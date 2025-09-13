M i l a n o , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - E r g a s t o l o e s e i m e s i d i i s o l a m e n t o d i u r n o . E ' l a r i c h i e s t a f o r m u l a t a d a l l a p m d i B e r g a m o M a r i a E s p o s i t o p e r M o n i a B o r t o l o t t i , l a m a m m a d i 2 9 a n n i a c c u s a t a d i a v e r e s o f f o c a t o a d i s t a n z a d i u n a n n o , i s u o i d u e f i g l i d i 4 e 2 m e s i n e l l a v i l l e t t a d i P e d r e n g o . N e l l a r i c h i e s t a , r i p o r t a t a d a a l c u n i q u o t i d i a n i l o c a l i e p r o n u n c i a t a i e r i d a v a n t i a l l a C o r t e d ' A s s i s e , l a r a p p r e s e n t a n t e d e l l a p u b b l i c a a c c u s a h a f o r m u l a t o l a r i c h i e s t a s e n z a c o n c e d e r e n e s s u n a a t t e n u a n t e . L ’ i m p u t a t a , r i c o v e r a t a n e l l a R e m s d i C a s t i g l i o n e d e l l e S t i v i e r e , è s t a t a d i c h i a r a t a i n c a p a c e d i i n t e n d e r e e v o l e r e a l m o m e n t o d e i f a t t i d a i c o n s u l e n t i d e l l a d i f e s a e d a i p e r i t i n o m i n a t i d a l t r i b u n a l e . U n a v a l u t a z i o n e c h e n o n t r o v a p e r ò c o n c o r d e l a p m E s p o s i t o c h e r i t i e n e c o l p e v o l e l a d o n n a c h e a v r e b b e m o s t r a t o l u c i d i t à , c o s c i e n z a e l a v o l o n t à d i a d o t t a r e o g n i s t r a t e g i a p u r d i s o t t r a r s i a l l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à . " È u n a p e r s o n a l u c i d a , b e n o r i e n t a t a , c o n u n e l o q u i o f l u i d o e r i c c o , c a p a c e d i m a n i p o l a r e p e r s i n o i t e s t p s i c o l o g i c i " . L a d i f e s a , c o n l ' a v v o c a t o L u c a B o s i s i o , h a s o s t e n u t o l a v a l i d i t à d e l l a p e r i z i a e h a c h i e s t o l ' a s s o l u z i o n e e i n s u b o r d i n e d i p r o n u n c i a r s i s u l l a n o n i m p u t a b i l i t à v i s t a l ' i n c a p a c i t à d i i n t e n d e r e e v o l e r e . I l 1 3 n o v e m b r e è i n p r o g r a m m a l ' u l t i m a u d i e n z a c o n r e p l i c h e e s e n t e n z a .