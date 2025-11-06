R o m a , 6 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - D i e c i a n n i f a I l l y c a f f è h a l a n c i a t o l ' E r n e s t o I l l y I n t e r n a t i o n a l C o f f e e A w a r d p e r p r o m u o v e r e e p r e m i a r e l a q u a l i t à . N e l c o r s o d i q u e s t o d e c e n n i o , l a c r i s i c h e i n v e s t e i l s e t t o r e è d i v e n t a t a s i s t e m i c a : l a c o n v e r g e n z a d i e v e n t i m e t e o r o l o g i c i e s t r e m i n e i p r i n c i p a l i P a e s i d ' o r i g i n e , l a v o l a t i l i t à d e i m e r c a t i e d e l l e v a l u t e e l a c r e s c i t a d e i c o s t i l u n g o l a f i l i e r a h a n n o s p i n t o i p r e z z i d e l c a f f è a i m a s s i m i s t o r i c i e a u m e n t a t o l a f r a g i l i t à d e l l e c o m u n i t à d i c o l t i v a t o r i . A m e t à d e l p e r c o r s o , l ' a d o z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a h a t u t t a v i a p e r m e s s o d i o t t e n e r e r i s u l t a t i t a n g i b i l i : m i n o r e i m p a t t o a m b i e n t a l e , m a g g i o r e c a p a c i t à p r o d u t t i v a e u n u l t e r i o r e s a l t o d i q u a l i t à i n t a z z a . D a p i o n i e r i d e l d i r e c t s o u r c i n g , i l l y c a f f è l a v o r a m a n o n e l l a m a n o c o n i c o l t i v a t o r i , r i c o n o s c e n d o l a q u a l i t à s o s t e n i b i l e e t r a s f e r e n d o c o n o s c e n z a a t t r a v e r s o l ’ U n i v e r s i t à d e l C a f f è . Q u e s t o m o d e l l o h a a c c e l e r a t o l ' a d o z i o n e d i p r a t i c h e r i g e n e r a t i v e e h a r e s o m i s u r a b i l i s u l c a m p o i b e n e f i c i i n t e r m i n i d i r e s i l i e n z a e q u a l i t à . P r e s s o l a s e d e F a o d i R o m a , d u r a n t e l a t a v o l a r o t o n d a d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l p r e m i o , g l i e s p e r t i h a n n o c o n d i v i s o l a n e c e s s i t à d i e s t e n d e r e q u e s t o m o d e l l o a t u t t a l a c a f f e i c o l t u r a , a f f i a n c a n d o a g l i a p p r o c c i a g r o n o m i c i i n v e s t i m e n t i m i r a t i e t e c n o l o g i e i n g r a d o d i a c c e l e r a r n e l ’ a d o z i o n e , i n p a r t i c o l a r e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r a n a l i s i d i i d o n e i t à c l i m a t i c a , s i s t e m i d i a l l e r t a e s u p p o r t o d e c i s i o n a l e i n c a m p o . I n t i t o l a t o ' A d e c a d e o f c h a n g e : t h e c o f f e e i n d u s t r y o n t h e p a t h t o s u s t a i n a b l e q u a l i t y ' , i l p a n e l è s t a t o m o d e r a t o d a A n d r e a C a b r i n i , M a n a g i n g D i r e c t o r , C l a s s C N B C e h a r i u n i t o A n d r e a I l l y , C h a i r m a n , i l l y c a f f è ; C o - C h a i r , R e g e n e r a t i v e S o c i e t y F o u n d a t i o n , V a n u s i a N o g u e i r a , E x e c u t i v e D i r e c t o r , I n t e r n a t i o n a l C o f f e e O r g a n i z a t i o n , C a r l o s S a n t a n a , C o m m e r c i a l D i r e c t o r , E I S A – E c o m G r o u p , M i c h e l e A r i a s , S u s t a i n a b i l i t y M a n a g e r , U N E X G u a t e m a l a S . A . – I t o c h u G r o u p , J o s é E r n e s t o B o r j a P a p i n i , C e o , J . J . B o r j a N a t h a n S . A . , E l S a l v a d o r e P a o l o R u b a n o , P r e s i d e n t , A g o r a i F o u n d a t i o n . " C o n i l l a n c i o d e l l ' E r n e s t o I l l y I n t e r n a t i o n a l C o f f e e A w a r d , d i e c i a n n i f a , a b b i a m o u l t e r i o r m e n t e r a f f o r z a t o i l n o s t r o p e r c o r s o d i m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à . L ' e s p e r i e n z a d i q u e s t i a n n i c i h a i n s e g n a t o c o m e a d a t t a r e l a c o l t i v a z i o n e a l c l i m a e m i t i g a r e l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e . Q u e s t o p e r c o r s o c i h a i n s e g n a t o c h e r e s i l i e n z a e q u a l i t à c r e s c o n o d i p a r i p a s s o , e c i h a d a t o l ' o p p o r t u n i t à d i r a c c o n t a r e a i c o n s u m a t o r i i l m o n d o c h e s i c e l a d e n t r o o g n u n a d e l l e 1 0 m i l i o n i d i t a z z i n e I l l y c h e v e n g o n o b e v u t e o g n i g i o r n o " , d i c h i a r a A n d r e a I l l y . " I l c a f f è t o c c a l a v i t a d i m i l i a r d i d i p e r s o n e , e p p u r e l a s u a c a t e n a d e l v a l o r e r e s t a e s p o s t a a c h o c c l i m a t i c i , v o l a t i l i t à d e i p r e z z i e s q u i l i b r i d e l c o m m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e , r i s c h i c h e g r a v a n o s o p r a t t u t t o s u m i l i o n i d i p i c c o l i p r o d u t t o r i . L ' I t a l i a è f e r m a m e n t e i m p e g n a t a a c o s t r u i r e u n ' e c o n o m i a d e l c a f f è p i ù i n c l u s i v a e r e s i l i e n t e , i n c u i l ' e c c e l l e n z a d e l l a q u a l i t à s o s t e n i b i l e v a d a d i p a r i p a s s o c o n u n a s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e c o n i c o l t i v a t o r i . I n q u e s t o s p i r i t o , c e l e b r i a m o l ' E r n e s t o I l l y I n t e r n a t i o n a l C o f f e e A w a r d c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l a p r o d u z i o n e s o s t e n i b i l e e , i n s i e m e a l l a F a o e a d a l t r e a g e n z i e s p e c i a l i z z a t e , d o b b i a m o p r o m u o v e r e e s o s t e n e r e l o s v i l u p p o d i m o d e l l i d i p r o d u z i o n e e c o n s u m o p i ù e q u i e r e s i l i e n t i , i n c l u d e n d o i l s o s t e g n o a l l a p r o d u z i o n e s o s t e n i b i l e a t t r a v e r s o a p p r o c c i a g r o e c o l o g i c i e a l t r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e , i l c o m m e r c i o e q u o e l a m i t i g a z i o n e d e g l i i m p a t t i a m b i e n t a l i " , s o s t i e n e B r u n o A r c h i , R a p p r e s e n t a n t e P e r m a n e n t e d ' I t a l i a p r e s s o l e N a z i o n i U n i t e a R o m a i n a p e r t u r a d e i l a v o r i . “ I l c a f f è è u n a b e v a n d a e s p e r i e n z i a l e , l e g a t a a t r a d i z i o n i e r i t u a l i . P e r q u e s t o m o t i v o , è n o s t r o d o v e r e a d o t t a r e t u t t e l e m i s u r e n e c e s s a r i e a p r o t e g g e r e l e n o s t r e p i a n t a g i o n i d a l l e a v v e r s i t à c l i m a t i c h e c h e s t a n n o a f f r o n t a n d o . L o d o b b i a m o a c h i c i h a p r e c e d u t o , e l o d o b b i a m o a l l e p i a n t a g i o n i , c h e m e r i t a n o u n f u t u r o . C o n p i a c e r e , s t i a m o n o t a n d o c h e m o l t o c o n s u m a t o r i d i c a f f è s o n o g i o v a n i , c o s a c h e a n c o r a d i p i ù c i s p i n g e a f a r e i c o n t i c o n u n a g e n e r a z i o n e c h e è p i ù c o n s a p e v o l e e r i c h i e d e s o s t e n i b i l i t à n e l l a t a z z i n a . Q u e s t e n u o v e g e n e r a z i o n i l e s i t r o v a n o a n c h e t r a i c o l t i v a t o r i , e l i v e d i a m o f a r e r i c o r s o i n m o d o c r e s c e n t e a t e c n o l o g i e n u o v e e m o l t o u t i l i c o m e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " , c o m m e n t a V a n u s i a N o g u e i r a . N e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o s o n o s t a t i a n n u n c i a t i i v i n c i t o r i p e r c i a s c u n a d e l l e n o v e o r i g i n i c h e c o m p o n g o n o l a m i s c e l a I l l y ; i l ' B e s t o f t h e B e s t ' s a r à s v e l a t o d u r a n t e i l G a l a s e r a l e . I l 5 n o v e m b r e , t u t t i i 2 7 f i n a l i s t i s o n o s t a t i r i c e v u t i i n U d i e n z a G e n e r a l e i n V a t i c a n o . L ’ E r n e s t o I l l y I n t e r n a t i o n a l C o f f e e A w a r d è i l r i c o n o s c i m e n t o a n n u a l e c o n c u i I l l y c a f f è c e l e b r a i m i g l i o r i c a f f è , c o l t i v a t i i n m o d o s o s t e n i b i l e , p r o v e n i e n t i d a l l e o r i g i n i c h e c o m p o n g o n o l a s u a m i s c e l a u n i c a . N a t o n e l 2 0 1 6 c o m e e v o l u z i o n e g l o b a l e d e l P r ê m i o E r n e s t o I l l y d e Q u a l i d a d e d o C a f é p a r a E s p r e s s o , E i i c a p r e m i a i p r o d u t t o r i c h e e c c e l l o n o n e l l a q u a l i t à s o s t e n i b i l e e n e l l a c o l l a b o r a z i o n e . U n a g i u r i a i n t e r n a z i o n a l e i n d i p e n d e n t e s e l e z i o n a i l ' B e s t o f t h e B e s t ' t r a 2 7 l o t t i f i n a l i s t i p r o v e n i e n t i d a i n o v e P a e s i d e l l a m i s c e l a : B r a s i l e , C o s t a R i c a , E t i o p i a , E l S a l v a d o r , G u a t e m a l a , H o n d u r a s , I n d i a , N i c a r a g u a e R w a n d a . U n a g i u r i a d i c o n s u m a t o r i a s s e g n a , i n o l t r e , i l ' C o f f e e L o v e r s C h o i c e ' .