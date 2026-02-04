R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l m e r c a t o I c t i t a l i a n o s i t r o v a d i f r o n t e a u n a s f i d a c r u c i a l e : m e n t r e l ' a d o z i o n e d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l l e i m p r e s e c o n a l m e n o 1 0 a d d e t t i è c r e s c i u t a d a l 5 % a l l ' 8 , 2 % n e l 2 0 2 4 e d e l 1 6 , 4 % n e l 2 0 2 5 , p e r s i s t e u n p r e o c c u p a n t e g a p d i c o m p e t e n z e d i g i t a l i c h e r i s c h i a d i c o m p r o m e t t e r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e . U n d i v a r i o c h e e m e r g e c o n f o r z a a n c h e a i l i v e l l i i s t i t u z i o n a l i , d o v e l a c o m p r e n s i o n e d e l l e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i r i s u l t a s p e s s o c a r e n t e r i s p e t t o a l l e s f i d e c h e i l s i s t e m a I t a l i a d e v e a f f r o n t a r e . I n q u e s t o c o n t e s t o s i i n s e r i s c e l a n u o v a s t r a t e g i a d i A s s i n t e r I t a l i a , l ' a s s o c i a z i o n e c h e r a p p r e s e n t a l e s o c i e t à I c t i n - h o u s e r e g i o n a l i e n a z i o n a l i , g u i d a t a d a l n e o - p r e s i d e n t e P i e r P a o l o G r e c o . " C ' è a n c o r a p o c a c u l t u r a s u l l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i e s u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e i n p a r t i c o l a r e c h e c r e a p r e o c c u p a z i o n i , n o n s o l o n e l c i t t a d i n o m a a n c h e n e l l e i s t i t u z i o n i " , a f f e r m a G r e c o , s o t t o l i n e a n d o c o m e l a c a r e n z a d i c o m p e t e n z e r a p p r e s e n t i u n o s t a c o l o s i g n i f i c a t i v o p e r l o s v i l u p p o d i g i t a l e d e l P a e s e . L e s o c i e t à i n - h o u s e r e g i o n a l i , s p e s s o s o t t o v a l u t a t e n e l d i b a t t i t o p u b b l i c o , g e s t i s c o n o i n r e a l t à s e r v i z i d i g i t a l i f o n d a m e n t a l i p e r l a v i t a q u o t i d i a n a d e i c i t t a d i n i . D a l F a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o a i s e r v i z i d i e - g o v e r n m e n t , d a l l a c y b e r s e c u r i t y a l l a g e s t i o n e d e i d a t a c e n t e r r e g i o n a l i , q u e s t e s t r u t t u r e r a p p r e s e n t a n o u n p a t r i m o n i o d i c o m p e t e n z e e i n f r a s t r u t t u r e c h e c o n t a c o m p l e s s i v a m e n t e 8 d i p e n d e n t i e g e n e r a u n f a t t u r a t o a g g r e g a t o d i c i r c a 2 m i l i a r d i d i e u r o . " L e r e g i o n i - s p i e g a i l n e o p r e s i d e n t e - h a n n o u n e n o r m e i m p a t t o s u l l a g e s t i o n e d i g i t a l e n e l l a v i t a d i t u t t i i g i o r n i . Q u a n d o u n c i t t a d i n o r i c e v e s e r v i z i s a n i t a r i d i g i t a l i , d o c u m e n t i o n l i n e o i n f o r m a z i o n i t u r i s t i c h e d a l l a s u a r e g i o n e , n o r m a l m e n t e c ' è u n a s o c i e t à i n - h o u s e c h e l i g e s t i s c e " . I l m e r c a t o I c t i t a l i a n o , p r e v i s t o i n c r e s c i t a d e l 4 , 5 % n e l 2 0 2 5 p e r u n v a l o r e c o m p l e s s i v o d i 4 4 , 3 m i l i a r d i d i e u r o , v e d e n e l c l o u d c o m p u t i n g ( + 1 6 , 2 % ) e n e l l a c y b e r s e c u r i t y ( + 7 , 2 % ) i s e t t o r i t r a i n a n t i . P r o p r i o s u q u e s t i f r o n t i A s s i n t e r s t a s v i l u p p a n d o p r o g e t t i i n n o v a t i v i c o m e i l C l o u d f e d e r a t o , u n s i s t e m a d i i n t e r s c a m b i o t r a l e v a r i e s t r u t t u r e r e g i o n a l i c h e p e r m e t t e u n a m a g g i o r e p r o t e z i o n e d e i d a t i a t t r a v e r s o l a d i s t r i b u z i o n e d e l l e r i s o r s e . " S t i a m o l a v o r a n d o p e r m e t t e r e i n s i e m e u n a p o t e n z a d i c a l c o l o d i s t r i b u i t a i n v e c e d i a v e r e s i n g o l i d a t a c e n t e r m a g g i o r m e n t e v u l n e r a b i l i " , i l l u s t r a i l p r e s i d e n t e . L a n u o v a v i s i o n e d i G r e c o s i b a s a s u q u e l l o c h e l u i s t e s s o d e f i n i s c e i l ' m o d e l l o B a r b a r i a n s ' , i s p i r a t o a l l a c e l e b r e s q u a d r a d i r u g b y d o v e o g n i g i o c a t o r e c o n t r i b u i s c e a t t i v a m e n t e a l s u c c e s s o c o l l e t t i v o . Q u e s t o a p p r o c c i o p r e v e d e c i n q u e d i r e t t r i c i s t r a t e g i c h e : a d v o c a c y p r e s s o l e i s t i t u z i o n i , a l l i a n c e t r a i s o c i , n e t w o r k i n g c o n i l s e t t o r e p r i v a t o , t r a i n i n g a t t r a v e r s o l ' a c a d e m y a s s o c i a t i v a e i n n