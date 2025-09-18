R o m a , 1 8 s e t ( A d n k r o n o s ) - " I l t r i b u n a l e d i T r a n i h a c o n d a n n a t o N e t w o r k c o n t a c t p e r a v e r e u n i l a t e r a l m e n t e d e c i s o d i n o n a p p l i c a r e i l c o n t r a t t o c o l l e t t i v o n a z i o n a l e f i r m a t o d a C g i l , C i s l e U i l . C e n ' e r a v a m o o c c u p a t i d i r e t t a m e n t e , e r o s t a t a a n c h e i o a T a r a n t o a i n c o n t r a r e t a n t i l a v o r a t o r i e l a v o r a t r i c i c h e h a n n o v i n t o q u e s t a b a t t a g l i a . Q u i n d i a n c h e a l o r o g r a n d e s o l i d a r i e t à p e r a v e r e v i n t o q u e s t a b a t t a g l i a " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n , i n T r a n s a t l a n t i c o . " R i c o r d o c h e q u a n d o a n d a m m o l à a d e n u n c i a r e c h e e r a s t a t o d i s a p p l i c a t o i l c o n t r a t t o n a z i o n a l e f i r m a t o d a C g i l , C i s l e U i l p e r a p p l i c a r e i n v e c e u n c o n t r a t t o p i r a t a f a t t o d a A s s o c o n t a c t e C i s a l e r o s t a t a a n c h e a t t a c c a t a d a A s s o c o n t a c t , c h e i n v e c e d i f e n d e v a q u e l c o n t r a t t o - h a a g g i u n t o l a s e g r e t a r i a d e l P d - . L a d e c i s i o n e d e l T r i b u n a l e d i T r a n i h a d i m o s t r a t o c h e n o i o g g e t t i v a m e n t e s t a v a m o d e n u n c i a n d o u n a c o m p r e s s i o n e d e i d i r i t t i d e i l a v o r a t o r i e a n c h e d e l l e r i c a d u t e e s t r e m a m e n t e n e g a t i v e s u l l a r e t r i b u z i o n e " .