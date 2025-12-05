R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S u l d i a b e t e c ' è u n p r e g i u d i z i o " . S i r i t i e n e c h e r i g u a r d i p e r s o n e c h e c o n s u m a n o " t r o p p i a l i m e n t i z u c c h e r a t i e c h e p e r q u e s t o v a d a n o i n c o n t r o " a l l a m a l a t t i a . " N o n c ' è n u l l a d i p i ù s c o r r e t t o . N e l t i p o 2 , l a f o r m a p r e v a l e n t e , c h e i n t e r e s s a i l 9 0 % d e i p a z i e n t i , l a s u s c e t t i b i l i t à g e n e t i c a h a u n p e s o r i l e v a n t e e c i s o n o a l c u n e d e t e r m i n a n t i p s i c o s o c i a l i e d e c o n o m i c h e c h e i m p a t t a n o m o l t o " . L ' i m p e g n o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i d i a b e t o l o g i a n e l l ' a b b a t t e r e q u e s t o i l p r e g i u d i z i o s u l l a m a l a t t i a " p a r t e d a l l i n g u a g g i o - a d e s e m p i o n o n u t i l i z z a r e l ' a p p e l l a t i v o d i a b e t i c o , m a p e r s o n a c o n d i a b e t e " - m a s i f o n d a s u " i n f o r m a z i o n e e f o r m a z i o n e " . C o s ì R a f f a e l l a B u z z e t t i , p r e s i d e n t e S i d , i n o c c a s i o n e d e l l a p u b b l i c a z i o n e d e l v o d c a s t ' D i a b e t e o l t r e i l p r e g i u d i z i o . C o m e a f f r o n t a r e l o s t i g m a ' , r e a l i z z a t o d a A d n k r o n o s c o n i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i A b b o t t , d i s p o n i b i l e s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m . P e r m o d i f i c a r e q u e s t o t i p o d i l i n g u a g g i o v a f a t t a " t a n t a i n f o r m a z i o n e " , m a q u e s t a , d a s o l a , n o n b a s t a . " C o m e s o c i e t à s c i e n t i f i c a - a g g i u n g e B u z z e t t i - s e n t i a m o m o l t o l a r e s p o n s a b i l i t à d i f a r c a m b i a r e l o s t i g m a s u q u e s t a p a t o l o g i a a n c h e c o n l a f o r m a z i o n e , t r a l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e , s u l l ' i m p o r t a n z a d i u n a c o r r e t t a a l i m e n t a z i o n e , a b e n e f i c i o d i t u t t i , c o m p r e s e l e p e r s o n e c h e n o n h a n n o i l d i a b e t e " . A n c h e " g l i s p e c i a l i s t i d i a b e t o l o g i , i c o l l e g h i c a r d i o l o g i e i n e f r o l o g i a n d r e b b e r o i n f o r m a t i " m a g g i o r m e n t e " s u l l a c o r r e t t a a l i m e n t a z i o n e , s u i f a r m a c i d a u s a r e e s u l l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a , c o s ì c o m e a n d r e b b e f a t t a u n ' i n f o r m a z i o n e p e r s o n a l i z z a t a a l l e p e r s o n e c o n d i a b e t e " .