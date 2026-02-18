M i l a n o , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L e a s p e t t a t i v e p e r l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 d i C o s m o p r o f s o n o p o s i t i v e : a t t e n d i a m o 3 0 0 0 e s p o s i t o r i c o n u n a s p i c c a t a p r o p e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e , p r o v e n i e n t i s i a d a l l ' E u r o p a c h e d a l r e s t o d e l m o n d o . A n c h e p e r q u e s t a e d i z i o n e r e g i s t r i a m o i l t u t t o e s a u r i t o , c o m e s e m p r e a c c a d e , p e r q u a n t o r i g u a r d a g l i s p a z i d i s p o n i b i l i n e i p a d i g l i o n i d i B o l o g n a F i e r e ” . C o s ì G i a n p i e r o C a l z o l a r i , p r e s i d e n t e d i B o l o g n a F i e r e , a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l a 5 7 ^ e d i z i o n e d i C o s m o p r o f W o r l d w i d e B o l o g n a , s v o l t a s i a M i l a n o . L a m a n i f e s t a z i o n e s i t e r r à d a l 2 6 a l 2 9 m a r z o 2 0 2 6 n e g l i s p a z i d i B o l o g n a F i e r e . “ Q u e l l o d e l l a c o s m e t i c a è u n s e t t o r e m o l t o d i n a m i c o , c h e r e g i s t r a n u m e r i p o s i t i v i e n e l q u a l e l ' I t a l i a g o d e d i u n p o s i z i o n a m e n t o i m p o r t a n t e ” . A n c h e g r a z i e a l r u o l o d a p r o t a g o n i s t a g i o c a t o d a l l a f i l i e r a c o s m e t i c a d e l l o S t i v a l e “ s i a m o r i u s c i t i a p o r t a r e i l b r a n d C o s m o p r o f i n a l t r i P a e s i , c r e a n d o u n s i g n i f i c a t i v o n e t w o r k i n t e r n a z i o n a l e - a g g i u n g e C a l z o l a r i - B o l o g n a r e s t a l ' a p p u n t a m e n t o p e r n o i p i ù i m p o r t a n t e , n a t u r a l m e n t e , p e r c h é è q u e l l o c h e r e a l i z z i a m o n e i n o s t r i s p a z i e p e r c h è s e g n a l ' i n i z i o d e l l a s t a g i o n e d e l l a n o s t r a m a n i f e s t a z i o n e n e l m o n d o ” . G u a r d a n d o p o i a l l e s t i m e r e l a t i v e a i v i s i t a t o r i a t t e s i , i l p r e s i d e n t e C a l z o l a r i a n n u n c i a c h e “ l ’ a t t e s a è q u e l l a d i n u m e r i v e r a m e n t e s i g n i f i c a t i v i , a s p e t t i a m o i n f a t t i c i r c a 2 5 0 . 0 0 0 p e r s o n e i n q u a t t r o g i o r n a t e e s i a m o c o n v i n t i c h e v e r r a n n o c o n f e r m a t e . S i a m o i m p e g n a t i p e r l ' a c c o g l i e n z a e i s e r v i z i , m i g l i o r a n d o u l t e r i o r m e n t e l ' o f f e r t a d i c u i u n q u a r t i e r e f i e r i s t i c o i n t e r n a z i o n a l e d e v e d i s p o r r e ” . I m p o r t a n t e i n f i n e p e r i l p r e s i d e n t e C a l z o l a r i “ l a p r e s e n z a d e i b u y e r s e s t e r i , p e r l a q u a l e d o b b i a m o r i n g r a z i a r e i l r a p p o r t o c o n M a e c i e I c e , c h e c i s o s t e n g o n o i n m o d o v e r a m e n t e s i g n i f i c a t i v o ” .