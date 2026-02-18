R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - C h r i s t i n e L a g a r d e p o t r e b b e l a s c i a r e l a p r e s i d e n z a d e l l a B a n c a C e n t r a l e E u r o p e a p r i m a d e l l a f i n e d e l s u o m a n d a t o c h e d u r a 8 a n n i e c h e s c a d r à n e l 2 0 2 7 . L o s c r i v e i l ' F i n a n c i a l T i m e s ' s p i e g a n d o c o m e , c o n q u e s t a s c e l t a , L a g a r d e d a r e b b e l a p o s s i b i l i t à a l p r e s i d e n t e f r a n c e s e M a c r o n e a l c a n c e l l i e r e t e d e s c o M e r z d i s c e g l i e r e u n s u c c e s s o r e p r i m a d e l l e e l e z i o n i p r e s i d e n z i a l i f r a n c e s i . L a B c e s m e n t i s c e i r u m o u r s d i d i m i s s i o n i a n t i c i p a t e . “ L a p r e s i d e n t e L a g a r d e è t o t a l m e n t e c o n c e n t r a t a s u l l a s u a m i s s i o n e e n o n h a p r e s o a l c u n a d e c i s i o n e i n m e r i t o a l l a f i n e d e l s u o m a n d a t o ” , a f f e r m a l a B a n c a c e n t r a l e , c o m e r i p o r t a t o s u F t . I n l i z z a p e r l a s u c c e s s i o n e a F r a n c o f o r t e c i s a r e b b e r o , l ' e x g o v e r n a t o r e d e l l a b a n c a c e n t r a l e s p a g n o l a P a b l o H e r n á n d e z d e C o s e i l s u o o m o l o g o o l a n d e s e K l a a s K n o t . I n t e r e s s a t i a l l a p o l t r o n a d e l l ' i s t i t u t o c e n t r a l e e u r o p e o a n c h e I s a b e l S c h n a b e l , m e m b r o d e l c o m i t a t o e s e c u t i v o d e l l a B c e e a p p a r e n t e m e n t e a n c h e i l p r e s i d e n t e d e l l a B u n d e s b a n k J o a c h i m N a g e l . L a d e c i s i o n e d i L a g a r d e a p p a r e i n l i n e a c o n q u e l l a d e l g o v e r n a t o r e d e l l a b a n c a c e n t r a l e f r a n c e s e F r a n ç o i s V i l l e r o y d e G a l h a u , c h e q u e s t o m e s e h a a n n u n c i a t o c h e s i d i m e t t e r à a g i u g n o , 1 8 m e s i p r i m a d e l l a s c a d e n z a d e l m a n d a t o . U n a s c e l t a c h e m o l t i o s s e r v a t o r i h a n n o a t t r i b u i t o a l l a v o l o n t à d i l a s c i a r e c a m p o a M a c r o n p e r i n d i c a r e i l s u c c e s s o r e .