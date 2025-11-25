R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n u n m o n d o i n c u i c i s o n o s i g n i f i c a t i v e i n c e r t e z z e e i n c u i s t a a r r i v a n d o u n a t e c n o l o g i a e s t r e m a m e n t e i m p a t t a n t e ” , o s s i a l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , “ l a c u l t u r a è r i l e v a n t e p e r q u a t t r o m o t i v i . I n n a n z i t u t t o , c o m e d i c e l ' U n e s c o , l a c u l t u r a è i d e n t i t à . Q u e s t a c r e a a s u a v o l t a d i s t i n t i v i t à e q u i n d i c o m p e t i t i v i t à ” , u n c o n c e t t o v a l i d o “ a n c h e n e l l e o r g a n i z z a z i o n i a z i e n d a l i , i n p a r t i c o l a r e i n q u e l l e c o m e l a n o s t r a c h e s o n o b a s a t e s u l c a p i t a l e u m a n o . I n s e c o n d o l u o g o , l a c u l t u r a f a v o r i s c e l a c o e s i o n e , l e r e l a z i o n i u m a n e e , d u n q u e , a n c h e l ' e f f i c i e n z a i n a z i e n d a ” . L o s p i e g a V a l e r i a B r a m b i l l a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o D e l o i t t e & T o u c h e S . p . A , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a X V e d i z i o n e d e l r a p p o r t o ‘ I o s o n o c u l t u r a ’ s v o l t a s i a R o m a . I l r e p o r t è s t a t o r e a l i z z a t o d a F o n d a z i o n e S y m b o l a , U n i o n c a m e r e , C e n t r o s t u d i d e l l e c a m e r e d i c o m m e r c i o G u g l i e l m o T a g l i a c a r n e e D e l o i t t e c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l ’ I s t i t u t o p e r i l c r e d i t o s p o r t i v o e c u l t u r a l e , F o n d a z i o n e F i t z c a r r a l d o , F o r n a s e t t i e c o n i l p a t r o c i n i o d e l m i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a . “ I l t e r z o a s p e t t o - p r o s e g u e B r a m b i l l a - è q u e l l o r e l a t i v o a l l o s p i r i t o c r i t i c o c h e l a c u l t u r a s m u o v e n e l l e p e r s o n e , u n a s p e t t o c h e i n f u t u r o s a r à i n d i s p e n s a b i l e p e r i n d i r i z z a r e l e i n t e l l i g e n z e a r t i f i c i a l i e l e m a c c h i n e a l l a v o r o , o l t r e c h e p e r m o n i t o r a r e i l r i s u l t a t o c h e l ’ A i c i m e t t e r à a d i s p o s i z i o n e . I n f i n e , l a c u l t u r a g e n e r a c r e a t i v i t à e i n n o v a z i o n e a d e i l i v e l l i d i c u i n e s s u n a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p o t r à m a i d o t a r s i . P e r t u t t e q u e s t e r a g i o n i , o g g i p i ù c h e m a i , l e o r g a n i z z a z i o n i c o m e l a n o s t r a n e c e s s i t a n o d i c u l t u r a ” , c o n c l u d e .