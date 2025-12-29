B r a s i l i a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - J a i r B o l s o n a r o s i è s o t t o p o s t o s a b a t o a " u n i n t e r v e n t o d i b l o c c o d e l n e r v o f r e n i c o " p e r c u r a r e i l s u o s i n g h i o z z o c r o n i c o . L o h a r i f e r i t o s u i s o c i a l m e d i a l a m o g l i e M i c h e l l e B o l s o n a r o . I m e d i c i c h e h a n n o c u r a t o l ' e x p r e s i d e n t e b r a s i l i a n o h a n n o d i c h i a r a t o c h e l ' o p e r a z i o n e è a n d a t a b e n e e d i a v e r b l o c c a t o i l n e r v o f r e n i c o d e s t r o e d i a v e r p r o g r a m m a t o u n n u o v o i n t e r v e n t o e n t r o 4 8 o r e p e r b l o c c a r e q u e l l o s i n i s t r o . " S o n o s t a t i n o v e m e s i d i l o t t a e a n g o s c i a , c o n i n t o p p i q u o t i d i a n i " , h a a g g i u n t o l a m o g l i e . N e l l a l e t t e r a t u r a m e d i c a i l n e r v o f r e n i c o è d e s c r i t t o c o m e u n n e r v o v i t a l e c h e h a o r i g i n e n e l c o l l o e c h e c o n t r o l l a i l d i a f r a m m a , i l m u s c o l o p r i n c i p a l e d e l l a r e s p i r a z i o n e . B o l s o n a r o , 7 0 a n n i , e r a s t a t o r i c o v e r a t o m e r c o l e d ì p e r u n i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o p e r u n ' e r n i a . A s e t t e m b r e , è s t a t o c o n d a n n a t o a 2 7 a n n i d i c a r c e r e d a l l a C o r t e S u p r e m a b r a s i l i a n a p e r a v e r p i a n i f i c a t o u n c o l p o d i S t a t o p e r r i b a l t a r e l a s u a s c o n f i t t a e l e t t o r a l e d e l 2 0 2 2 . S u r i c h i e s t a d e i s u o i a v v o c a t i d i f e n s o r i , i l g i u d i c e d e l l a C o r t e S u p r e m a A l e x a n d r e d e M o r a e s l o h a a u t o r i z z a t o a l a s c i a r e i l c a r c e r e p e r s o t t o p o r s i a l l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o . I n u n a d i c h i a r a z i o n e r i l a s c i a t a m e n t r e e r a i n o s p e d a l e , B o l s o n a r o h a a p p o g g i a t o l a c a n d i d a t u r a p r e s i d e n z i a l e d e l f i g l i o , F l a v i o B o l s o n a r o , p e r i l 2 0 2 6 . U n a v o l t a d i m e s s o d a l l ' o s p e d a l e , B o l s o n a r o t o r n e r à a s c o n t a r e l a s u a p e n a i n u n c a r c e r e d e l l a p o l i z i a f e d e r a l e n e l l a c a p i t a l e . J a i r B o l s o n a r o h a p r o b l e m i d i s a l u t e d a q u a n d o è s t a t o a c c o l t e l l a t o n e l s e t t e m b r e 2 0 1 8 , d u r a n t e u n e v e n t o d e l l a c a m p a g n a p r e s i d e n z i a l e n e l l a c i t t à d i J u i z d e F o r a , n e l l o s t a t o d i M i n a s G e r a i s . D o p o l ' a c c o l t e l l a m e n t o , B o l s o n a r o è s t a t o s o t t o p o s t o a d i v e r s i i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i n e l l a r e g i o n e a d d o m i n a l e .