R o m a , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - T r o p p i e r r o r i a r b i t r a l i i n S e r i e A , c o m e p e r e s e m p i o l a m e n t a M a u r i z i o S a r r i ? " M a h , s o f f r o n o i n t a n t i , s u t a n t i c a m p i s i e s a g e r a p e r o g n i ' f a l l e t t o ' . M a n o n v o g l i o e n t r a r e n e l m e r i t o d e l l e v i c e n d e d e l l a L a z i o " , r i s p o n d e a l l ' A d n k r o n o s D i n o Z o f f . U n ' i m p r e c i s i o n e d e i f i s c h i e t t i c h e t o c c a t u t t i i c l u b , q u i n d i : " s ì , p e r c h é s i f i s c h i a t r o p p o s u t u t t o . E q u a n d o s i f i s c h i a t a n t i s s i m o è f a c i l e f i s c h i a r e o n o n f i s c h i a r e c o n l a s t e s s a t r a n q u i l l i t à . Q u e s t o è i l p r o b l e m a g r o s s o " .