R o m a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i a p r e d o m a n i m e r c o l e d ì 3 s e t t e m b r e l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l l a f e s t a n a z i o n a l e d i A v s “ T e r r a ” a R o m a a l M o n k ( v i a G i u s e p p e M i r r i ) e c h e s i c o n c l u d e r à d o m e n i c a p r o s s i m a 7 s e t t e m b r e . S i a l t e r n e r a n n o d i b a t t i t i , p r e s e n t a z i o n i d i l i b r i , a s s e m b l e e . T u t t e l e s e r e c o n c e r t i a i n g r e s s o l i b e r o , a r e a r i s t o r o e a r e a b i m b i . S i l e g g e i n u n a n o t a d i A v s . E c c o i l p r o g r a m m a d i d o m a n i e d o p o d o m a n i . M e r c o l e d ì 3 s e t t e m b r e a l l e o r e 1 7 : 3 0 a l p a l c o 1 : “ D a l l a t e r r a a l l a l u n a , c o n t i n u i a m o i n c i ò c h e è g i u s t o ” s a l u t o i n m e m o r i a d i A l e x L a n g e r e P i e t r o I n g r a o c o n M a r c o B o a t o e L u c i a n a C a s t e l l i n a . O r e 1 8 : 3 0 p a l c o 1 “ D i f e n d e r e l a t e r r a d a l p r o f i t t o “ c o n S h a r o n L a v i g n e , G i u s e p p e D e M a r z o , C r i s t i n a G u a r d a , L o r e n z o F a l c h i c o o r d i n a N e l l o T r o c c h i a . O r e 2 0 p a l c o 1 “ T e r r a C o m u n e ” c o n A n g e l o B o n e l l i , N i c o l a F r a t o i a n n i , G i u s e p p e C o n t e , E l l y S c h l e i n . C o o r d i n a M a s s i m o G i a n n i n i . O r e 2 2 p r e s s o i l t e a t r o , c o n c e r t o d i C a p u a n o e T a m m u r r i a t a r o c k ( i n g r e s s o l i b e r o ) . G i o v e d ì 4 s e t t e m b r e a l l e o r e 1 7 : 3 0 p a l c o 1 c o n v e r s a z i o n e c o n R i c c a r d o S t a g l i a n ò , p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o “ H a n n o v i n t o i r i c c h i ” c o n F r a n c e s c a C u c c h i a r a e M i m m o C a p o r u s s o . O r e 1 8 : 3 0 p a l c o 1 “ V e n t o , s o l e e b u o n s e n s o ” c o n M a r c o G r i m a l d i , G r a z i a F r a n c e s c a t o , P i e r p a o l o B o m b a r d i e r i , A l e s s a n d r a P r a m p o l i n i , P a o l o S o t t o c o r o n a , A t t i l i o P i a t t e l l i . C o o r d i n a L e t i z i a P a l m i s a n o . O r e 1 9 : 3 0 p a l c o 1 c o n v e r s a z i o n e c o n F r a n c e s c a A l b a n e s e p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o “ Q u a n d o i l m o n d o d o r m e ” c o n L u a n a Z a n e l l a e P e p p e D e C r i s t o f a r o . O r e 2 2 p r e s s o i l t e a t r o , c o n c e r t o d i A n g e l o B e r t o l i e D u t c h N a z a r i ( i n g r e s s o l i b e r o ) o r e 2 3 d j s e t b y M o n k .