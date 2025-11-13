M i l a n o , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D a l 6 a l 1 4 d i c e m b r e t o r n a a M i l a n o A r t i g i a n o i n F i e r a . I p a d i g l i o n i d e l l ' e v e n t o q u e s t ' a n n o t o r n a n o a o s p i t a r e p r o d o t t i b i o l o g i c i , v e g a n i , d i m o n t a g n a e f r e e - f r o m . S e t t o r e , q u e l l o d e l b i o l o g i c o , i n f o r t e c r e s c i t a : n e l 2 0 2 4 i l v a l o r e d e l l e v e n d i t e d i a l i m e n t i b i o i n I t a l i a h a s u p e r a t o i 6 , 4 m i l i a r d i d i e u r o , c o n u n a u m e n t o d e l 5 , 7 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . A r t i g i a n o i n F i e r a è v e t r i n a d i r i s o n a n z a g l o b a l e , c h e p e r m e t t e a i p r o d u t t o r i a r t i g i a n a l i d i p o r t a r e a u t e n t i c i t à e q u a l i t à i n u n m e r c a t o , c o m e q u e l l o d e l b i o l o g i c o , t i p i c a m e n t e d o m i n a t o d a l l ’ i n d u s t r i a . “ D a s e m p r e A r t i g i a n o i n F i e r a d à v o c e a i p i c c o l i p r o d u t t o r i c h e o p e r a n o n e l s e g n o d e l l a s o s t e n i b i l i t à : i m p r e s e r a d i c a t e n e i t e r r i t o r i , c u s t o d i d i t r a d i z i o n i l o c a l i , c a p a c i d i t r a s f o r m a r e m a t e r i e p r i m e n e l r i s p e t t o d e i c i c l i n a t u r a l i - a f f e r m a A n t o n i o I n t i g l i e t t a , p r e s i d e n t e d i G e . F i . S p a - . U n i m p e g n o p r e m i a t o d a l p u b b l i c o , s e m p r e p i ù c o n s a p e v o l e , a t t e n t o a l l a s a n a a l i m e n t a z i o n e , a l l ’ u s o d i m a t e r i a l i n a t u r a l i e a u n ’ i d e a d i b e n e s s e r e i n t e s a c o m e f o r m a d i e q u i l i b r i o a r m o n i c o t r a i n d i v i d u o e a m b i e n t e ” . L a d i m e n s i o n e d e l “ v i v e r e b e n e ” è s u d d i v i s a i n 9 p a d i g l i o n i p e r 5 0 2 i m p r e s e ; l ’ I t a l i a n e c o n t a 3 2 9 , d a l l ’ E u r o p a n e a r r i v a n o 5 1 e 1 2 2 d a l r e s t o d e l m o n d o . U n p e r c o r s o c h e u n i s c e l a l i b e r t à d e l f r e e - f r o m c o m e i n c l u s i o n e e s c e l t a i n f o r m a t a , l a m o n t a g n a c o m e t e m p o l u n g o e q u a l i t à e s s e n z i a l e e i l b i o l o g i c o c o m e g r a m m a t i c a c o m u n e , d e f i n e n d o u n a n u o v a c u l t u r a d e l l ’ a c q u i s t o i n c u i i l b e n e s s e r e è l e g a t o a l l a s o s t e n i b i l i t à , a l l a s a l u t e e a l r i s p e t t o p e r l e p e r s o n e e i l p i a n e t a . I n p a r t i c o l a r e , q u e s t ’ a n n o a r a p p r e s e n t a r e i l c o m p a r t o b i o l o g i c o a d A r t i g i a n o i n F i e r a s o n o 1 9 0 i m p r e s e , d i c u i 9 8 a l d e b u t t o : 1 0 8 s o n o i t a l i a n e , 1 0 e u r o p e e e 7 2 a r r i v a n o d a l r e s t o d e l m o n d o . S u l f r o n t e f r