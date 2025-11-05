M i l a n o , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n t e g r a r e s o s t e n i b i l i t à e b e n e s s e r e d e i d i p e n d e n t i n e i p i a n i s t r a t e g i c i : q u e s t a l a s f i d a p e r l e i m p r e s e s u l f r o n t e d e l l a m o b i l i t à a z i e n d a l e . U n a q u e s t i o n e a f f r o n t a t a d a l l a n u o v a i n d a g i n e d i A r v a l M o b i l i t y O b s e r v a t o r y , i l c e n t r o d i r i c e r c a i n d i p e n d e n t e p r o m o s s o d a A r v a l c h e s i p r o p o n e d i o s s e r v a r e , c o m p r e n d e r e e a n t i c i p a r e i c a m b i a m e n t i n e l l a m o b i l i t à , d a l t i t o l o ' M o b i l i t y B e n e f i t : n u o v i o r i z z o n t i d e l l a m o b i l i t à a z i e n d a l e t r a b e n e s s e r e d e i d i p e n d e n t i e s o s t e n i b i l i t à ' , r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l c e n t r o s t u d i E c o n o m e t r i c a . L ’ i n d a g i n e , c h e h a c o i n v o l t o o l t r e 2 0 0 a z i e n d e i t a l i a n e a t t i v e n e l l ’ a d o z i o n e d i s o l u z i o n i d i m o b i l i t à , a p p r o f o n d i s c e i n c h e m o d o a l l ’ i n t e r n o d e l l e i m p r e s e s i s t i a n o i n t r o d u c e n d o s t r a t e g i e d i s o s t e n i b i l i t à e p r o g r a m m i d i w e l f a r e l e g a t i a g l i s p o s t a m e n t i d e i d i p e n d e n t i . U n p r i m o d a t o i n c o r a g g i a n t e è c h e i l 6 8 % d e g l i i n t e r v i s t a t i d i c h i a r a c h e l a p r o p r i a a z i e n d a h a g i à ( 3 9 % ) o s t a l a v o r a n d o ( 2 9 % ) a u n a s t r a t e g i a f o r m a l i z z a t a p e r l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e , s p i n t i d a l l ’ i n t e n z i o n e d i r a g g i u n g e r e g l i o b i e t t i v i d i s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e ( 6 3 % ) , a c c r e s c e r e i l b e n e s s e r e d e i d i p e n d e n t i ( 4 2 % ) e g a r a n t i r e l o r o m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à ( 2 4 % ) . T r a l e a z i e n d e c h e h a n n o g i à p i a n i s t r u t t u r a t i d i m o b i l i t à , l ’ a t t e n z i o n e a i d i p e n d e n t i r i s u l t a e s s e r e m a g g i o r e , m e n t r e , p e r l e a z i e n d e c o n p i a n i m e n o d e f i n i t i , i l f o c u s d e l l a s t r a t e g i a d i m o b i l i t à s i c o n c e n t r a s u l l a r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i . A l l o s t e s s o t e m p o , d e v o n o f a r f r o n t e a d a l c u n e b a r r i e r e , c h e e m e r g o n o d i p i ù t r a l e a z i e n d e c h e h a n n o s t r a t e g i e d i m o b i l i t à g i à s t r u t t u r a t e i n v i r t ù d e l l a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a s u q u e s t i a s p e t t i . N e l c o m p l e s s o , t r a i p r i n c i p a l i o s t a c o l i e v i d e n z i a t i d a g l i i n t e r v i s t a t i c i s o n o l e r e s i s t e n z e i n t e r n e a l c a m b i a m e n t o ( 3 4 % ) , l ’ a s s e n z a d i u n b u d g e t d e d i c a t o ( 2 1 % ) e l e d i f f i c o l t à r i s c o n t r a t e n e l l a s c e l t a d e l l e s o l u z i o n i p i ù a d a t t e d a p r o p o r r e ( 1 9 % ) . I n q u e s t o s c e n a r i o , p e r q u a t t r o a z i e n d e s u d i e c i , i l s u p p o r t o d i u n a c o n s u l e n z a s p e c i f i c a s u l t e m a a v r e b b e u n r u o l o r i l e v a n t e n e l l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d e l l e d i v e r s e s o l u z i o n i d i m o b i l i t à . L e d i f f i c o l t à n o n f r e n a n o p e r ò l ’ a d o z i o n e d i s o l u z i o n i d i m o b i l i t à d a p a r t e d e l l e a z i e n d e , c h e o f f r o n o p a r c h e g g i g r a t u i t i o a g e v o l a t i p e r i d i p e n d e n t i n e l l e s e d i a z i e n d a l i , r a s t r e l l i e r e p