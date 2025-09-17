T o m a , 1 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " E ' v e n u t o f u o r i d a u n a s i t u a z i o n e m o l t o c o m p l i c a t a , h a r i s c h i a t o d i n o n e s s e r e t r a g l i o t t o c h e f a c e v a n o i t r e s a l t i f i n a l i . H a t i r a t o f u o r i g l i a t t r i b u t i c o m e i g r a n d i s s i m i c a m p i o n i . U n a g a r a c o n d o t t a c o n f r e d d e z z a e t e m p e r a m e n t o " . I l p r e s i d e n t e d e l l a F i d a l S t e f a n o M e i c o m m e n t a c o s ì a l l ' A d n k r o n o s i l t r i o n f o d i M a t t i a F u r l a n i n e l s a l t o i n l u n g o a i c a m p i o n a t i d e l m o n d o d i a t l e t i c a l e g g e r a d i T o k y o . " N o n d i m e n t i c h i a m o c i - p r o s e g u e i l n u m e r o u n o d e l l ' a t l e t i c a i t a l i a n a - c h e q u e s t o r a g a z z o è a n d a t o a v i n c e r e a n c h e i m o n d i a l i i n d o o r p o c h i m e s i f a e d a d u e a n n i è s e m p r e s u l p o d i o i n t u t t e l e g a r e c h e c o n t a n o . H a s o l o v e n t ' a n n i e i l s u o l i m i t e è i l c i e l o . . . " .