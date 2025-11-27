V i e n n a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A l m e n o t r e p e r s o n e s o n o r i m a s t e i n t r a p p o l a t e s o t t o l a n e v e d o p o c h e u n a v a l a n g a h a t r a v o l t o u n a p o p o l a r e l o c a l i t à t u r i s t i c a n e l T i r o l o a u s t r i a c o . I s o c c o r s i s o n o a l l ' o p e r a p e r r e c u p e r a r l e d o p o c h e l a v a l a n g a s i è s t a c c a t a i n t o r n o a l l e 9 , 3 0 n e l l a z o n a d e l l a ' P i s t a R o s s a 9 ' , v i c i n o a l t r a t t o D a u n s c h a r t e d e l c o m p r e n s o r i o s c i i s t i c o s o p r a N e u s t i f t i m S t u b a i t a l . D u e p e r s o n e s o n o s t a t e t r a t t e i n s a l v o , r i p o r t a n d o f e r i t e l i e v i . U n ' i m p o r t a n t e o p e r a z i o n e d i r i c e r c a e s o c c o r s o è i n c o r s o s u l g h i a c c i a i o d e l l o S t u b a i , p e r s a l v a r e l e p e r s o n e a n c o r a i n t r a p p o l a t e , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i d i v e r s e s q u a d r e d i s o c c o r s o a l p i n o , e l i c o t t e r i e c a n i d a r i c e r c a . L a z o n a è s o t t o p o s t a a i n t e n s e r i c e r c h e p e r i n d i v i d u a r e e v e n t u a l i a l t r e v i t t i m e . I l n u m e r o d i p e r s o n e c o l p i t e e l e c i r c o s t a n z e e s a t t e r i m a n g o n o p o c o c h i a r i . S e c o n d o R e i n h a r d K l i e r , r e s p o n s a b i l e d e g l i i m p i a n t i d i r i s a l i t a d e l g h i a c c i a i o d e l l o S t u b a i , l a f r a n a è s t a t a i n n e s c a t a d a s c i a t o r i c h e p r o c e d e v a n o a l d i f u o r i d e l l e p i s t e s e g n a l a t e . " I n b a s e a l l e i n f o r m a z i o n i a t t u a l i , l a v a l a n g a è s t a t a i n n e s c a t a d a s c i a t o r i f u o r i p i s t a . L e m a s s e d i n e v e h a n n o r a g g i u n t o p a r z i a l m e n t e a n c h e l a p a r t e b a s s a d e l l a p i s t a 9 , c h e è s t a t a s u c c e s s i v a m e n t e c h i u s a " , h a a f f e r m a t o K l i e r . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a l m e d i a l o c a l e M e i n b e z i r k . a t , d i v e r s i a p p a s s i o n a t i d i s p o r t i n v e r n a l i s i t r o v a v a n o s u l l a p i s t a 9 q u a n d o i d e t r i t i d e l l a v a l a n g a h a n n o r a g g i u n t o l a p a r t e i n f e r i o r e . L e a u t o r i t à s t a n n o i n d a g a n d o s u l l ' i n c i d e n t e e i g e s t o r i d e l l e a r e e s c i i s t i c h e h a n n o i n v i t a t o i v i s i t a t o r i a r i m a n e r e a l l ' i n t e r n o d e l l e p i s t e d e s i g n a t e a c a u s a d e l l e c o n d i z i o n i i n s t a b i l i d e l l a n e v e n e i t e r r e n i f u o r i p i s t a .