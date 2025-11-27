R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o p r o v v e d i m e n t o , p u r n o n a c c o g l i e n d o t u t t e l e n o s t r e p r o p o s t e , è c o m u n q u e u n p a s s o a v a n t i p e r d a r e c o n c r e t e z z a a i d i r i t t i d i c i t t a d i n a n z a d i c h i v i v e a l l ' e s t e r o e p e r r i a v v i c i n a r e i c i t t a d i n i i t a l i a n i c h e v i v o n o f u o r i d a i c o n f i n i n a z i o n a l i c o n i l n o s t r o P a e s e . O g g i , i n f a t t i , a l m o m e n t o d e l l ' i s c r i z i o n e a l l ' A i r e i c i t t a d i n i s o n o c a n c e l l a t i d a l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , m a n t e n e n d o u n a c o p e r t u r a l i m i t a t a a l l e s o l e c u r e d i e m e r g e n z a , d i c o n s e g u e n z a i c i t t a d i n i i s c r i t t i a l l ' A i r e n e i p a e s i e x t r a - e u r o p e i , n o n a v e n d o a d i s p o s i z i o n e l o s t r u m e n t o d e l l a T e a m , s o n o c o m p l e t a m e n t e i m p o s s i b i l i t a t i a d a c c e d e r e a l l e p r e s t a z i o n i d e l m e d i c o d i f a m i g l i a e a i s e r v i z i d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l P d e l e t t o n e l l a c i r c o s c r i z i o n e e s t e r o N o r d e C e n t r o A m e r i c a C h r i s t i a n D i e g o D i S a n z o , i n t e r v e n e n d o i n A u l a n e l l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l l a p d l c h e p r e v e d e l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a p e r i c i t t a d i n i i s c r i t t i a l l ' A i r e . " C o n q u e s t a p r o p o s t a d i l e g g e - p r o s e g u e - v i e n e e s t e s o l ' a c c e s s o a l s e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e a n c h e a g l i i s c r i t t i a l l ' A i r e f u o r i d a l l ' E u r o p a . I n q u e s t o m o d o r e n d i a m o l e d i f f i c i l i r e a l t à d e i r a g a z z i e d e l l e f a m i g l i e c h e v a n n o a l l ' e s t e r o m e n o p e s a n t i e d i a m o l o r o l a p o s s i b i l i t à d i p o t e r s i c u r a r e n e l l o r o P a e s e d ' o r i g i n e , d o v e s p e s s o t o r n a n o p e r r i c o n g i u n g e r s i c o n l e p r o p r i e f a m i g l i e " . " I l c o n c e t t o d i f o n d o e r a i n f a t t i g i à s t a t o a p p r o v a t o c o n u n o r d i n e d e l g i o r n o p r e s e n t a t o p r o p r i o d a m e e a p p r o v a t o a d i c e m b r e 2 0 2 3 a l l ’ u n a n i m i t à d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . P u r t r o p p o n o n t u t t o è s t a t o r e c e p i t o , a v r e m m o i n f a t t i v o l u t o u n c o n t r i b u t o p e r a c c e d e r e a l s e r v i z i o p r o p o r z i o n a l e a l r e d d i t o , u n a e s e n z i o n e p e r g l i s t u d e n t i i s c r i t t i a c o r s i d i l a u r e a o d i d o t t o r a t o , e u n a e s e n z i o n e p e r i p e n s i o n a t i c h e n o u s u f r u i s c o n o d e l l a d e - t a s s a z i o n e d e l l a p e n s i o n e . S i t r a t t a i n f a t t i d i p l a t e e d i e s e n z i o n e m o l t o p i c c o l e c h e a v r e b b e r o s e n z ’ a l t r o p o t u t o t r o v a r e s p a z i o . N o n o s t a n t e q u e s t i f o r t i l i m i t i , l a p r o p o s t a è c o m u n q u e u n p a s s o a v a n t i , e l a n o s t r a s p e r a n z a è c h e s i p o s s a n o c o r r e g g e r e q u e s t i l i m i t i n e i f u t u r i p r o v v e d i m e n t i " , c o n c l u d e .