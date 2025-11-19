R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a l i n g u a i t a l i a n a , i n d i v e r s e d e c l i n a z i o n i , r a p p r e s e n t a u n e l e m e n t o d i c o a b i t a z i o n e , d i m e d i a z i o n e t r a d i v e r s e i d e n t i t à c u l t u r a l i . L a l i n g u a i t a l i a n a c r e d o a b b i a p r o p r i o q u e s t a n a t u r a : q u e l l a d i e s s e r e u n a s o r t a d i f i l o d o r a t o , d o r a t o p e r c h é r a p p r e s e n t a t a n t e c o s e " . L i n g u a c h e c r e a " u n ' u n i c a g r a n d e t r a m a , u n e c o s i s t e m a , u n a g r a n d e b e l l e z z a , u n g r a n d e o r d i t o c h e r a p p r e s e n t a l e r a d i c i d e l n o s t r o f u t u r o " . L o a f f e r m a l a m i n i s t r a d e l l ' U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a A n n a M a r i a B e r n i n i n e l s u o d i s c o r s o a l l a p r i m a c o n f e r e n z a s u l l ' i t a l o f o n i a . " Q u e l l o c h e c i h a i n s e g n a t o u n a v i c e n d a a t r o c e c o m e i l C o v i d è c h e l ' e s s e r e u m a n o n o n v i v e p i ù d i c o n f i n i , m a d i c o n n e s s i o n i . A b b i a m o i m p a r a t o a c o m u n i c a r e i n m a n i e r a d i v e r s a , s t u d i a r e , i m p a r a r e , r i c e r c a r e i n m a n i e r a d i v e r s a . A b b i a m o r i c e r c a t o l e n o s t r e r a d i c i p e r r i m a n e r e a n c o r a t i a u n s e n s o d e l l a v i t a c h e p e r c e r t i v e r s i a v e v a c o m i n c i a t o a s f u g g i r c i . E q u i n d i - p r o s e g u e B e r n i n i - q u e s t o s e n s o d i c o m u n i t à c h e a b b i a m o c o m i n c i a t o a s e n t i r e c o s ì p r o f o n d a m e n t e , a b b i a m o c o m i n c i a t o a r i s e n t i r e c o s ì p r o f o n d a m e n t e , è p a r t e d i u n ' i d e n t i t à c h e c i u n i s c e i n d i p e n d e n t e m e n t e d a i c o n f i n i " . U n a l i n g u a c h e , s p i e g a a n c o r a i l m i n i s t r o " è i n s i e m e r i c e r c a , s c i e n z a e u m a n e s i m o . È t e c n o l o g i a e i n n o v a z i o n e e i n s i e m e a r t e . ç a l i n g u a i t a l i a n a e t u t t o c i ò c h e l a l i n g u a i t a l i a n a r a p p r e s e n t a n o n h a e n o n a v r à c o n f i n i , s i a m o n o i a s t a b i l i r e a t t r a v e r s o l a n o s t r a s c e l t a d i d o n a r e c o n t e n u t o e s e n s o a q u e l l o c h e s t i a m o f a c e n d o , a t t r a v e r s o i l c o l l e g a m e n t o c o n t u t t e l e n o s t r e n a z i o n a l i t à " .