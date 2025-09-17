r o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' a u m e n t o d e l l e t e m p e r a t u r e e s t r e m e , c a u s a t o d a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , h a n n o c a u s a t o 1 6 . 5 0 0 d e c e s s i i n t u t t a E u r o p a d u r a n t e l ' e s t a t e 2 0 2 5 : è q u a n t o e m e r g e d a u n a n u o v a s t i m a c o n d o t t a d a i m p o r t a n t i s c i e n z i a t i d e l c l i m a e d e p i d e m i o l o g i . L o s t u d i o , c h e s i è c o n c e n t r a t o s u 8 5 4 c i t t à e u r o p e e , h a r i l e v a t o c h e i l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o è r e s p o n s a b i l e d e l 6 8 % d e i 2 4 . 4 0 0 d e c e s s i s t i m a t i p e r i l c a l d o d i q u e s t ' e s t a t e , g r a z i e a u n a u m e n t o d e l l e t e m p e r a t u r e f i n o a 3 , 6 ° C . L ' a n a l i s i è s t a t a c o n d o t t a d a i r i c e r c a t o r i d e l l ' I m p e r i a l C o l l e g e d i L o n d r a e d e l l a L o n d o n S c h o o l o f H y g i e n e & T r o p i c a l M e d i c i n e , c h e a v v e r t o n o c h e i l r i s u l t a t o è s o l o u n ' i s t a n t a n e a d e l n u m e r o d i m o r t i l e g a t e a l c a l d o e s t r e m o , p o i c h é l e c i t t à s t u d i a t e r a p p r e s e n t a n o c i r c a i l 3 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e e u r o p e a . L ' a n a l i s i f a s e g u i t o a u n o s t u d i o c o n d o t t o d a l l o s t e s s o t e a m , s e c o n d o i l q u a l e i l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o a v r e b b e p o t u t o t r i p l i c a r e i l n u m e r o d i v i t t i m e d i u n ' o n d a t a d i c a l d o d i l u g l i o i n E u r o p a . U t i l i z z a n d o m o d e l l i , r e g i s t r i s t o r i c i d i m o r t a l i t à e m e t o d i d i r e v i s i o n e p a r i t a r i a , l o s t u d i o f o r n i s c e l e p r i m e s t i m e d e i d e c e s s i d i q u e s t ' e s t a t e e s o t t o l i n e a i l m o t i v o p e r c u i i l c a l d o e s t r e m o è n o t o c o m e ' k i l l e r s i l e n z i o s o ' : l a m a g g i o r p a r t e d e i d e c e s s i d o v u t i a l c a l d o n o n v i e n e d i c h i a r a t a , m e n t r e i d a t i u f f i c i a l i d e l g o v e r n o p o s s o n o i m p i e g a r e m e s i p e r e s s e r e p u b b l i c a t i , s e l o s o n o . " I c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i s o n o a l l ' o r i g i n e d i 4 . 5 9 7 m o r t i p e r i l c a l d o s t i m a t e i n I t a l i a , 2 . 8 4 1 i n S p a g n a , 1 . 4 7 7 i n G e r m a n i a , 1 . 4 4 4 i n F r a n c i a , 1 . 1 4 7 n e l R e g n o U n i t o , 1 . 0 6 4 i n R o m a n i a , 8 0 8 i n G r e c i a , 5 5 2 i n B u l g a r i a e 2 6 8 i n C r o a z i a ( n e l l e n o t e è r i p o r t a t a u n a r i p a r t i z i o n e c o m p l e t a d e i r i s u l t a t i c o n t u t t i i P a e s i e g l i i n t e r v a l l i d i c o n f i d e n z a ) . N e l l e c a p i t a l i , i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i h a n n o c a u s a t o 8 3 5 m o r t i p e r i l c a l d o a R o m a , 6 3 0 a d A t e n e , 4 0 9 a P a r i g i , 