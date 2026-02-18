R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o s e t t e m e s i d i a t t e s a , p r o m e s s e e a n n u n c i r o b o a n t i , i l d e c r e t o b o l l e t t e s i r i v e l a p e r q u e l l o c h e è : u n p r o v v e d i m e n t o d e b o l e , p r i v o d i v i s i o n e e l a r g a m e n t e i n s u f f i c i e n t e r i s p e t t o a l l a g r a v i t à d e l l a s i t u a z i o n e . P e r l e f a m i g l i e a r r i v a l ’ e n n e s i m o b o n u s u n a t a n t u m . U n a m i s u r a t a m p o n e , c h e n o n a f f r o n t a l e c a u s e s t r u t t u r a l i d e l l ’ a u m e n t o d e i p r e z z i e c h e r i s c h i a d i l a s c i a r e s c o p e r t e p r o p r i o l e f a s c e d i r e d d i t o m e d i o c h e p i ù h a n n o s o f f e r t o i n q u e s t i a n n i . P e r l o r o c i s a r e b b e s o l o u n o s c o n t o s u b a s e v o l o n t a r i a , a f f i d a t o a l b u o n c u o r e d e l l e a z i e n d e " . L o d i c e A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . " I l r i c o r s o a m e c c a n i s m i d i r i m b o r s o d e l l a c o m p o n e n t e E T S s u l g a s r i s c h i a d i r i v e l a r s i u n g r a n p a s t i c c i o , u n a s c e l t a c o n t r o p r o d u c e n t e r i s p e t t o a g l i o b i e t t i v i d i d e c a r b o n i z z a z i o n e , a l e a t o r i a q u a n t o a g l i e f f e t t i c o n c r e t i s u l l e b o l l e t t e e a s e r i o r i s c h i o d i b o c c i a t u r a d a p a r t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a . È s i c u r a m e n t e p o s i t i v a l a s p i n t a p e r l a d i f f u s i o n e d e i c o n t r a t t i d i l u n g o p e r i o d o ( P P A ) , r a c c o g l i e n d o d o p o t r e a n n i d i i n e r z i a l e p r o p o s t e p r e s e n t a t e d a l P d . N e l c o m p l e s s o , p e r ò , n e l d e c r e t o s i c o n t a n o p o c h i s s i m e m i s u r e s t r u t t u r a l i e p r e v a l e a n c o r a u n a v o l t a l a p o l i t i c a d e g l i a n n u n c i e d e l l e s c e l t e d i c o r t o r e s p i r o , u t i l e f o r s e i n c h i a v e p r e - e l e t t o r a l e m a i n e f f i c a c e p e r d a r e s t a b i l i t à e p r o s p e t t i v a a l s i s t e m a e n e r g e t i c o i t a l i a n o . S e d a v v e r o s i v o g l i o n o a b b a s s a r e i p r e z z i i n m o d o d u r a t u r o , l ’ u n i c a s t r a d a r e a l m e n t e p r a t i c a b i l e è a c c e l e r a r e g l i i n v e s t i m e n t i n e l l e r i n n o v a b i l i , s e m p l i f i c a r e l e a u t o r i z z a z i o n i , r a f f o r z a r e l e r e t i , d i f f o n d e r e s u l a r g a s c a l a i c o n t r a t t i d i l u n g o p e r i o d o e s p o s t a r e s u l l a f i s c a l i t à g e n e r a l e u n a s e r i e d i o n e r i c h e g r a v a n o s u l l e b o l l e t t e " . " I n E u r o p a , P a e s i c o m e l a S p a g n a d i m o s t r a n o c o n i f a t t i c h e è p o s s i b i l e c o n i u g a r e t r a n s i z i o n e e c o m p e t i t i v i t à . I l g o v e r n o M e l o n i , i n v e c e , a n c o r a u n a v o l t a e v i d e n z i a d i n o n a v e r e u n a s t r a t e g i a e n e r g e t i c a c o e r e n t e . L ’ u n i c a l i n e a c h e s e m b r a e m e r g e r e è i l t e n t a t i v o d i r a l l e n t a r e o b l o c c a r e l a t r a n s i z i o n e v e r d e , n e l l ’ i l l u s i o n e c h e f r e n a r e l e r i n n o v a b i l i e t o r n a r e a l g a s p o s s a a b b a s s a r e i p r e z z i . È u n e r r o r e g r a v e . S e n z a u n a v i s i o n e i n d u s t r i a l e e d e n e r g e t i c a c h i a r a , l ’ I t a l i a r i s c h i a d i p a g a r e b o l l e t t e p i ù c a r e e d i p e r d e r e t e r r e n o n e l l a c o m p e t i z i o n e e u r o p e a ” .