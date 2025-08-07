R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " I b a l n e a r i s i l a m e n t a n o p e r c h é g l i i t a l i a n i n o n v a n n o i n s p i a g g i a , o m e g l i o n e l l e l o r o s p i a g g e , a f a r s i e s t o r c e r e 1 0 0 e u r o a l g i o r n o p e r u n l e t t i n o e u n o m b r e l l o n e ? F i n a l m e n t e c o m p r e n d o n o q u a l e è i l c o s t o d e l l a l o r o a r r o g a n z a c h e i n q u e s t i a n n i h a t e n u t o i n o s t a g g i o g l i a r e n i l i , a r r i v a n d o i n a l c u n i c a s i a d d i r i t t u r a a p r i v a r e l e p e r s o n e p e r s i n o d e l l a v i s t a d e l m a r e , o p p o n e n d o s i a l l e g a r e e a u m e n t a n d o a d i s m i s u r a i l c o s t o d i l e t t i n i e o m b r e l l o n i . I l g o v e r n o M e l o n i è c o m p l i c e d i q u e s t o d i s a s t r o a n n u n c i a t o , c h e n o i d e n u n c i a m o d a t e m p o . E l a m i n i s t r a S a n t a n c h è è l a p r i n c i p a l e r e s p o n s a b i l e . O p e n t o m e r a v i g l i a , d i c e v a i l M i n i s t r o : s i a m o i n v e c e a l l a f i n e d i u n m o d e l l o c h e d i m e r a v i g l i o s o n o n h a p r o p r i o n u l l a ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i .