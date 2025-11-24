B r u x e l l e s , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s / D p a ) - E ' i n i z i a t o i n B e l g i o l o s c i o p e r o d i t r e g i o r n i i n d e t t o d a i p r i n c i p a l i s i n d a c a t i e c h e c a u s e r à g r a v i d i s a g i a l t r a f f i c o f e r r o v i a r i o , a i s e r v i z i p u b b l i c i e a l t r a f f i c o a e r e o . D a i e r i s e r a , l a c o m p a g n i a f e r r o v i a r i a p u b b l i c a S n c b o f f r e u n s e r v i z i o r i d o t t o e o g g i è p r e v i s t a l a c i r c o l a z i o n e d i u n t r e n o s u d u e . S e c o n d o l ' a g e n z i a d i s t a m p a b e l g a , i t r e n i n e l l e o r e d i p u n t a s a r a n n o p a r t i c o l a r m e n t e c o l p i t i d a g l i s c i o p e r i e s i p r e v e d o n o d i s a g i p e r i p a s s e g g e r i p e r t u t t a l a g i o r n a t a d i m e r c o l e d ì . D o m a n i , i n v e c e , s a r a n n o i s e r v i z i p u b b l i c i a s c i o p e r a r e , c o n r i p e r c u s s i o n i s u s c u o l e , a s i l i , p o s t e , r a c c o l t a d e i r i f i u t i , s a n i t à e t r a s p o r t i p u b b l i c i . M e r c o l e d ì s o n o p r e v i s t i i d i s a g i m a g g i o r i , c o n m o l t i s e t t o r i p r i v a t i c h e a d e r i r a n n o a l l o s c i o p e r o : s e c o n d o q u a n t o a n n u n c i a t o d a g l i a e r o p o r t i s t e s s i , n o n p a r t i r a n n o v o l i d a i d u e p r i n c i p a l i a e r o p o r t i b e l g i d i B r u x e l l e s e C h a r l e r o i . G l i s c i o p e r i d e l p e r s o n a l e d i s i c u r e z z a e d i t e r r a a v r a n n o r i p e r c u s s i o n i a n c h e s u i v o l i i n a r r i v o . I l g o v e r n o d i c o a l i z i o n e d i c e n t r o - d e s t r a b e l g a h a a n n u n c i a t o m i s u r e d i a u s t e r i t à d i a m p i a p o r t a t a c o n l ' o b i e t t i v o d i r i s p a r m i a r e 1 0 m i l i a r d i d i e u r o e n t r o i l 2 0 3 0 . I l B e l g i o , u n o d e i p a e s i p i ù i n d e b i t a t i d e l l ' U e , è c o s t r e t t o a r i s p e t t a r e l e r e g o l e d e l l ' U n i o n e E u r o p e a i n m a t e r i a d i d e b i t o e d e f i c i t . A l l o s t e s s o t e m p o , i l P a e s e d e v e a u m e n t a r e d r a s t i c a m e n t e l a s p e s a p e r l a d i f e s a n e i p r o s s i m i a n n i , i n b a s e a i p i a n i d e l l a N a t o . L o s c o r s o o t t o b r e c i r c a 1 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e h a n n o p a r t e c i p a t o a u n a m a n i f e s t a z i o n e a B r u x e l l e s c o n t r o l e m i s u r e d i a u s t e r i t à p r e v i s t e .