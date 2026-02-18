R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - O b b l i g o d i " d i c h i a r a r e l e p r o p r i e a t t i v i t à p a t r i m o n i a l i e f i n a n z i a r i e " , d i i n d i c a r e l e " l i b e r a l i t à " r i c e v u t e a n c h e d a i p r o p r i C o m i t a t i q u a n d o s u p e r a n o i 5 m i l a e u r o l ' a n n o , d i v i e t o d i a c c e t t a r e " d o n i o b e n e f i c i a n a l o g h i " d e l v a l o r e s u p e r i o r e a 2 5 0 e u r o . I l C o d i c e d i c o n d o t t a d e i d e p u t a t i d i v e n t a a t u t t i g l i e f f e t t i p a r t e d e l r e g o l a m e n t o d e l l a C a m e r a , f o r m a l i z z a n d o u n a s e r i e d i d o v e r i p e r g l i e l e t t i u n a v o l t a v a r c a t a l a s o g l i a d i M o n t e c i t o r i o . E ' u n o d e g l i e f f e t t i d e l l a r i f o r m a d e l r e g o l a m e n t o d i M o n t e c i t o r i o , a p p e n a a p p r o v a t o d a l l ' a u l a c o n u n v o t o b i p a r t i s a n e n f a t i z z a t o d a L o r e n z o F o n t a n a e v a l i d o d a l l a p r o s s i m a l e g i s l a t u r a : " N e l l ' 8 0 e s i m o d e l l ' A s s e m b l e a c o s t i t u e n t e i l m e t o d o u t i l i z z a t o è s t a t o m o l t o s i m i l e a q u e l l o c h e c i f u a l l o r a : u n l a v o r o d i s q u a d r a , u n a p r o v a d i m a t u r i t à " , h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a . S i n o a d o g g i , i l C o d i c e d i c o n d o t t a e r a s o l o u n a t t o a p p r o v a t o " i n v i a s p e r i m e n t a l e " d a l l a G i u n t a p e r i l r e g o l a m e n t o n e l 2 0 1 6 . C o n l a r i f o r m a è s t a t o i n s e r i t o n e l l ' a r t i c o l o 1 6 - t e r , c o n l ' e s p l i c i t a p r e v i s i o n e d e l C o m i t a t o c o n s u l t i v o s u l l a c o n d o t t a d e i d e p u t a t i , u n o r g a n i s m o g i à p r e s e n t e ( l o p r e s i e d e i l d e p u t a t o d i F d I R i c c a r d o Z u c c o n i ) m a d a q u i d e s t i n a t a r i o d i u n a i n v e s t i t u r a f o r m a l e c o m p l e t a . " A b b i a m o f a t t o l a s c e l t a d i p o r t a r e l a r e g o l a m e n t a z i o n e d e l C o d i c e d i c o n d o t t a n e l r e g o l a m e n t o , e r a u n a r a c c o m a n d a z i o n e d e l G r e c o ( G r o u p o f S t a t e s a g a i n s t c o r r u p t i o n , n d r ) . S i è r i t e n u t o d i e l e v a r e i l l i v e l l o p o r t a n d o l o d e n t r o i l r e g o l a m e n t o " , h a s p i e g a t o i l r e l a t o r e F e d e r i c o F o r n a r o . I l p r i n c i p i o d e l C o d i c e , c h e g l i e l e t t i " o s s e r v a n o c o n s c r u p o l o e r i g o r e " o r m a i a n c h e f o r m a l m e n t e , è q u e l l o c h e " i d e p u t a t i a g i s c o n o c o n d i s c i p l i n a e o n o r e , r a p p r e s e n t a n d o l a N a z i o n e e o s s e r v a n d o i p r i n c i p i d i i n t e g r i t à , t r a s p a r e n z a , d i l i g e n z a , o n e s t à , r e s p o n s a b i l i t à e t u t e l a d e l b u o n n o m e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i " . E , s o p r a t t u t t o , " n o n o t t e n g o n o n é c e r c a n o d i o t t e n e r e a l c u n v a n t a g g i o f i n a n z i a r i o d i r e t t o o i n d i r e t t o o a l t r e g r a t i f i c h e " . ( A d n k r o n o s ) - D i v e r s i g l i o b b l i g h i p r e v i s t i , c h e s i i n t r e c c i a n o c o n l e d i s p o s i z i o n i d i l e g g e e