R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " B r i s t o l M y e r s S q u i b b c r e d e m o l t o n e l l a c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e d e i g i o v a n i r i c e r c a t o r i . O l t r e a g l i 8 d o t t o r a t i r e a l i z z a t i i n s i e m e a l m i n i s t e r o d e l l ' U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a , l ' a z i e n d a d a m o l t i a n n i o f f r e r e g o l a r m e n t e s t a g e c u r r i c u l a r i e d e x t r a c u r r i c u l a r i " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e A l e s s a n d r o B i g a g l i , d i r e t t o r e m e d i c o d i B r i s t o l M y e r s S q u i b b I t a l i a , a l l a p r e s e n t a z i o n e - o g g i a R o m a - d e g l i 8 d o t t o r a t i i n n o v a t i v i i n 5 u n i v e r s i t à e 4 r e g i o n i ( L a z i o , L o m b a r d i a , P i e m o n t e e P u g l i a ) , i l c u i o b i e t t i v o è a p r i r e n u o v e f r o n t i e r e d e l l a r i c e r c a e a c c e l e r a r e i l c a m b i a m e n t o n e l l a p r a t i c a c l i n i c a . B m s I t a l i a h a c o - f i n a n z i a t o g l i 8 d o t t o r a t i d i r i c e r c a d e l l a d u r a t a d i 3 a n n i r i v o l t i a g i o v a n i r i c e r c a t o r i c h e a v r a n n o a n c h e l ' o p p o r t u n i t à d i t r a s c o r r e r e 6 m e s i i n a z i e n d a . " G l i s t a g e c u r r i c u l a r i , f i n a l i z z a t i a n c h e a l l a p r e p a r a z i o n e d e l l a t e s i , p o s s o n o d u r a r e 6 m e s i o p i ù - s p i e g a B i g a g l i - I n u o v i 8 d o t t o r a t i r a p p r e s e n t a n o u n ' u l t e r i o r e o c c a s i o n e p e r i n v e s t i r e s u a l t r e t t a n t i g i o v a n i s t u d i o s i , c h e l a v o r e r a n n o s u t e m i a t t u a l i c o m e m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e , D i g i t a l H e a l t h , D a t a S c i e n c e e s c i e n z e o m i c h e " . P a r t i t i a n o v e m b r e , g l i 8 d o t t o r a t i s o n o a t t i v a t i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n 5 a t e n e i i t a l i a n i : 2 a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i B a r i , 2 a l l a S a p i e n z a u n i v e r s i t à d i R o m a , 2 a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a , u n o a l l ' H u m a n i t a s U n i v e r s i t y d i M i l a n o e u n o a l l ' u n i v e r s i t à d e l P i e m o n t e O r i e n t a l e . P a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t i " i d o t t o r a t i s u l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e , c o n l ' o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p e r s o n e c o l p i t e d a g r a v i m a l a t t i e - s o t t o l i n e a B i g a g l i - U n a l t r o e s e m p i o è i l d o t t o r a t o i n ' D a t a S c i e n c e i n M e d i c i n e ' , c h e v u o l e f o r m a r e e s p e r t i n e l l a g e s t i o n e e a n a l i s i d e i B i g D a t a p e r l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e " . D u r a n t e i 6 m e s i t r a s c o r s i i n a z i e n d a , " i d o t t o r a n d i p o t r a n n o i n o l t r e a p p r o f o n d i r e a r g o m e n t i e a t t i v i t à c h e i n u n i v e r s i t à a v r e b b e r o m e n o p o s s i b i l i t à d i e s p l o r a r e . O l t r e a l l a d i r e z i o n e m e d i c a , p o t r a n n o a f f i a n c a r e r e p a r t i c o m e f a r m a c o v i g i l a n z a , r e g o l a t o r i o , u f f i c i o l e g a l e e l a c l i n i c a o p e r a t i v a , l ' a r e a c h e g e s t i s c e g l i s t u d i c l i n i c i c o n d o t t i d i r e t t a m e n t e d a l l ' a z i e n d a " . S i t r a t t a d i " u n ' o c c a s i o n e p r e z i o s a p e r a m p l i a r e c o m p e t e n z e , i n t e r e s s i e p r o s p e t t i v e s u l p r o p r i o f u t u r o p r o f e s s i o n a l e . L ' a u s p i c i o - c o n c l u d e B i g a g l i - è c h e q u e s t i g i o v a n i r i c e r c a t o r i f o r m a t i i n I t a l i a p o s s a n o p o i r e s t a r e n e l n o s t r o P a e s e " .