e e - f r o m , v e g a n o e p r o d o t t i d i m o n t a g n a , l a f i e r a c o n t a 3 1 2 i m p r e s e , i n c l u s i 8 0 n u o v i e s p o s i t o r i . L ’ I t a l i a s i c o n f e r m a c a p o f i l a c o n 2 2 1 i m p r e s e a r t i g i a n e a c u i s i a g g i u n g o n o 4 1 p r e s e n z e e u r o p e e e 5 0 d a l r e s t o d e l m o n d o . B i o l o g i c h e s o n o i n f a t t i l e p i a n t e o f f i c i n a l i p r o v e n i e n t i d a l l e m o n t a g n e c u n e e s i c h e E u p h y t o s t r a s f o r m a i n i n t e g r a t o r i n a t u r a l i . I n E m i l i a - R o m a g n a B i o m u n d u s p r o p o n e s p e z i e e i s u p e r f o o d b i o , u n p o n t e t r a i l M e d i t e r r a n e o e l e A n d e . I l v i a g g i o c o n t i n u a i n T o s c a n a , d o v e T e r r e d i G i o r g i o c o l t i v a o l i v i e v i g n e t i c o n m e t o d o b i o l o g i c o . D a i c a m p i l u c a n i d i S a n t a C a n d i d a a r r i v a i l g r a n o a n t i c o K h o r a s a n , c h e v i e n e c o l t i v a t o s e c o n d o i c i c l i n a t u r a l i , p e r d i v e n t a r e f a r i n e e p a s t e b i o t r a f i l a t e a l b r o n z o . I n A b r u z z o i l F r a n t o i o M e r c u r i u s p r o d u c e o l i o e v o b i o l o g i c o c e r t i f i c a t o c o n u n a p p r o c c i o a d a l t a t e c n o l o g i a c h e e s a l t a i p r o f i l i a r o m a t i c i d e l l e o l i v e . S c e n d e n d o p i ù a s u d , l a F a t t o r i a d e l l a M a n d o r l a i n P u g l i a s i d e d i c a a l l a M a n d o r l a d i T o r i t t o “ F i l i p p o C e a ” , o p e r a n d o u n a f i l i e r a b i o c o m p l e t a e u n m o d e l l o b a s a t o s u e n e r g i a r i n n o v a b i l e e d e c o n o m i a c i r c o l a r e . I n C a l a b r i a , i l p a e s a g g i o s i f a d o r a t o : q u i l ’ A p i c o l t u r a G a r a s t r o a c c o m p a g n a l e f i o r i t u r e d e l l ’ A l t o I o n i o c o n 1 . 3 0 0 a l v e a r i , p r o d u c e n d o m i e l i b i o l o g i c i m o n o f l o r e a l i . D a l l e a p i c a l a b r e s i A r t i g i a n o i n F i e r a a r r i v a a n c h e o l t r e c o n f i n e . N e è u n e s e m p i o i l l a b o r a t o r i o a r t i g i a n a l e p a r i g i n o M a i s o n d ’ O r i e n t , c h e p r o d u c e c o s m e t i c i n a t u r a l i e s a p o n i d i A l e p p o a b a s e d i o l i o d ’ o l i v a e a l l o r o , c o n f o r m i a g l i s t a n d a r d e u r o p e i e p r e s e n t i n e i c i r c u i t i d e l l a c o s m e s i n a t u r a l e . I n V e n e t o , B o r s a t o l a v o r a c o n s e r v e v e g e t a l i i n p r o d o t t i r i c o n o s c i b i l i , t r a c c i a b i l i e p r o n t i a l l ’ u s o . V e n e t a è a n c h e l ’ a z i e n d a A t e l i e r N a t i v a t r a s f o r m a l a c o s m e s i i n u n a t t o e t i c o : s a p o n i s o l i d i , s i e r i e c r e m e p r i v i d i g l u t i n e , s i l i c o n i e p a r a b e n i , n a s c o n o d a u n s a p e r e s c i e n t i f i c o e d a u n ’ i d e a d i b e l l e z