o v a t i o n p e r f a c i l i t a r e i r a p p o r t i t r a p u b b l i c o e p r i v a t o . U n a s p e t t o c r u c i a l e d e l l a s t r a t e g i a r i g u a r d a i l p o s i z i o n a m e n t o e u r o p e o . G r e c o , r e c e n t e m e n t e c o n f e r m a t o n e l r u o l o d i v i c e p r e s i d e n t e d i E u r i t a s , l ' a s s o c i a z i o n e e u r o p e a d e l l e s o c i e t à I c t p u b b l i c h e , p u n t a a r a f f o r z a r e i l c o l l e g a m e n t o t r a B r u x e l l e s , R o m a e l e r e g i o n i . " S i a m o - s o t t o l i n e a - l ' u n i c a s t r u t t u r a i n t u t t a E u r o p a c h e è r i u s c i t a a d a v e r e u n a r a p p r e s e n t a n z a u n i t a r i a a l l ' i n t e r n o d i E u r i t a s . Q u e s t o c i p e r m e t t e d i p o r t a r e l e i s t a n z e t e r r i t o r i a l i d i r e t t a m e n t e a l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a " . L a s f i d a d e l l a c y b e r s e c u r i t y e m e r g e c o m e p r i o r i t à a s s o l u t a . A s s i n t e r s t a p r o m u o v e n d o l o s v i l u p p o d i u n p r o g e t t o p e r f e d e r a r e i n o c ( n e t w o r k o p e r a t i o n s c e n t e r ) d e l l e v a r i e s o c i e t à r e g i o n a l i , c r e a n d o u n s i s t e m a d i m o n i t o r a g g i o d i s t r i b u i t o p i ù r e s i l i e n t e . ' O g g i q u e s t e s t r u t t u r e o p e r a n o m o l t o s u l l a d i f e s a c y b e r e q u e s t o d i v e n t a s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e ' , e v i d e n z i a G r e c o , r i c o r d a n d o c o m e l a s i c u r e z z a i n f o r m a t i c a n o n s i a p i ù s o l o u n a q u e s t i o n e t e c n i c a m a u n e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r l a s o v r a n i t à d i g i t a l e d e l P a e s e . L ' a s s o c i a z i o n e c o n t a t r a i s u o i m e m b r i l a q u a s i t o t a l i t à d e l l e s o c i e t à r e g i o n a l i i n - h o u s e e d a l c u n i g r a n d i p l a y e r n a z i o n a l i c h e o p e r a n o c o n i l m o d e l l o i n - h o u s e p r o v i d i n g q u a l i A c i i n f o r m a t i c a e I n f o C a m e r e . Q u e s t a e t e r o g e n e i t à r a p p r e s e n t a u n a r i c c h e z z a i n t e r m i n i d i c o m p e t e n z e e c a p a c i t à d i i n t e r v e n t o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . I n o l t r e , A s s i n t e r h a c o s t i t u i t o u n a c o m m u n i t y a c u i h a n n o a d e r i t o 3 0 p a r t n e r t e c n o l o g i c i , c r e a n d o q u e l l o c h e G r e c o d e f i n i s c e ' u n a i n t e r l o c u z i o n e c o s t r u t t i v a ' c o n i g r a n d i v e n d o r i n t e r n a z i o n a l i . G u a r d a n d o a l f u t u r o , l ' o b i e t t i v o è a m b i z i o s o : p o r t a r e A s s i n t e r a d i v e n t a r e s e m p r e p i ù u n o s t a k e h o l d e r i m p r e s c i n d i b i l e p e r q u a l s i a s i d e c i s i o n e g o v e r n a t i v a i n m a t e r i a d i d i g i t a l i z z a z i o n e . L a s t r a d a p e r c o l m a r e i l d i g i t a l d i v i d e i t a l i a n o p a s s a n e c e s s a r i a m e n t e a t t r a v e r s o u n r a f f o r z a m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e p u b b l i c h e . C o n l ' a r r i v o d e l l e G i g a F a c t o r y e u r o p e e p e r l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , i n v e s t i m e n t i p r e v i s t i n e l l ' o r d i n e d e i 5 m i l i a r d i d i e u r o , e l a c r e s c e n t e i m p o r t a n z a d e l q u a n t u m c o m p u t i n g , i l r u o l o d e l l e s o c i e t à i n - h o u s e r e g i o n a l i d i v e n t a a n c o r a p i ù s t r a t e g i c o . ' L ' i n g r e s s o d e l s i s t e m a q u a n t i s t i c o s o s t i t u i r à q u e l l o c h e a b b i a m o c o n o s c i u t o c o m e s i s t e m a d i v i t a f i n o a d o g g i ' , a v v e r t e G r e c o , s o t t o l i n e a n d o l ' u r g e n z a d i p r e p a r a r s i a q u e s t a r i v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a . L a n u o v a g o v e r n a n c e d i A s s i n t e r p u n t a q u i n d i a v a l o r i z z a r e u n p a t r i m o n i o d i c o m p e t e n z e p u b b l i c h e t r o p p o s p e s s o s o t t o v a l u t a t o , c r e a n d o s i n e r g i e t r a t e r r i t o r i e f a v o r e n d o l ' i n n o v a z i o n e a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e t r a p u b b l i c o e p r i v a t o . U n a s f i d a c h e r i c h i e d e n o n s o l o i n v e s t i m e n t i t e c n o l o g i c i m a s o p r a t t u t t o u n c a m b i o d i p a r a d i g m a c u l t u r a l e , p a r t e n d o p r o p r i o d a l l a f o r m a z i o n e e d a l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e d i c i t t a d i n i e i s t i t u z i o n i s u i t e m i d e l d i g i t a l e .