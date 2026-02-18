R o m a , 1 8 f e b ( A d n k r o n o s ) - " E ' g r a v i s s i m o c h e S a l v i n i a b b i a a b b i n a t o i l s i m b o l o d i A v s a l l ' o m i c i d i o e f f e r a t o d i Q u e n t i n D e r a n q u e , r i s c h i a m o d i d i v e n t a r e b e r s a g l i o , n o i c i s e n t i a m o b e r s a g l i o . P e r q u e s t o , a n c h e i l r e l a z i o n e a l l e d i c h i a r a z i o n i d e l l a M e l o n i e d i P i a n t e d o s i , v i d i c o c h e i o e F r a t o i a n n i a b b i a m o r i c e v u t o g r a v i s s i m e m i n a c c e d i m o r t e , c h e a b b i a m o d e n u n c i a t o . E c c o l e i m m a g i n i " . A n g e l o B o n e l l i è i n t e r v e n u t o i n a u l a a l l a C a m e r a , s u b i t o d o p o l a c o m m e m o r a z i o n e d e l g i o v a n e u c c i s o a L i o n e , m o s t r a n d o a l l ' e m i c i c l o u n a s e r i e d i l e t t e r e m i n a t o r i e r i c e v u t e . T u t t i i g r u p p i d i o p p o s i z i o n e s o n o p o i i n t e r v e n t i p e r s o l i d a r i e t à a B o n e l l i c h i e d e n d o a n c h e u n i n f o r m a t i v a i n a u l a d i P i a n t e d o s i . " Q u e s t a è u n a l e t t e r a c o n l ' i m m a g i n e d i m i a m o g l i e e d i m i a f i g l i a , q u e s t o è l ' i n d i r i z z o d i c a s a , q u i è d o v e v i v o n o - h a s p i e g a t o B o n e l l i m o s t r a n d o a l l ' a u l a l a l e t t e r a - . C i s o n o m i n a c c e g r a v i s s i m e d i m o r t e , m i t a g l i a n o l a t e s t a . Q u e s t a è a r r i v a t a p o c h i g i o r n i f a , l e g a t a a g l i s c o n t r i d i T o r i n o , p r e n d e r e m o a m a r t e l l a t e i v o s t r i f i g l i , v i s p a r e r e m o i n t e s t a e v i f a r e m o s a l t a r e i l c e r v e l l o " . B o n e l l i è a n d a t o a v a n t i , m o s t r a n d o a l t r i f o g l i : " Q u e s t a è a a r r i v a t a a m i a s o r e l l a , q u e l l u r i d o m a i a l e d i t u o f r a t e l l o , l o a p p e n d e r e m o a p i a z z a M a g g i o r e , g l i s t a c c h e r e m o l a t e s t a . C e n e s o n o d i p e g g i o r i , m a p e r r i s p e t t o d e l l ' a u l a m i f e r m o q u i " . I l l e a d e r d i A v s h a p o i l a n c i a t o u n a p p e l l o : " M i r i v o l g o a i g i o v a n i , f a c c i o u n a p p e l l o a l l a n o n v i o l e n z a , c h e d i s a r m a m e n t i e m a n i d e i v i o l e n t i . N o n c a d e t e n e l l a t r a p p o l a d e l l a v i o l e n z a , s c e n d e t e i n p i a z z a p a c i f i c a m e n t e " .