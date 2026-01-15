R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " O g g i F o r z a I t a l i a p r e s e n t a u n a p r o p o s t a s p e c i f i c a c h e a f f r o n t a u n p u n t o c h e c o n s i d e r i a m o d e c i s i v o : i l s u p e r a m e n t o d e l l ' a t t u a l e r e g i m e d i i n c o m p a t i b i l i t à p e r i m e d i c i i m p e g n a t i n e l S s n , c h e o g g i i m p e d i s c e d i s v o l g e r e a t t i v i t à a n c h e i n a l t r e s t r u t t u r e p u b b l i c h e o a c c r e d i t a t e . P e r n o i s i t r a t t a d i u n a i n c o m p a t i b i l i t à n o n p i ù u t i l e e , i n m o l t i c a s i , n e g a t i v a , p e r c h é r i d u c e l a c a p a c i t à d e l s i s t e m a d i o f f r i r e p r e s t a z i o n i e , q u i n d i , l a p o s s i b i l i t à c o n c r e t a d i r i d u r r e l e l i s t e d ' a t t e s a . Q u e s t o d o c u m e n t o n a s c e d a u n l a v o r o c o n g i u n t o d e i g r u p p i p a r l a m e n t a r i e d e l l a C o n s u l t a n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , c h e r i n g r a z i o p e r l ' i m p e g n o p r o f u s o , a d i m o s t r a z i o n e d e l n o s t r o i m p e g n o s u l t e m a S a n i t à " . L o h a d e t t o P a o l o B a r e l l i , p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i F o r z a I t a l i a , n e l c o r s o d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a ' S a n i t a ' : e l i m i n a r e l e i n c o m p a t i b i l i t à p e r r i d u r r e l e l i s t e d ' a t t e s a e r a f f o r z a r e i l S s n p u b b l i c o ' , o r g a n i z z a t a a l l a C a m e r a d a F o r z a I t a l i a . " I n a c c o r d o c o n i l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e - h a s p i e g a t o B a r e l l i - a v e v a m o i n i z i a l m e n t e v a l u t a t o l ' i n s e r i m e n t o d i q u e s t a m o d i f i c a n e l l a l e g g e d i B i l a n c i o 2 0 2 6 , a p p r o v a t a n e l l e s c o r s e s e t t i m a n e , m a è s t a t a c o n d i v i s a u n a s o l u z i o n e d i v e r s a : p r e s e n t a r e l a p r o p o s t a a t t r a v e r s o u n e m e n d a m e n t o a l l ' i n t e r n o d e l d i s e g n o d i l e g g e d e l G o v e r n o r i g u a r d a n t e l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e i n d i s c u s s i o n e p r e s s o l a C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i e S a n i t à d e l l a C a m e r a . L ' e m e n d a m e n t o i n q u e s t i o n e p r e v e d e c h e i m e d i c i d i p e n d e n t i d e l S s n e q u e l l i c o n v e n z i o n a t i p o s s a n o s v o l g e r e - a l d i f u o r i d e l l ' o r a r i o d i l a v o r o , n e l r i s p e t t o d e i d o v e r i d ' u f f i c i o e d o p o o p p o r t u n a c o m u n i c a z i o n e a l l ' o r g a n i z z a z i o n e s a n i t a r i a d i a p p a r t e n e n z a - a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e a n c h e p r e s s o s o g g e t t i p u b b l i c i o p r i v a t i a c c r e d i t a t i " . " M o l t e s o n o l e c r i t i c i t à d e l l ' a t t u a l e n o r m a t i v a e d è p e r q u e s t o c h e o g g i F o r z a I t a l i a a v a n z a l a s u a p r o p o s t a e l a b o r a t a d a l n o s t r o T a v o l o S a n i t à . L ' a t t u a l e q u a d r o d e l l e i n c o m p a t i b i l i t à è s t a t o i n t r o d o t t o d a l l a l e g g e c o s i d d e t t a ' B i n d i ' d e l 1 9 9 9 ( l e g g e n . 2 2 9 ) . E ' e v i d e n t e c h e , r i s p e t t o a q u e l c o n t e s t o , o g g i l a n o s t r a s o c i e t à e l e e s i g e n z e s o n o p r o f o n d a m e n t e d i v e r s e " , h a e v i d e n z i a t o B a r e l l i . " N e l p i e n o r i s p e t t o d e g l i e q u i l i b r i e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i e d e l l ' a u t o n o m i a d e l l e R e g i o n i i n m a t e r i a s a n i t a r i a - h a c o n c l u s o - l a n o s t r a p r o p o s t a i n t e n d e s u p e r a r e u n v i n c o l o c h e r i t e n i a m o n o n p i ù f u n z i o n a l e , c o n l ' o b i e t t i v o d i r e n d e r e e f f i c i e n t e i l s i s t e m a , v a l o r i z z a r e i p r o f e s s i o n i s t i e s o p r a t t u t t o r a f f o r z a r e l a t u t e l a s a n i t a r i a d e i c i t t a d i n i . F o r z a I t a l i a c o n t i n u e r à a l a v o r a r e i n m o d o u n i t a r i o e c o n d e t e r m i n a z i o n e s u q u e s t i t e m i , i n s i e m e a l T a v o l o S a n i t à e a l l a C o n s u l t a n a z i o n a l e , p e r o f f r i r e s o l u z i o n i p r a g m a t i c h e , s o s t e n i b i l i e i m m e d i a t a m e n t e u t i l i a l S s n e a i c i t t a d i n i i t a l i a n i " .