e r l e b i c i c l e t t e , c o r p o r a t e c a r s h a r i n g , s o l u z i o n i d i c a r p o o l i n g o p r o g r a m m i p e r i l r i m b o r s o d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e . L ’ i n t e g r a z i o n e d i q u e s t e s o l u z i o n i , s t a n d o a q u a n t o e m e r g e d a l l ’ i n d a g i n e , p u ò e s s e r e f a c i l i t a t a d a l l ’ i n t r o d u z i o n e d i s o l u z i o n i d i g i t a l i e c o n n e t t i v i t à s u i v e i c o l i ( a t t i v i t à c h e v e d o n o g i à o g g i i m p e g n a t o i l 5 7 % d e l l e a z i e n d e ) , g r a z i e a n c h e a l l a p o s s i b i l i t à c h e o f f r o n o d i a n a l i z z a r e l a r i d u z i o n e d i e m i s s i o n i ( i m p o r t a n t e p e r i l 9 3 % ) , i l n u m e r o d i u t i l i z z a t o r i ( 5 6 % ) e l a s o d d i s f a z i o n e d e i d i p e n d e n t i ( 4 6 % ) . A c o n f e r m a d i q u a n t o l a m o b i l i t à s t i a a c q u i s e n d o s e m p r e p i ù i m p o r t a n z a s o p r a t t u t t o p e r l e t e m a t i c h e l e g a t e a l l a s o d d i s f a z i o n e e a l b e n e s s e r e d e i c o l l a b o r a t o r i , l ’ i n d a g i n e m o s t r a c o m e n e l 5 5 % d e i c a s i , l a f i g u r a d e l m o b i l i t y m a n a g e r s i c o l l o c a a l l ’ i n t e r n o d e i d i p a r t i m e n t i R i s o r s e U m a n e o S e r v i z i G e n e r a l i , m e n t r e i n u n c a s o s u d i e c i , r i p o r t a i n v e c e d i r e t t a m e n t e a l l a f i g u r a a p i c a l e d e l l ’ a z i e n d a . I n p i ù d e l l a m e t à d e l l e a z i e n d e , i n o l t r e , l a m o b i l i t à i n t e g r a t a è i n s e r i t a n e i p r o g r a m m i d i w e l f a r e a z i e n d a l e ( o l o s a r à n e i p r o s s i m i 2 / 3 a n n i ) . T r a l e i n i z i a t i v e c h e p i ù d i a l t r e f i g u r a n o i n q u e s t i p r o g r a m m i , e c h e n e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i s a r a n n o d i s p o n i b i l i p e r t u t t i i c o l l a b o r a t o r i d e l l ’ a z i e n d a , c i s o n o i l r i m b o r s o d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e , l a d e f i n i z i o n e d i u n b u d g e t f l e s s i b i l e d a s p e n d e r e s u l l a m o b i l i t à , l a m e s s a a d i s p o s i z i o n e d i a u t o a z i e n d a l i i n c o n d i v i s i o n e a n c h e p e r u s o p r i v a t o , i r i m b o r s i c h i l o m e t r i c i p e r g l i s p o s t a m e n t i c a s a - l a v o r o e i l b i k e s h a r i n g . L o s c e n a r i o r a c c o n t a t o d a l l ’ i n d a g i n e è c o n f e r m a t o a n c h e d a u n c o n t r i b u t o f o r n i t o d a l l ’ A i t m m , l ’ A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a T r a v e l e M o b i l i t y M a n a g e r , s e c o n d o c u i l a m o b i l i t à a z i e n d a l e s i s t a a f f e r m a n d o c o m e u n a l e v a d e c i s i v a p e r l e i m p r e s e , n o n p i ù c o n f i n a t a a l l a l o g i s t i c a d e g l i s p o s t a m e n t i , m a i n t r e c c i a t a a l l a v i t a d e l l e p e r s o n e , a l l e s t r a t e g i e o r g a n i z z a t i v e , a l l a c u l t u r a s t e s s a d e l l a v o r o . “ L a m o b i l i t à è s e m p r e p i ù c e n t r a l e n e l l a t r a s f o r m a z i o n e d e l l e i m p r e s e e d i v e n t a i m p r e s c i n d i b i l e c o m p r e n d e r e c o m e i t r e p i l a s t r i s o s t e n i b i l i t à , w e l f a r e e d e f f i c i e n z a s i i n t e g r a n o p e r p o t e r c o s t r u i r e m o d e l l i d i m o b i l i t à c o n c r e t a m e n t e p i ù r e s p o n s a b i l i , i n c l u s i v i e p e r f o r m a n t i , c a p a c i c i o è d i i n c i d e r e p o s i t i v a m e n t e s u l l e p e r s o n e , l ’ a m b i e n t e e l a c o m p e t i t i v i t à a z i e n d a l e ” , d i c h i a r a M a s s i m i l i a n o A b r i o l a , H e a d o f C o n s u l t i n g & A r v a l M o b i l i t y O b s e r v a t o r y I t a l i a .