3 8 7 a M a d r i d , 3 6 0 a B u c a r e s t , 3 1 5 a L o n d r a e 1 4 0 a B e r l i n o " , s i l e g g e n e l r e p o r t . " L e p e r s o n e d i e t à p a r i o s u p e r i o r e a 6 5 a n n i h a n n o r a p p r e s e n t a t o l ' 8 5 % d e i d e c e s s i i n e c c e s s o , e v i d e n z i a n d o c o m e l e e s t a t i p i ù c a l d e d i v e n t e r a n n o s e m p r e p i ù l e t a l i p e r l a p o p o l a z i o n e e u r o p e a c h e i n v e c c h i a . S e b b e n e s i a n o n e c e s s a r i e p o l i t i c h e p e r p r o t e g g e r e l e p e r s o n e d a l c a l d o , u n r a p i d o a b b a n d o n o d e i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i è i l m o d o p i ù e f f i c a c e p e r e v i t a r e e s t a t i p i ù c a l d e e l e t a l i " , s o t t o l i n e a n o i r i c e r c a t o . S e c o n d o C l a i r B a r n e s , r i c e r c a t r i c e d e l C e n t r e f o r E n v i r o n m e n t a l P o l i c y I m p e r i a l C o l l e g e L o n d o n : " P u ò s e m b r a r e p o c o , m a i l n o s t r o s t u d i o d i m o s t r a c h e v a r i a z i o n i d e l c a l o r e e s t i v o d i p o c h i g r a d i p o s s o n o f a r e l a d i f f e r e n z a t r a l a v i t a e l a m o r t e p e r m i g l i a i a d i p e r s o n e . È u n a l t r o p r o m e m o r i a d e l f a t t o c h e i l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o n o n è u n p r o b l e m a c h e p o s s i a m o a f f r o n t a r e s o l o i n u n m o m e n t o f u t u r o . Q u a n t o p i ù a l u n g o i g o v e r n i i m p i e g h e r a n n o a d a b b a n d o n a r e i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i e a r i d u r r e l e e m i s s i o n i , t a n t o p i ù i l c a l d o e s t i v o d i v e n t e r à m o r t a l e , a n c h e c o n g l i s f o r z i p e r d i v e n t a r e p i ù r e s i l i e n t i a l l e t e m p e r a t u r e e s t r e m e " . " L ' E u r o p a h a v i s s u t o u n ' a l t r a e s t a t e d i c a l d o i n t e n s o . I n t u t t o i l c o n t i n e n t e s o n o s t a t i s e g n a l a t i d e c e s s i d o v u t i a l c a l d o , t r a c u i q u e l l o d i u n o s p a z z i n o d i 5 1 a n n i a B a r c e l l o n a , i n S p a g n a , e d i u n o p e r a i o e d i l e d i 4 7 a n n i a S a n L a z z a r o d i S a v e n a , i n I t a l i a . T u t t a v i a - p r o s e g u e l ' a n a l i s i - l a m a g g i o r p a r t e d e i d e c e s s i l e g a t i a l c a l d o n o n v i e n e s e g n a l a t a . L e p e r s o n e s p e s s o m u o i o n o a c a u s a d i c o n d i z i o n i s o t t o s t a n t i , c o m e p r o b l e m i c a r d i a c i , r e s p i r a t o r i o r e n a l i , a g g r a v a t i d a l l e a l t e t e m p e r a t u r e e i l r u o l o d e l c a l d o è r a r a m e n t e r e g i s t r a t o s u i c e r t i f i c a t i d i m o r t e . P e r s t i m a r e i l n u m e r o d i q u e s t i d e c e s s i e q u a n t i f o s s e r o l e g a t i a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , l o s t u d i o s i è c o n c e n t r a t o s u l c a l d o d a g i u g n o a d a g o s t o " . I n p r i m o l u o g o , g l i s c i e n z i a t i d e l c l i m a h a n n o a n a l i z z a t o l e o s s e r v a z i o n i m e t e o r o l o g i c h