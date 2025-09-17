R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - B o l o g n a F i e r e , a t t r a v e r s o l a p r o p r i a f i l i a l e a m e r i c a n a B o l o g n a F i e r e U s a , h a a c q u i s i t o i l 3 0 % d e l l a s o c i e t à s t a t u n i t e n s e U n i t e d E x p e r i e n c e , f i n o a d o g g i i n t e r a m e n t e d e t e n u t a d a F i e r e I t a l i a n e S e a d i M a u r i z i o M u z z e t t a . U n i t e d E x p e r i e n c e o p e r a n e l s e t t o r e d e g l i e v e n t i e , c o n i l n u o v o a s s e t t o s o c i e t a r i o , l a n c e r à n e l 2 0 2 6 t r e m a n i f e s t a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i d e d i c a t e a l v i n o a L o n d r a , H o C h i M i n h C i t y ( V i e t n a m ) e a C i t t à d e l M e s s i c o , c o n i l b r a n d W i n e E x p e r i e n c e . L ’ i n i z i a t i v a n a s c e p e r a f f i a n c a r e l e c a n t i n e i t a l i a n e n e l l ’ e s p a n s i o n e v e r s o n u o v i m e r c a t i a d a l t o p o t e n z i a l e d i s v i l u p p o , i n u n m o m e n t o i n c u i i d a z i s t a t u n i t e n s i i m p o n g o n o d i a c c e l e r a r e l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e l l e d e s t i n a z i o n i d e l l ’ e x p o r t . I l V i e t n a m , i n f a t t i , c o n o l t r e 1 0 0 m i l i o n i d i a b i t a n t i , r a p p r e s e n t a u n a d e l l e e c o n o m i e a p i ù r a p i d a c r e s c i t a d e l S u d - E s t A s i a t i c o , c o n u n P i l i n a u m e n t o d e l 5 % n e g l i u l t i m i t r e a n n i . L a d o m a n d a d i v i n o è i n c o s t a n t e c r e s c i t a e l ’ I t a l i a , c h e o g g i c o p r e i l 2 4 % d e l l e i m p o r t a z i o n i , p o t r à b e n e f i c i a r e d i u n m e r c a t o p r e v i s t o i n c r e s c i t a d e l 4 5 % i n v o l u m e e d e l 9 0 % i n v a l o r e n e l b i e n n i o 2 0 2 6 - 2 7 . I l M e s s i c o , i n v e c e , h a r e g i s t r a t o n e g l i u l t i m i a n n i u n i n c r e m e n t o d e l c o n s u m o d i v i n o p r o - c a p i t e d e l 6 0 % , c o n u n a p r o i e z i o n e d i m e r c a t o n e l 2 0 3 0 d a 6 m i l i a r d i d i d o l l a r i , d i c u i i l 7 0 % c o p e r t o d a i m p o r t a z i o n i . L a p r i m a e d i z i o n e d i W i n e E x p e r i e n c e s i t e r r à a L o n d r a i l 2 6 e 2 7 a p r i l e 2 0 2 6 n e i p a d i g l i o n i d i E x C e l , e v e d r à l a p a r t e c i p a z i o n e d i o l t r e 2 0 0 e s p o s i t o r i v i n c o l i a c u i s i a f f i a n c h e r a n n o 6 0 e s p o s i t o r i d e l f o o d . S o n o a t t e s i p i ù d i 1 5 0 0 b u y e r , i n u n P a e s e c h e g i à r a p p r e s e n t a u n o d e i m e r c a t i d i r i f e r i m e n t o p e r l e e s p o r t a z i o n i v i n i c o l e i t a l i a n e . L ’ 1 1 e 1 2 g i u g n o 2 0 2 6 s a r à l a v o l t a d i H o C h i M i n h C i t y p r e s s o l ’ E x h i b i t i o n C e n t e r d i A d o r a ( V i e t n a m ) , m e n t r e i l 1 0 e 1 1 n o v e m b r e 2 0 2 6 l ’ e s p o s i z i o n e s a r à a C i t t à d e l M e s s i c o , p r e s s o l ’ E x p o S a n t a F e . D o p o l ’ o r g a n i z z a z i o n e i n s i e m e a S l o w F o o d d i S l o w W i n e F a i r , l ’ i n s e r i m e n t o n e l c a l e n d a r i o d i B o l o g n a F i e r e d e l M e r c a t o d e i V i n i e d e i V i g n a i o l i i n d i p e n d e n t i d i