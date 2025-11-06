B r u x e l l e s , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e d e l B e l g i o t e r r à o g g i u n a r i u n i o n e d i e m e r g e n z a d o p o c h e g l i a v v i s t a m e n t i d i d r o n i n e g l i a e r o p o r t i h a n n o c a u s a t o c a o s t r a i v i a g g i a t o r i e s o l l e v a t o p r e o c c u p a z i o n i p e r l a s i c u r e z z a . M a r t e d ì s e r a , i n f a t t i , a r r i v i e p a r t e n z e s o n o s t a t i b l o c c a t i p e r d i v e r s e o r e a l l ' a e r o p o r t o d i B r u x e l l e s , c o n c o n s e g u e n t e c a n c e l l a z i o n e d i d e c i n e d i v o l i . A n c h e l ' a e r o p o r t o d i L i e g i , i m p o r t a n t e s n o d o p e r i l t r a s p o r t o m e r c i , è r i m a s t o c h i u s o , c a u s a n d o u l t e r i o r i c a n c e l l a z i o n i , r i t a r d i e d e v i a z i o n i . I l g o v e r n o b e l g a n o n h a d i c h i a r a t o c h i r i t e n g a r e s p o n s a b i l e d e i d r o n i , m a u n a f o n t e h a d i c h i a r a t o a l l ' a g e n z i a d i s t a m p a b e l g a c h e i s e r v i z i d i s i c u r e z z a a v e v a n o " p o c h i d u b b i " s u l f a t t o c h e d i e t r o i r e c e n t i a v v i s t a m e n t i c i f o s s e " m o l t o p r o b a b i l m e n t e l a R u s s i a " e l a q u e s t i o n e v e r r à a f f r o n t a t a n e l l a r i u n i o n e d i o g g i . I l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a b e l g a , T h e o F r a n c k e n , h a d i c h i a r a t o a u n a c o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e c h e g l i i n c i d e n t i i n B e l g i o s e m b r a v a n o e s s e r e s t a t i c o o r d i n a t i p e r f o m e n t a r e d i s o r d i n i , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i g r a n d i d r o n i c h e v o l a v a n o i n f o r m a z i o n e . " E ' i n l i n e a c o n l e t e c n i c h e i b r i d e o s s e r v a t e i n a l t r i P a e s i . N o n s i t r a t t a s e m p l i c e m e n t e d i q u a l c u n o c h e f a v o l a r e u n d r o n e p e r c a s o s o p r a u n s i t o m i l i t a r e o u n a e r o p o r t o . C i s o n o d i v e r s e i n d i c a z i o n i c h e l ' o p e r a z i o n e s i a s t a t a o r g a n i z z a t a i n m o d o m o l t o s t r u t t u r a t o " , h a s p i e g a t o .