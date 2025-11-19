R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E ' R a i 1 , c o n ' I l C o m m i s s a r i o R i c c i a r d i 3 ' , a v i n c e r e l a s f i d a d e l l a p r i m a s e r a t a d i i e r i , m a r t e d ì 1 8 n o v e m b r e 2 0 2 5 . L a f i c t i o n c o n L i n o G u a n c i a l e è s t a t a v i s t a d a 3 . 2 6 1 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , p a r i a l 1 9 % d i s h a r e . C a n a l e 5 c o n ' L a N o t t e n e l C u o r e ' h a i n c o l l a t o d a v a n t i a l v i d e o 2 . 2 9 1 . 0 0 0 s p e t t a t o r i r e a l i z z a n d o u n o s h a r e d e l 1 5 . 7 % . T e r z o p o s t o p e r L a 7 , c h e c o n ' D i M a r t e d ì ' h a r a g g i u n t o u n p u b b l i c o d i 1 . 4 1 8 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e l ’ 8 . 7 % . R a i 2 , c h e i e r i p r o p o n e v a ' B e l v e ' c o n F r a n c e s c a F a g n a n i , è s t a t o l a s c e l t a d i 1 . 2 6 2 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , f a c e n d o r e g i s t r a r e u n o s h a r e a l l ’ 8 . 4 % . I t a l i a 1 , c h e i e r i t r a s m e t t e v a ' L e I e n e ' è s t a t o v i s t o d a 1 . 1 5 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( s h a r e a l 9 . 3 % ) , m e n t r e R a i 3 c o n ' A m o r e C r i m i n a l e ' h a o t t e n u t o u n a s c o l t o d i 7 0 2 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e d u n o s h a r e a l 4 % . R e t e 4 , c h e i e r i h a m a n d a t o i n o n d a ' È S e m p r e C a r t a b i a n c a ' , è s t a t o s c e l t o d a 4 8 3 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( s h a r e a l 3 . 7 % ) .