F i r e n z e , 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A C F F i o r e n t i n a " e s p r i m e p i e n a s o l i d a r i e t à e p i e n a v i c i n a n z a a i c a l c i a t o r i e a l l e l o r o f a m i g l i e , a s e g u i t o d e l l e i n a c c e t t a b i l i e v e r g o g n o s e m i n a c c e r i c e v u t e n e l l e o r e s u c c e s s i v e a l l a s c o n f i t t a d i R e g g i o E m i l i a c o n t r o i l S a s s u o l o . C o m p o r t a m e n t i d i q u e s t o t i p o n o n p o s s o n o a v e r e a l c u n p o s t o n e l c a l c i o , n é i n n e s s u n a m b i t o d e l l a n o s t r a s o c i e t à " . C o s ì i n u n a n o t a l a F i o r e n t i n a d o p o l e m i n a c c e r i c e v u t e d a a l c u n i g i o c a t o r i e d a i l o r o f a m i l i a r i s u i s o c i a l d o p o l a s c o n f i t t a c o n i l S a s s u o l o . " I l C l u b s i è m e s s o s u b i t o i n c o n t a t t o c o n i p r o p r i t e s s e r a t i e c o n l e a u t o r i t à c o m p e t e n t i p e r g a r a n t i r e c h e v e n g a n o a d o t t a t e t u t t e l e m i s u r e n e c e s s a r i e a t u t e l a d e l l a s i c u r e z z a e d e l l a s e r e n i t à d e i g i o c a t o r i , d e i m e m b r i d e l l o S t a f f , d e i l o r o c a r i e d e l l e f a m i g l i e c o i n v o l t e . A C F F i o r e n t i n a , n e l r i n g r a z i a r e i t a n t i s o s t e n i t o r i c h e h a n n o g i à m a n i f e s t a t o a f f e t t o e s o s t e g n o i n m e r i t o a q u e s t i f a t t i i n c r e s c i o s i , r i b a d i s c e c h e n o n c i s a r à m a i s p a z i o p e r i n t i m i d a z i o n i , o d i o o v i o l e n z a . I l n o s t r o i m p e g n o n e l l a p r o t e z i o n e d e i n o s t r i g i o c a t o r i e d e l l e l o r o f a m i g l i e r i m a n e a s s o l u t o " , h a c o n c l u s o i l c l u b v i o l a .