q u e l l e l e g a t e a l l a t r a s p a r e n z a s u l l e d i c h i a r a z i o n i p a t r i m o n i a l i . T r a l e a l t r e d i s p o s i z i o n i , e n t r o 3 0 g i o r n i d a l l a p r i m a s e d u t a i l d e p u t a t o d o v r à d i c h i a r a r e " l e c a r i c h e e g l i u f f i c i d i o g n i g e n e r e c h e r i c o p r i v a a l l a d a t a d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a c a n d i d a t u r a e q u e l l e c h e r i c o p r e i n e n t i p u b b l i c i o p r i v a t i , a n c h e d i c a r a t t e r e i n t e r n a z i o n a l e , n o n c h é l e f u n z i o n i e l e a t t i v i t à i m p r e n d i t o r i a l i o p r o f e s s i o n a l i c o m u n q u e s v o l t e " . A l t r e c o m u n i c a z i o n i , c h e i n a l c u n i c a s i r i g u a r d a n o a n c h e i f a m i l i a r i , r i g u a r d a n o " l e s p e s e s o s t e n u t e e l e o b b l i g a z i o n i a s s u n t e p e r l a p r o p a g a n d a e l e t t o r a l e " . I n o l t r e , i d e p u t a t i d e v o n o f o r n i r e " l ' i n d i c a z i o n e d i q u a n t o r i c e v u t o , d i r e t t a m e n t e o a m e z z o d i c o m i t a t i c o s t i t u i t i a l o r o s o s t e g n o , c o m u n q u e d e n o m i n a t i , a t i t o l o d i l i b e r a l i t à p e r o g n i i m p o r t o s u p e r i o r e a l l a s o m m a d i 5 . 0 0 0 e u r o l ' a n n o " . U n c a p i t o l o ' a d h o c ' , i l I V d e l C o d i c e , è d e d i c a t o a i d o n i . I d e p u t a t i " s i a s t e n g o n o d a l l ' a c c e t t a r e d o n i o b e n e f i c i a n a l o g h i , s a l v o q u e l l i d i v a l o r e i n f e r i o r e a 2 5 0 e u r o , o f f e r t i c o n f o r m e m e n t e a l l e c o n s u e t u d i n i d i c o r t e s i a , o q u e l l i r i c e v u t i c o n f o r m e m e n t e a l l e m e d e s i m e c o n s u e t u d i n i q u a l o r a r a p p r e s e n t i n o l a C a m e r a d e i d e p u t a t i i n v e s t e u f f i c i a l e " . C ' è , p e r ò , u n a e c c e z i o n e , e d è p r e v i s t a n e l c a s o d i " r i m b o r s o d e l l e s p e s e d i v i a g g i o , d i a l l o g g i o e d i s o g g i o r n o d e i d e p u t a t i " e d e i " p a g a m e n t i d i r e t t i d i d e t t e s p e s e d a p a r t e d i t e r z i q u a n d o i d e p u t a t i p a r t e c i p a n o s u l l a b a s e d i u n i n v i t o e n e l l ' e s e r c i z i o d e l l e l o r o f u n z i o n i a e v e n t i o r g a n i z z a t i d a t e r z i " . ( A d n k r o n o s ) - A v i g i l a r e s u l r i s p e t t o d e l C o d i c e è i l C o m i t a t o c o n s u l t i v o s u l l a c o n d o t t a d e i d e p u t a t i , c h e t r a l ' a l t r o s i o c c u p a d i e s a m i n a r e i c a s i d i v i o l a z i o n e d e l C o d i c e . A q u e s t o p r o p o s i t o u n c a p i t o l o , i l V I I , è d e d i c a t o a l l e ' S a n z i o n i ' . I n c u i s i l e g g e c h e " d e l l a m a n c a t a o s s e r v a n z a d e l l e d i s p o s i z i o n i d e l c o d i c e d i c o n d o t t a , c o m e a c c e r t a t a d a l C o m i t a t o c o n s u l t i v o s u l l a c o n d o t t a d e i d e p u t a t i , è d a t o a n n u n c i o a l l ’ A s s e m b l e a e d è a s s i c u r a t a l a p u b b l i c i t à s u l s i t o i n t e r n e t d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i " . D i f a t t o , n e s s u n a s a n z i o n e i n s e n s o s t r e t t o d e l t e r m i n e . S o l o l ' a p p l i c a z i o n e d e l p r i n c i p i o d i t r a s p a r e n z a s u l l e e v e n t u a l i v i o l a z i o n i d e i d e p u t a t i .