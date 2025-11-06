R o m a , 6 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " I l r u o l o d e l d i f e n s o r e c i v i c o s e r v e a c o l m a r e q u e l v u o t o c h e s i c r e a t r a l ’ a m m i n i s t r a z i o n e p u b b l i c a e i c i t t a d i n i , o g g i a f f r o n t i a m o i l t e m a d e l d i r i t t o d i a c c e s s o a i d o c u m e n t i e d a t i f o n d a m e n t a l i " . L o d i c e A n t o n e l l o A u r i g e m m a , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o R e g i o n a l e d e l L a z i o e p r e s i d e n t e d e l l a C o n f e r e n z a d e l l e A s s e m b l e e L e g i s l a t i v e d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e A u t o n o m e i t a l i a n e , i n t e r v e n u t o a l l ’ i n c o n t r o d a l t i t o l o “ I l d i r i t t o d i a c c e s s o a i d o c u m e n t i , a i d a t i e a l l ’ i n f o r m a z i o n e . T r a s p a r e n z a r e a l e e s t r u m e n t i d i T u t e l a ” , i n c o r s o p r e s s o l a s a l a M e c h e l l i d e l C o n s i g l i o R e g i o n a l e d e l L a z i o . “ L ’ a r g o m e n t o è s e n t i t o e p e r q u e s t o v a c o r r e t t a m e n t e a f f r o n t a t o - s p i e g a A u r i g e m m a - . O g g i p e n s o c i s i a l a p o s s i b i l i t à d i p o t e r a f f r o n t a r e t e m a t i c h e i m p o r t a n t i " . “ È u n t e m a c h e c o n s e n t e d i a v e r e u n c o n t a t t o e u n r a p p o r t o d i r e t t o , l e R e g i o n i r a p p r e s e n t a n o q u e l p a t t o f i d u c i a r i o t r a i s t i t u z i o n i e c i t t a d i n i e - p r o s e g u e A u r i g e m m a - l e i s t i t u z i o n i d e v o n o c a p i r e l a p e r c e z i o n e c h e i c i t t a d i n i h a n n o d e l l o r o t e r r i t o r i o e , i n q u e s t o c o n t e s t o , i l r u o l o d e l d i f e n s o r e è f o n d a m e n t a l e , p e r c h é c i p e r m e t t e d i c a p i r e c o s a n o n v a s u l t e r r i t o r i o e c o m e p o r r e r i m e d i o ” , d i c e . “ B i s o g n a g a r a n t i r e l a c o n t i n u i t à d e m o c r a t i c a c h e s p e s s o c ’ è a l l ’ i n t e r n o d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i . I o c o n t i n u o a r i p e t e r e d a a n n i c h e i n I t a l i a i l p r i m o p a r t i t o è i l p a r t i t o d e l l e p e r s o n e c h e n o n v a n n o a v o t a r e e d o b b i a m o r i d a r e l a f i d u c i a a q u e s t e p e r s o n e p e r f a r g l i s c e g l i e r e l a p r o p r i a p r o p o s t a p o l i t i c a . E c c o c h e o g g i i l C o n s i g l i o R e g i o n a l e è q u i p e r s o s t e n e r e l ’ a c c e s s o a i d o c u m e n t i ” , c o n c l u d e A u r i g e m m a .