R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' I t a l i a è t r a i P a e s i i n E u r o p a c o n i l m a g g i o r n u m e r o d i c a s i d i i n t o s s i c a z i o n i d a b o t u l i n o . P e r c h é ? L o s p i e g a l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à . N e l p e r i o d o 2 0 0 1 - 2 0 2 0 , a l s i s t e m a d i s o r v e g l i a n z a n a z i o n a l e d e l b o t u l i s m o d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , " s o n o s t a t i s e g n a l a t i 1 . 0 3 9 c a s i c l i n i c i s o s p e t t i e n e s o n o s t a t i c o n f e r m a t i i n l a b o r a t o r i o 4 5 2 . D i q u e s t i , 4 1 2 ( 9 1 % ) e r a n o c a s i d i b o t u l i s m o a l i m e n t a r e , 3 6 ( 8 % ) s i r i f e r i v a n o a c a s i d i b o t u l i s m o i n f a n t i l e e 4 ( 1 % ) a c a s i d i b o t u l i s m o d a f e r i t a . I l n u m e r o d i d e c e s s i è s t a t o d i 1 4 e i l t a s s o m e d i o d i l e t a l i t à d e l l a m a l a t t i a p a r i a l 3 , 1 % ; t a l e t a s s o d i l e t a l i t à è d i m i n u i t o p a s s a n d o d a l 3 , 8 % d e l p e r i o d o 2 0 0 1 - 2 0 1 1 a l 2 , 6 % d e l 2 0 1 2 - 2 0 2 0 " . I l s i s t e m a d i s o r v e g l i a n z a n a z i o n a l e " r i c e v e m e d i a m e n t e 5 2 s e g n a l a z i o n i p e r a n n o e n e c o n f e r m a i n l a b o r a t o r i o m e d i a m e n t e 2 2 - p r o s e g u e i l r e p o r t - L ’ a n d a m e n t o d e l l e c o n f e r m e d i l a b o r a t o r i o , t u t t a v i a , n o n s e g u e s e m p r e l ’ a n d a m e n t o d e l l e n o t i f i c h e . I n f a t t i , a i p i c c h i d i s e g n a l a z i o n i r e g i s t r a t i n e l 2 0 0 4 e n e l 2 0 1 3 n o n è s e g u i t o u n p a r i i n c r e m e n t o d e l n u m e r o d e i c a s i c o n f e r m a t i i n l a b o r a t o r i o " . L ’ i n c i d e n z a m e d i a n a z i o n a l e n e l p e r i o d o 2 0 0 1 - 2 0 2 0 è s t a t a d i 0 , 3 9 c a s i p e r m i l i o n e d i a b i t a n t i . L ’ i n c i d e n z a d e i c a s i d i b o t u l i s m o " r i p o r t a t a a n n u a l m e n t e i n I t a l i a è s t a b i l m e n t e u n a d e l l e p i ù a l t e i n E u r o p a , i n d i c a n d o c h e l a p o p o l a z i o n e n a z i o n a l e è m a g g i o r m e n t e e s p o s t a a l r i s c h i o b o t u l i s m o r i s p e t t o a d a l t r e p o p o l a z i o n i e u r o p e e " . Q u e s t o f e n o m e n o " t r o v a u n a s p i e g a z i o n e l o g i c a n e l l a s p i c c a t a t r a d i z i o n e c o n s e r v i e r a a n c o r a p r e s e n t e n e l n o s t r o P a e s e . I n f a t t i - p r e c i s a l ' I s s - n e i p r i m i a n n i d e l s e c o l o s c o r s o , c o n l a d i f f u s i o n e a n c h e a l i v e l l o d o m e s t i c o d e l l e t e c n i c h e d i c o n s e r v a z i o n e d e g l i a l i m e n t i , i l n u m e r o d e i c a s i d i b o t u l i s m o a u m e n t ò n o t e v o l m e n t e , s p i n g e n d o l e i s t i t u z i o n i d e l l ’ e p o c a a p r o m u o v e r e s t u d i d i t e r m o - b a t t e r i o l o g i a e t e c n o l o g i a a l i m e n t a r e c h e a n c o r a o g g i r a p p r e s e n t a n o l e p i e t r e m i l i a r i d e l l ’ i n d u s t r i a c o n s e r v i e r a " . " P e r i l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , l e R e g i o n i c h e h a n n o r e g i s t r a t o l ’ i n c i d e n z a m a g g i o r e s o n o s t a t e l a B a s i l i c a t a e i l M o l i s e , c o n v a l o r i r i s p e t t i v a m e n t e d i 1 , 3 6 e 1 , 1 7 c a s i p e r m i l i o n e d i a b i t a n t i . C o m p a r a n d o i t a s s i d i i n c i d e n z a m e d i a r e g i o n a l e n e i p e r i o d i 2 0 0 1 - 2 0 1 1 e 2 0 1 2 - 2 0 2 0 s i o s s e r v a u n a u m e n t o i n 1 4 R e g i o n i e u n d e c r e m e n t o i n 5 - e v i d e n z i a i l r a p p o r t o - S o l o l ’ i n c i d e n z a r e g i s t r a t a i n A b r u z z o è r i m a s t a s t a b i l e n e i d u e p e r i o d i p r e s i i n e s a m e " . L a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i d i b o t u l i s m o s i è m a n i f e s t a t a n e l l a p o p o l a z i o n e d i s e s s o m a s c h i l e e l a f a s c i a d i e t à c o n i l m a g g i o r n u m e r o d e i c a s i d i b o t u l i s m o c o n f e r m a t i i n l a b o r a t o r i o è q u e l l a 2 5 - 6 4 a n n i . " C o n s i d e r a n d o c h e n e l p e r i o d o 2 0 0 1 - 2 0 2 0 l a s t r a t i f i c a z i o n e d e l l e f a s c e d i e t à d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a n o n h a s u b i t o v a r i a z i o n i s i g n i f i c a t i v e , a p p a r e i n v e c e i n d i c a t i v o l ’ a u m e n t o d e l n u m e r o d i c a s i n e l l a f a s c i a d i e t à 2 5 - 6 4 a n n i n e l p e r i o d o 2 0 1 2 - 2 0 2 0 , r i s p e t t o a l p e r i o d o 2 0 0 1 - 2 0 1 1 " , c o n c l u d e i l r e p o r t .