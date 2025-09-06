R o m a , 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - " E ' f a l s a q u e s t a r i c o s t r u z i o n e d e l c e n t r o d e s t r a c h e v u o l e s c h i a c c i a r c i s u l l ' a s s i s t e n z i a l i s m o . N o i a l g o v e r n o a b b i a m o a d o t t a t o m i s u r e p e r l a c r e s c i t a c h e h a n n o f a t t o d e l P a e s e u n v o l a n o . C i s c h i a c c i a n o s u l R e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a c h e n o n è l ' a s s e t c h e f a c r e s c e r e l a C a l a b r i a m a , f a t t o q u e l l o , i l p u n t o è e s s e r e i n c a p a c i , c o m e q u e s t o g o v e r n o , d i f a r c r e s c e r e l ' e c o n o m i a . L a s m e t t a n o c o n q u e s t a f a r s a d e l l ' a s s i s t e n z i a l i s m o " . L o h a d e t t o G i u s e p p e C o n t e , a C a t a n z a r o p e r l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e . " L o r o , d o p o a v e r p r o g r a m m a t o 4 4 5 m i l i a r d i p e r s p e s e i n a r m i , h a n n o f a t t o c a s s a s u i p o v e r i r e c u p e r a n d o d a l l e n o s t r e m i s u r e 1 m i l i a r d o e m e z z o . E ' v e r g o g n o s o c h e d o p o a v e r f a t t o f a v o r i a s i g n o r i d e l l e b a n c h e f a c e n d o l i a r r i c c h i r e , a i s i g n o r i d e l l a g u e r r a e a l l e i m p r e s a , f a n n o c a s s a s u i p o v e r i " , h a s p i e g a t o i l l e a d e r d e l M 5 s .