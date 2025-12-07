R o m a , 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - È s t a t a u f f i c i a l m e n t e i n a u g u r a t a o g g i l ’ a r e a d e d i c a t a a l l e R e g i o n e M a r c h e a l l ’ i n t e r n o d e l p a d i g l i o n e 3 d i A r t i g i a n o i n F i e r a , i l p i ù i m p o r t a n t e e v e n t o a l m o n d o d e d i c a t o a g l i a r t i g i a n i e a l l e m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e , i n p r o g r a m m a f i n o a l 1 4 d i c e m b r e t u t t i i g i o r n i d a l l e 1 0 a l l e 2 2 . 3 0 a F i e r a m i l a n o R h o . I n t o t a l e a t e s t i m o n i a r e i l s a p e r f a r e m a r c h i g i a n o s o n o 4 1 i m p r e s e d e l t e r r i t o r i o , c o m p r e s i 1 0 n u o v i i n g r e s s i e 2 9 e s p o s i t o r i d e l l a c o l l e t t i v a o r g a n i z z a t a d a R e g i o n e M a r c h e , p r e s e n t i c o n i l s o s t e g n o d e l l ’ a s s e s s o r a t o a l l o S v i l u p p o E c o n o m i c o d e l l a R e g i o n e M a r c h e . A l i v e l l o p r o v i n c i a l e 1 6 a r r i v a n o d a F e r m o , 1 0 d a M a c e r a t a , 7 d a A n c o n a , 4 d a A s c o l i P i c e n o e 4 d a P e s a r o U r b i n o . A l t a g l i o d e l n a s t r o h a n n o p a r t e c i p a t o S i l v a n o B e r t i n i , d i r i g e n t e d e l s e t t o r e I n d u s t r i a , A r t i g i a n a t o e C r e d i t o d e l l a R e g i o n e M a r c h e e A n t o n i o I n t i g l i e t t a p r e s i d e n t e G e . F i S p a e i d e a t o r e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e . “ S i a m o f e l i c i d i t o r n a r e a d a c c o g l i e r e l e m i g l i o r i p r o d u z i o n i m a r c h i g i a n e a d A r t i g i a n o i n F i e r a . Q u e s t o e v e n t o n o n s o l o c e l e b r a e v a l o r i z z a l e a r t i e i m e s t i e r i d a l l ’ I t a l i a e d a l m o n d o m a f u n g e a n c h e d a c a t a l i z z a t o r e p e r l o s v i l u p p o t e r r i t o r i a l e e p e r l a p r o m o z i o n e d i u n ' e c o n o m i a a d i m e n s i o n e u m a n a , c h e v a l o r i z z a l ' a r t i g i a n a t o c o m e e s p r e s s i o n e d i b e l l e z z a e b o n t à ” h a c o m m e n t a t o A n t o n i o I n t i g l i e t t a . “ L ’ a r t i g i a n a t o r a p p r e s e n t a u n a r i s o r s a f o n d a m e n t a l e p e r l ’ e c o n o m i a d e l l e M a r c h e , u n a c o m p o n e n t e i d e n t i t a r i a c h e r a c c o n t a l a s t o r i a , l a c r e a t i v i t à e i l s a p e r f a r e d e l l a n o s t r a r e g i o n e - h a d i c h i a r a t o l ' a s s e s s o r e a l l e A t t i v i t à P r o d u t t i v e , G i a c o m o B u g a r o , n e l m e s s a g g i o i n v i a t o a l l a m a n i f e s t a z i o n e – P e r q u e s t o l a p a r t e c i p a z i o n e a l l a 3 0 ª e d i z i o n e d i A r t i g i a n o i n F i e r a è u n a p p u n t a m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e p e r v a l o r i z z a r e l e n o s t r e e c c e l l e n z e e p r o m u o v e r e l e c o m p e t e n z e c h e r e n d o n o u n i c o i l n o s t r o t e r r i t o r i o . Q u e s t ’ a n n o s o n o p r e s e n t i 4 1 i m p r e s e m a r c h i g i a n e , r e a l t à c h e i n c a r n a n o l a r i c c h e z z a e l a v a r i e t à d e l n o s t r o s e t t o r e a r t i g i a n o : d a l l ’ a r t i g i a n o c h e l a v o r a d i r e t t a m e n t e l a m a t e r i a a c h i o p e r a i n p r o d u z i o n i p i ù c o m p l e s s e e s t r u t t u r a t e . C o m e s o t t o l i n e a t o d a g l i o r g a n i z z a t o r i , a l c e n t r o n o n c ’ è s o l o l ’ a r t i g i a n a t o , m a s o p r a t t u t t o l ’ a r t i g i a n o , l a s u a p r o f e s s i o n a l i t à e i l s u o i m p e g n o q u o t i d i a n o . L