e e i m o d e l l i c l i m a t i c i p e r c a p i r e c o m e i l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o a b b i a i n f l u e n z a t o l e t e m p e r a t u r e g i o r n a l i e r e i n o g n i c i t t à . H a n n o s c o p e r t o c h e i l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o , c a u s a t o p r i n c i p a l m e n t e d a l l a c o m b u s t i o n e d i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i e d a l l a d e f o r e s t a z i o n e , h a a u m e n t a t o l e t e m p e r a t u r e d i u n a m e d i a d i 2 , 2 ° C , m a f i n o a 3 , 6 ° C . G l i e p i d e m i o l o g i h a n n o q u i n d i u t i l i z z a t o r i c e r c h e p u b b l i c a t e c h e p r e d i c o n o l e v a r i a z i o n i d e i d e c e s s i a d e t e r m i n a t e t e m p e r a t u r e i n 8 5 4 c i t t à e u r o p e e . H a n n o c o m b i n a t o q u e s t e f u n z i o n i d i r i s c h i o d i m o r t a l i t à c o n g l i s p o s t a m e n t i d e l l e t e m p e r a t u r e g i o r n a l i e r e p e r s t i m a r e i d e c e s s i d o v u t i a l c a l d o d i q u e s t ' e s t a t e e d i u n ' i p o t e t i c a e s t a t e p i ù f r e s c a c h e n o n f o s s e s t a t a r i s c a l d a t a d i 1 , 3 ° C . L o s t u d i o s t i m a c h e c i r c a 2 4 . 4 0 0 p e r s o n e s i a n o m o r t e a c a u s a d e l l e t e m p e r a t u r e e s t r e m e n e l l e c i t t à . " T u t t a v i a , s e i l c l i m a n o n f o s s e s t a t o r i s c a l d a t o d a l l a c o m b u s t i o n e d i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i e d a l l a d e f o r e s t a z i o n e , s i s a r e b b e r o p o t u t i e v i t a r e c i r c a 1 6 . 5 0 0 d e c e s s i i n e c c e s s o , i l c h e s i g n i f i c a c h e i l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o è r e s p o n s a b i l e d e l 6 8 % d e i d e c e s s i i n e c c e s s o , o v v e r o c h e i l n u m e r o d i m o r t i p o t e n z i a l i è t r i p l i c a t o " , r i p o r t a l ' a n a l i s i . I r i c e r c a t o r i a f f e r m a n o c h e i r i s u l t a t i " d i m o s t r a n o c h e a n c h e p o c h i g r a d i d i c a l o r e i n p i ù p o s s o n o c a u s a r e u n ' i m p e n n a t a d e i d e c e s s i q u a n d o l e p e r s o n e v u l n e r a b i l i s o n o e s p o s t e a t e m p e r a t u r e s u p e r i o r i a i l i m i t i a c u i s o n o a b i t u a t e . I r i c e r c a t o r i a v v e r t o n o i n o l t r e c h e l e 8 5 4 c i t t à a n a l i z z a t e n e l l o s t u d i o c o p r o n o c i r c a i l 3 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e e u r o p e a , i l c h e s i g n i f i c a c h e i r i s u l t a t i s o n o s o l o u n ' i s t a n t a n e a d e l v e r o n u m e r o d i m o r t i l e g a t o a l c a l d o d i q u e s t ' e s t a t e " . I P a e s i p i ù c o l p i t i d a u n ' u n i c a o n d a t a d i c a l o r e s o n o s t a t i R o m a n i a , B u l g a r i a , G r e c i a e C i p r o d a l 2 1 a l 2 7 l u g l i o , q u a n d o s i s t i m a c h e s i s i a n o v e r i f i c a t i 9 5 0 d e c e s s i p e r c a l d o c o n t e m p e r a t u r e f i n o a 6 ° C s o p r a l a m e d i a , p a r i a c i r c a 1 1 d e c e s s i g i o r n a l i e r i i n e c c e s