R o m a , 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " L a f i r m a d e l l a d i c h i a r a z i o n e , a v v e n u t a a l l a C a s a B i a n c a s o t t o l ’ a t t e n t a m e d i a z i o n e d e l p r e s e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , D o n a l d T r u m p , c o n c u i i l P r i m o m i n i s t r o d e l l ' A r m e n i a , N i k o l P a s h i n y a n , e i l p r e s i d e n t e d e l l ' A z e r b a i g i a n , I l h a m A l i y e v , s i i m p e g n a n o a c e s s a r e i m m e d i a t a m e n t e i l c o n f l i t t o , s e g n a u n p a s s a g g i o s t o r i c o v e r s o l a p a c e n e l l a r e g i o n e C a u c a s o m e r i d i o n a l e . U n r i s u l t a t o p o s i t i v o c h e n o r m a l i z z e r à l ’ a r e a e p e r m e t t e r à d i c r e a r e o p p o r t u n i t à d i s v i l u p p o s o c i a l e e c r e s c i t a e c o n o m i c a p e r t e r r i t o r i e i l o r o p o p o l i ” . L o a f f e r m a i l d e p u t a t o G i u l i o C e n t e m e r o , p r e s i d e n t e d e l l a d e l e g a z i o n e i t a l i a n a p r e s s o l ’ A s s e m b l e a p a r l a m e n t a r e d e l M e d i t e r r a n e o ( A p m - P a m ) e p r e s i d e n t e d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e .