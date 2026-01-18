R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " G l i s c o n t r i a v v e n u t i s u l l a A 1 s o n o g r a v i s s i m i . T r a s f o r m a r e l a c o r s i a d i e m e r g e n z a d i u n ' a u t o s t r a d a i n u n c a m p o d i b a t t a g l i a è i n c i v i l e e e s t r e m a m e n t e p e r i c o l o s o . Q u e s t i s o n o t e p p i s t i , n o n s i v a i n t r a s f e r t a a d a s s i s t e r e a d u n a p a r t i t a c o n m a z z e , c a s c h i e b a s t o n i . M i a u g u r o c h e i r e s p o n s a b i l i v e n g a n o i n d i v i d u a t i e p u n i t i . F e r m i a n o q u e s t e o r d e c h e s t a n n o d i s t r u g g e n d o i l c a l c i o " . L o d i c e l a s e n a t r i c e d i I t a l i a v i v a D a n i e l a S b r o l l i n i , r e s p o n s a b i l e S p o r t d e l p a r t i t o , s u g l i s c o n t r i a v v e n u t i o g g i i n a u t o s t r a d a n e i p r e s s i d i B o l o g n a t r a u l t r a s d e l l a F i o r e n t i n a e d e l l a R o m a .