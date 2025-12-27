R o m a , 2 7 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - U n a c r e p a n e l s i s t e m a n o r m a t i v o e u r o p e o p e r m e t t e l ' i n g r e s s o m a s s i c c i o d i v e i c o l i c i n e s i d i m a r c h i m i n o r i a t t r a v e r s o l ' I n d i v i d u a l V e h i c l e A p p r o v a l ( I V A ) , l ' o m o l o g a z i o n e p e r e s e m p l a r i u n i c i o r i g i n a r i a m e n t e r i s e r v a t a a p r o t o t i p i o a u t o s p e c i a l i , m a s f r u t t a t a d a i m p o r t a t o r i p e r i n t r o d u r r e m o d e l l i d i s e r i e s e n z a i s e v e r i c o n t r o l l i U E s u s i c u r e z z a , e m i s s i o n i e C O 2 . A f a r e l u c e s u l f e n o m e n o u n a i n c h i e s t a a p p a r s a o g g i s u ' L a S t a m p a ' c h e r i c o r d a c o m e , a d i f f e r e n z a d e i g r a n d i g r u p p i c i n e s i - c o m e B Y D , G e e l y , C h e r y e M G - c h e a r r i v a n o c o n o m o l o g a z i o n i c o m p l e t e e i n v e s t i m e n t i i n E u r o p a , p i c c o l i b r a n d d a i n o m i p o c o n o t i e n t r a n o n e l m e r c a t o t r a m i t e i n t e r m e d i a r i , s o p r a t t u t t o i n G e r m a n i a , P o l o n i a e R e p u b b l i c a C e c a . Q u i l e a u t o , s p e s s o e q u i p a g g i a t e c o n l o s t e s s o m o t o r e b e n z i n a 1 . 5 d a 1 5 0 c v o c o n f i g u r a z i o n i i b r i d e m i n i m e , v e n g o n o i m m a t r i c o l a t e c o m e " p e z z i u n i c i " p e r p o i e s s e r e r i v e n d u t e i n I t a l i a e a l t r i P a e s i U e s e n z a r e t e a s s i s t e n z a , g a r a n z i e u f f i c i a l i e d i s p o n i b i l i t à r i c a m b i . I l f e n o m e n o , s e g n a l a t o d a a d d e t t i a i l a v o r i , g e n e r a c o n c o r r e n z a s l e a l e a i c o s t r u t t o r i e u r o p e i , o b b l i g a t i a c o s t i e l e v a t i p e r r i s p e t t a r e l e n o r m e , e f i n i s c e p e r d a n n e g g i a r e a n c h e i m a r c h i c i n e s i r e g o l a r i , a c c o m u n a t i i n u n c l i m a d i s o s p e t t o g e n e r a l e . P e r i c o n s u m a t o r i i l r i s c h i o è a l t o : v e i c o l i p r i v i d i s u p p o r t o p o s t - v e n d i t a e p o t e n z i a l m e n t e n o n p i e n a m e n t e c o n f o r m i a g l i s t a n d a r d e u r o p e i . I d a z i U e s u l l e a u t o e l e t t r i c h e c i n e s i ( f i n o a l 3 5 , 3 % d a l 2 0 2 4 ) n o n t o c c a n o i m o d e l l i e n d o t e r m i c i e i b r i d i , s p i n g e n d o g l i i m p o r t a t o r i v e r s o q u e s t e m o t o r i z z a z i o n i . N e l f r a t t e m p o , l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a v a l u t a d i a l l e n t a r e l a s c a d e n z a 2 0 3 5 p e r l o s t o p a i m o t o r i t e r m i c i , a p r e n d o a g l i i b r i d i , m a l a f a l l a d e l l ' o m o l o g a z i o n e i n d i v i d u a l e r i m a n e a p e r t a . I l s e t t o r e a u t o m o b i l i s t i c o c h i e d e i n t e r v e n t i i m m e d i a t i : r a f f o r z a m e n t o c o n t r o l l i , c h i u s u r a d e l b u c o n o r m a t i v o e s a n z i o n i s e v e r e p e r p r o t e g g e r e c o n s u m a t o r i e i n d u s t r i a e u r o p e a . A n n u n c i a t i a c c e r t a m e n t i r i g o r o s i , m a i t e m p i r e s t a n o i n c e r t i .