s o p e r m i l i o n e d i p e r s o n e . L e c a p i t a l i c o n i p i ù a l t i t a s s i d i m o r t a l i t à p r o c a p i t e s o n o s t a t e R o m a , A t e n e e B u c a r e s t , a t e s t i m o n i a n z a d e l l a l o r o e s p o s i z i o n e a d a l c u n e d e l l e t e m p e r a t u r e p i ù e s t r e m e i n E u r o p a . T u t t a v i a , i r i c e r c a t o r i f a n n o n o t a r e c h e a l t r i f a t t o r i g i o c a n o u n r u o l o , t r a c u i l a p r e p a r a z i o n e , l a d e m o g r a f i a d e l l a p o p o l a z i o n e e l ' i n q u i n a m e n t o a t m o s f e r i c o . L o s t u d i o s o t t o l i n e a c o m e " i l c a l d o s i a u n a m i n a c c i a c r e s c e n t e p e r i l r a p i d o i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e e u r o p e a . L e p e r s o n e d i e t à s u p e r i o r e a i 6 5 a n n i r a p p r e s e n t a n o c i r c a l ' 8 5 % d e l t o t a l e d e i d e c e s s i , c o n i l 4 1 % d i e t à s u p e r i o r e a g l i 8 5 a n n i , a t e s t i m o n i a n z a d i c o m e i l c a l d o s i a p a r t i c o l a r m e n t e p e r i c o l o s o p e r l e p e r s o n e c o n c o n d i z i o n i d i s a l u t e p r e e s i s t e n t i , c o m e m a l a t t i e c a r d i a c h e e d i a b e t e . S i p r e v e d e c h e l a p e r c e n t u a l e d i p e r s o n e d i e t à s u p e r i o r e a g l i 8 0 a n n i i n E u r o p a a u m e n t e r à d a l l ' a t t u a l e 6 % c i r c a a l 1 5 % e n t r o i l 2 1 0 0 . L ' E u r o p a è i l c o n t i n e n t e c h e s i r i s c a l d a p i ù r a p i d a m e n t e e c o n t i n u e r à a s p e r i m e n t a r e e s t a t i s e m p r e p i ù c a l d e f i n c h é i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i n o n s a r a n n o s o s t i t u i t i d a e n e r g i e r i n n o v a b i l i . I r i c e r c a t o r i a v v e r t o n o c h e q u e s t o m i n a c c e r à l a v i t a d e g l i a n z i a n i e m e t t e r à a d u r a p r o v a i s i s t e m i s a n i t a r i " . S e c o n d o i r i c e r c a t o r i , " s o n o n e c e s s a r i e p o l i t i c h e p e r r e n d e r e l e c i t t à p i ù r e s i s t e n t i a l c a l d o e s t r e m o . C i r c a i l 7 0 % d e l l e p e r s o n e i n E u r o p a v i v e i n c i t t à e s i p r e v e d e c h e e n t r o i l 2 0 5 0 n e v i v r à p i ù d e l l ' 8 0 % . L e c i t t à e u r o p e e p o s s o n o e s s e r e i n m e d i a p i ù c a l d e d i 4 - 6 ° C r i s p e t t o a l l e a r e e r u r a l i , c o n p i c c h i f i n o a 1 0 ° C , p e r c h é l e s u p e r f i c i i n c e m e n t o i n t r a p p o l a n o i l c a l o r e e i t r a s p o r t i e l ' u s o d i e n e r g i a a u m e n t a n o u l t e r i o r m e n t e l e t e m p e r a t u r e u r b a n e . L ' e s p a n s i o n e d e g l i s p a z i v e r d i e b l u p u ò r i d u r r e l ' e f f e t t o i s o l a d i c a l o r e u r b a n a e o f f r i r e a r e e p i ù f r e s c h e c h e p o s s o n o e s s e r e u n ' a n c o r a d i s a l v e z z a d u r a n t e i l c a l d o e s t r e m o , i n p a r t i c o l a r e p e r l e c o m u n i t à a b a s s o r e d d i t o c h e v i v o n o i n a b i t a z i o n i p i ù c a l d e e p i ù d e n s e , d i c o n o i r i c e r c a t o r i " .