R o m a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " D i s t r i b u i r e p i p e p e r i l c r a c k n o n è r i d u z i o n e d e l d a n n o , è l e g i t t i m a z i o n e d e l l o s p a c c i o e d e l d e g r a d o . L a G i u n t a P d , i n v e c e d i c o m b a t t e r e l a d r o g a , d e c i d e d i a g e v o l a r n e i l c o n s u m o . U n a s c e l t a i n d e g n a d i u n a c i t t à c o m e B o l o g n a , c h e u n t e m p o e r a s i n o n i m o d i c i v i l t à , c u l t u r a e s i c u r e z z a . O g g i , i n v e c e , è s e m p r e p i ù n e l l e m a n i d e l l a m i c r o c r i m i n a l i t à e d e l l ’ i l l e g a l i t à d i f f u s e " . L o a f f e r m a i l c o m m i s s a r i o p r o v i n c i a l e d e l l a L e g a a B o l o g n a , i l d e p u t a t o D a v i d e B e r g a m i n i . " S p e n d e r e s o l d i p u b b l i c i – q u a s i 3 . 5 0 0 e u r o p e r 3 0 0 p i p e – p e r f a c i l i t a r e l ’ u s o d i u n a s o s t a n z a d e v a s t a n t e c o m e i l c r a c k , è u n a f o l l i a i d e o l o g i c a - a g g i u n g e - c h e r i s c h i a s o l o d i a l i m e n t a r e i l b u s i n e s s d e g l i s p a c c i a t o r i , r e n d e n d o B o l o g n a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e p e r i l c o n s u m o l i b e r o d i d r o g h e p e s a n t i . I n v e c e d i r i p r i s t i n a r e i l d e c o r o , a u m e n t a r e i c o n t r o l l i e a g i r e s u l l a p r e v e n z i o n e , i l C o m u n e s i p r e o c c u p a d i f o r n i r e s t r u m e n t i p e r d r o g a r s i i n m o d o p i ù ‘ s i c u r o ’ . U n a v i s i o n e f a l l i m e n t a r e e p e r i c o l o s a , c h e t r a s f o r m a i n t e r i q u a r t i e r i i n z o n e f r a n c h e , d o v e i l c i t t a d i n o o n e s t o h a p a u r a d i p a s s a r e , m e n t r e i p u s h e r f a n n o a f f a r i . L a v e r i t à è c h e L e p o r e h a g e t t a t o l a s p u g n a s u l l a l e g a l i t à . A l t r o c h e r i d u z i o n e d e l d a n n o : q u i s i s t a r i d u c e n d o l a d i g n i t à d i B o l o g n a , c h e s o t t o q u e s t a a m m i n i s t r a z i o n e è s e m p r e p i ù a l l o s b a n d o , s p o r c a , i n s i c u r a e f u o r i c o n t r o l l o . L a L e g a d i c e n o e f a r à t u t t o i l p o s s i b i l e p e r i m p e d i r e q u e s t a f o l l i a ” .