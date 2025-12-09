P a r i g i , 9 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - D o p o u n e n t u s i a s m o i n i z i a l e , i m e r c a t i h a n n o r e a g i t o c o n e s t r e m a c a u t e l a a l l ' a n n u n c i o a r r i v a t o , p r i m a d e l l ' a p e r t u r a d e l l e b o r s e , d a l g r u p p o R e n a u l t e d a F o r d : i d u e b r a n d h a n n o a n t i c i p a t o i l v a r o d i " u n a s t o r i c a p a r t n e r s h i p " c h e a v r e b b e c o m p o r t a t o - p e r i n i z i a r e - l o s v i l u p p o d i d u e v e i c o l i e l e t t r i c i d i s t i n t i a m a r c h i o F o r d e b a s a t i s u l l a p i a t t a f o r m a A m p e r e , q u i n d i f o r t i d e l l ' e s p e r i e n z a d e i f r a n c e s i n e l s e t t o r e . A P a r i g i i l t i t o l o d i R e n a u l t d o p o u n b a l z o i n a p e r t u r a h a t e r m i n a t o a 3 6 , 5 3 e u r o , l a s c i a n d o s u l c a m p o l o 0 , 6 3 % . N e s s u n a s c o s s a a W a l l S t r e e t n e p p u r e p e r i l t i t o l o d e l g r u p p o a m e r i c a n o , s e g n o c h e l ' o p e r a z i o n e v i e n e g u a r d a t a c o n i n c e r t e z z a , p e r d u e c a s e c h e v i v o n o u n m o m e n t o d i t r a n s i z i o n e i n u n p e r c o r s o l a c u i d e s t i n a z i o n e è d i f f i c i l e d a d e f i n i r e . P e r o r a r e s t a n o g l i e l e m e n t i d i p a r t e n z a f o r n i t i n e l l ' a n n u n c i o u f f i c i a l e : i d u e v e i c o l i e l e t t r i c i , p r o g e t t a t i d a F o r d e s v i l u p p a t i c o n R e n a u l t G r o u p , s a r a n n o p r o d o t t i n e l n o r d d e l l a F r a n c i a , s f r u t t a n d o i l k n o w h o w d e l C e n t r o E l e c t r i C i t y d i A m p e r e . I l l o r o a r r i v o i n c o n c e s s i o n a r i a è p r e v i s t o a i n i z i o 2 0 2 8 . T u t t a v i a - a l d i l a ' d e l l e t e m p i s t i c h e - q u e l l o c h e a t t i r a l ' a t t e n z i o n e è l a p r e c i s a z i o n e c h e i d u e m o d e l l i r a p p r e s e n t a n o l a " p r i m a f a s e d i u n a n u o v a e d a m b i z i o s a o f f e n s i v a p r o d o t t o d i F o r d i n E u r o p a " . O l t r e a l l a c o l l a b o r a z i o n e s u i v e i c o l i e l e t t r i c i , p e r a l t r o , R e n a u l t G r o u p e F o r d h a n n o s i g l a t o a n c h e u n a l e t t e r a d i i n t e n t i r e l a t i v a a l l a c o l l a b o r a z i o n e s u i v e i c o l i c o m m e r c i a l i l e g g e r i i n E u r o p a . I n q u e s t o c o n t e s t o , i p a r t n e r v a l u t e r a n n o l a p o s s i b i l i t à d i s v i l u p p a r e e p r o d u r r e i n s i e m e a l c u n i v e i c o l i c o m m e r c i a l i l e g g e r i R e n a u l t e F o r d . E ' e v i d e n t e c h e s i t r a t t a d i u n t e n t a t i v o d i c o l l a b o r a z i o n e c h e p o t r e b b e a p r i r e n u o v e p r o s p e t t i v e s u l m e r c a t o e u r o p e o , i n u n s e t t o r e i n c e r c a d i c o n s o l i d a m e n t o . L o s t e s s o F r a n ç o i s P r o v o s t , C E O d i R e n a u l t G r o u p , h a a m m e s s o c h e " a l u n g o t e r m i n e , u n i r e l e f o r z e c o n F o r d c i r e n d e r à p i ù i n n o v a t i v i e p i ù r e a t t i v i s u u n m e r c a t o a u t o m o t i v e e u r o p e o i n r a p i d a e v o l u z i o n e " . R e s t a d a v e d e r e s e l ' i n c o n t r o f r a d u e m o n d i c o s ì d i v e r s i ( f i n o r a ) p o t r à r i d a r e s l a n c i o a g r u p p i c h e h a n n o s e g n a t o l a s t o r i a d e l l ' a u t o m o b i l e i n E u r o p a , e n o n s o l o . A g i u d i c a r e d a l l a r e a z i o n e i n B o r s a , i m e r c a t i s o n o a n c o r a i n u n a t t e g g i a m e n t o ' w a i t a n d s e e ' , a s p e t t a n d o a n c h e l e e v e n t u a l i n o v i t à i n a r r i v o d a B r u x e l l e s .