z a s o s t e n i b i l e . D a l l a T o s c a n a a r r i v a l o s t o r i c o P a s t i f i c i o M o r e l l i , c h e p o r t a i n t a v o l a l a p a s t a “ s e n z a g l u t i n e ” e b i o l o g i c a , l a v o r a t a l e n t a m e n t e e t r a f i l a t a a l b r o n z o . A n d a n d o d a l l ’ a l t r a p a r e d e l m o n d o , i n P e r ù , s i i n c o n t r a A l t a s e l v a c h e h a r i s c o p e r t o i l S a c h a I n c h i ( l a " p e r l a d e l P e r ù " ) , u n a n t i c o s u p e r f o o d I n c a , d i s t i n g u e n d o s i n e l c o m p a r t o b i o l o g i c o e f r e e - f r o m . D a g l i A p p e n n i n i a l l e A l p i , i l “ p r o d o t t o d i m o n t a g n a ” n o n è s o l o u n ’ e t i c h e t t a e v o c a t i v a . A t t r a v e r s a n d o l e D o l o m i t i v e n e t e s i a r r i v a d a A l p s e e p , d o v e i l l e g n o e l e f i b r e n a t u r a l i s i t r a s f o r m a n o i n o g g e t t i p e r i l r i p o s o . N e l l ’ A p p e n n i n o r e g g i a n o , i l l a b o r a t o r i o a r t i g i a n a l e i n q u o t a d i N o n n a N e n e p r o d u c e p a s t a d i l e g u m i n a t u r a l m e n t e p r o t e i c a e s e n z a g l u t i n e c o n t r a f i l a t u r a a l b r o n z o e d e s s i c c a z i o n e l e n t a . A p o c h i k m d i d i s t a n z a , s u l l ’ A p p e n n i n o m o d e n e s e , M i c h e l a M a n f r e d i n i r a c c o g l i e i c r o c h i d i z a f f e r a n o d i M o n t e f i o r i n o e c u r a a p i e m i e l e i n u n l a b o r a t o r i o a c i e l o a p e r t o . S e m p r e i n E m i l i a - R o m a g n a , t r a i p a s c o l i d i M o n t e c h i a r u g o l o , B i o B o t t i c e l l o p r o d u c e P a r m i g i a n o R e g g i a n o b i o l o g i c o s e n z a a n t i b i o t i c i . L ' i n g r e s s o a l l a m a n i f e s t a z i o n e è g r a t u i t o . I v i s i t a t o r i p o s s o n o o t t e n e r e i l p r o p r i o p a s s s u l s i t o a r t i g i a n o i n f i e r a . i t i n p o c h i e s e m p l i c i c l i c k : b a s t a i n s e r i r e l a p r o p r i a e m a i l n e l l a s e z i o n e ' O t t i e n i i l t u o p a s s g r a t u i t o ' p e r r i c e v e r e i l Q R c o d e d a s a l v a r e s u l c e l l u l a r e e m o s t r a r e a l l ' i n g r e s s o . C h i è g i à i s c r i t t o a l l a c o m m u n i t y , h a v i s i t a t o l e s c o r s e e d i z i o n i o è c l i e n t e d e l l a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e , i n v e c e , h a g i à r i c e v u t o i l b i g l i e t t o d ’ a c c e s s o d i r e t t a m e n t e v i a e m a i l . I p r i n c i p a l i m e z z i d i t r a s p o r t o p e r r a g g i u n g e r e l a m a n i f e s t a z i o n e r e s t a n o l a l i n e a M 1 d e l l a m e t r o p o l i t a n a ( f e r m a t a R h o F i e r a ) , l e l i n e e r e g i o n a l i e d e l p a s s a n t e f e r r o v i a r i o T r e n o r d e l ' A l t a V e l o c i t à c o n I t a l o . L a d i s p o n i b i l i t à t o t a l e d i p a r c h e g g i s a r à d i o l t r e 1 0 . 0 0 0 p o s t i a u t o .