e M a r c h e , r e g i o n e a f o r t e v o c a z i o n e m a n i f a t t u r i e r a , r i c o n o s c o n o n e l l ’ a r t i g i a n a t o u n p i l a s t r o s t r a t e g i c o d e l l a p r o p r i a e c o n o m i a . L a p a r t e c i p a z i o n e a q u e s t a i m p o r t a n t e m a n i f e s t a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e c o n f e r m a l a v o l o n t à d i s o s t e n e r e e p r o m u o v e r e u n c o m p a r t o c h e c o n t i n u a a g e n e r a r e v a l o r e , o c c u p a z i o n e e q u a l i t à " . L a p r e s e n z a m a r c h i g i a n a a d A r t i g i a n o i n F i e r a è u n a v e t r i n a c o m p l e t a s u l l e e c c e l l e n z e r e g i o n a l i . S i s p a z i a d a i f a m o s i d i s t r e t t i m a n i f a t t u r i e r i , c o m e l a c a l z a t u r a ( i n c l u s e l e p r o p o s t e v e g a n e , a n a l l e r g i c h e e n i c h e l - f r e e ) , l a p e l l e t t e r i a e l ' i n d u s t r i a d e l c a p p e l l o , a l l e i m m a n c a b i l i s p e c i a l i t à g a s t r o n o m i c h e , c h e i n c l u d o n o t a r t u f o , v i n i e o l i b i o l o g i c i , p a s t a a r t i g i a n a l e , i l c i a u s c o l o , l e c e l e b r i o l i v e a l l ’ a s c o l a n a , f o r m a g g i , b i r r e a r t i g i a n a l i e c i o c c o l a t o d i q u a l i t à . A c o m p l e t a r e i l p a n o r a m a : c r e a z i o n i o r a f e , p r o f u m i e d e s s e n z e , o g g e t t i u n i c i i n l e g n o e p l e x i g l a s s , m a g l i e r i a c o n f i l a t i n a t u r a l i e i n n o v a t i v e p r o p o s t e d i u p c y c l i n g . U n ' o f f e r t a o r i g i n a l e i n c u i l a t r a d i z i o n e a r t i g i a n a i n c o n t r a l ’ i n n o v a z i o n e , l ’ e s t r o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i e l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e . L ’ a r e a e s p o s i t i v a d e l l a R e g i o n e M a r c h e è a r r i c c h i t a d a u n f i t t o p a l i n s e s t o d i e v e n t i m u s i c a l i , p r o i e z i o n i v i d e o , l a v o r a z i o n i d a l v i v o , r a c c o n t i d e g l i a r t i g i a n i e d e g u s t a z i o n i d i p r o d o t t i t i p i c i c h e s i a l t e r n a n o t u t t i i g i o r n i n e l l e d i v e r s e p i a z z e . L ’ i n g r e s s o a d A r t i g i a n o i n F i e r a è g r a t u i t o : i n u o v i v i s i t a t o r i p o s s o n o o t t e n e r e i l p r o p r i o p a s s s u l s i t o a r t i g i a n o i n f i e r a . i t i n p o c h i e s e m p l i c i c l i c k : b a s t a i n s e r i r e l a p r o p r i a e m a i l n e l l a s e z i o n e ' O t t i e n i i l t u o p a s s g r a t u i t o ' p e r r i c e v e r e i l Q r c o d e d a s a l v a r e s u l c e l l u l a r e e m o s t r a r e a l l ' i n g r e s s o . C h i è g i à i s c r i t t o a l l a c o m m u n i t y , h a v i s i t a t o l e s c o r s e e d i z i o n i o è c l i e n t e d e l l a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e , i n v e c e , h a g i à r i c e v u t o i l b i g l i e t t o d ’ a c c e s s o d i r e t t a m e n t e v i a e - m a i l . I p r i n c i p a l i m e z z i d i t r a s p o r t o p e r r a g g i u n g e r e l a m a n i f e s t a z i o n e r e s t a n o l a l i n e a M 1 d e l l a m e t r o p o l i t a n a ( f e r m a t a R h o F i e r a ) , l e l i n e e r e g i o n a l i e d e l p a s s a n t e f e r r o v i a r i o T r e n o r d e l ' A l t a V e l o c i t à c o n I t a l o . L a d i s p o n i b i l i t à t o t a l e d i p a r c h e g g i s a r à d i o l t r e 1 0 . 0 0 0 p o s t i a u t o . A r t i g i a n o i n F i e r a v a n t a t r a l e m e d i a p a r t n e r s h i p q u e l l a d i R a i I t a l i a e T g r , c h e h a n n o e s p r e s s o i l p r o p r i o s o s t e g n o r i c o n o s c e n d o i l v a l o r e s o c i a l e e c u l t u r a l e d e l l ’ e v e n t o .