F i v i e C h a m p a g n e E x p e r i e n c e , c o n q u e s t a o p e r a z i o n e B o l o g n a F i e r e c o n s o l i d a u l t e r i o r m e n t e i l p r o p r i o r u o l o d i h u b i n t e r n a z i o n a l e p e r l o s v i l u p p o d e l b u s i n e s s e d e l l a c u l t u r a d e l v i n o , a m p l i a n d o l a r e t e d i e v e n t i a s o s t e g n o d e l l a f i l i e r a v i t i v i n i c o l a i t a l i a n a n e i m e r c a t i p i ù d i n a m i c i a l i v e l l o g l o b a l e . P e r A n t o n i o B r u z z o n e , C e o d i B o l o g n a F i e r e G r o u p , “ i l s e t t o r e v i t i v i n i c o l o è u n o d e i p i l a s t r i d e l l ’ a g r o a l i m e n t a r e i t a l i a n o e u n a m b a s c i a t o r e s t r a o r d i n a r i o d e l l a c u l t u r a d e l n o s t r o P a e s e n e l m o n d o " . " C o n W i n e E x p e r i e n c e B o l o g n a F i e r e c o n t r i b u i s c e a v a l o r i z z a r e q u e s t a e c c e l l e n z a , o f f r e n d o u n f o r m a t i n n o v a t i v o e u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o p e r s o s t e n e r e l ’ e x p o r t d e l l e c a n t i n e i t a l i a n e i n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e c o m p l e s s o e i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e . Q u e s t a o p e r a z i o n e s i i n s e r i s c e p i e n a m e n t e n e l l a s t r a t e g i a d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l G r u p p o c h e p u n t a a r a f f o r z a r e l a p r o p r i a p r e s e n z a n e i m e r c a t i p i ù d i n a m i c i e a c o n f e r m a r e B o l o g n a F i e r e c o m e p i a t t a f o r m a g l o b a l e p e r i l M a d e i n I t a l y " , h a a g g i u n t o . M a u r i z i o M u z z e t t a , p r e s i d e n t e d i F i e r e I t a l i a n e S e a e f o n d a t o r e d i U n i t e d E x p e r i e n c e , h a d i c h i a r a t o : “ I l v i n o n o n p u ò r e s t a r e a n c o r a t o a s c h e m i t r a d i z i o n a l i c h e r i s c h i a n o d i a l l o n t a n a r e p o t e n z i a l i n u o v i c o n s u m a t o r i . S e a l t r e i n d u s t r i e h a n n o s a p u t o i n n o v a r s i g r a z i e a l l a t e c n o l o g i a e a l d i a l o g o c o n i l p u b b l i c o , a n c h e i l n o s t r o s e t t o r e d e v e c o m p i e r e u n s a l t o i n a v a n t i , r e n d e n d o s i p i ù a c c e s s i b i l e , d i r e t t o e c o i n v o l g e n t e . C o n W i n e E x p e r i e n c e v o g l i a m o t r a s f o r m a r e l e f i e r e v i t i v i n i c o l e i n o c c a s i o n i d i i n c o n t r o c a p a c i d i u n i r e c u l t u r a e m e r c a t o , t r a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e " . " I n q u e s t o p e r c o r s o , l ’ i n g r e s s o d i B o l o g n a F i e r e è s t r a t e g i c o : p a r l i a m o d i u n g r u p p o c h e h a g i à d i m o s t r a t o d i s a p e r e s p o r t a r e m o d e l l i f i e r i s t i c i v i n c e n t i i n A s i a e i n N o r d A m e r i c a , c o n d i v e r s i a p p u n t a m e n t i d i s u c c e s s o o r g a n i z z a t i a n c h e s o l o n e l c o r s o d e l 2 0 2 5 . Q u e s t a e s p e r i e n z a i n t e r n a z i o n a l e c i p e r m e t t e d i g u a r d a r e c o n c o n c r e t e z z a e a m b i z i o n e a n u o v i m e r c a t i p o s i z i o n a n d o i l v i n o i t a l i a n o a l c e n t r o d e l l e r o t t e c o m m e r c i a l i p i ù d i n a m i c h e d e l p i a n e t a ” , h a c o n c l u s o .