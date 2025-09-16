B r a s i l i a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' e x p r e s i d e n t e b r a s i l i a n o J a i r B o l s o n a r o è s t a t o t r a s p o r t a t o d ' u r g e n z a i n o s p e d a l e i n s i e m e a u n a g u a r d i a d i p o l i z i a d o p o e s s e r s i s e n t i t o m a l e m e n t r e e r a a g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i . L o h a r e s o n o t o s u o f i g l i o F l a v i o . I l s e t t a n t e n n e B o l s o n a r o , c o n d a n n a t o l a s c o r s a s e t t i m a n a p e r a v e r p i a n i f i c a t o u n c o l p o d i s t a t o f a l l i t o , h a a v u t o " u n f o r t e a t t a c c o d i s i n g h i o z z o , v o m i t o e p r e s s i o n e b a s s a " , h a s c r i t t o F l a v i o s u X , d e s c r i v e n d o l a s i t u a z i o n e c o m e " u n ' e m e r g e n z a " .