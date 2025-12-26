( A d n k r o n o s ) - S i è s p e n t o q u e s t a m a t t i n a a R o m a a 9 3 a n n i A l d o M a r i a B r a c h e t t i P e r e t t i , u n c a p i t a n o d ’ i n d u s t r i a c h e , c o n l o s t o r i c o m a r c h i o p e t r o l i f e r o A p i , h a a t t r a v e r s a t o d a p r o t a g o n i s t a l o s v i l u p p o e c o n o m i c o d e l n o s t r o P a e s e n e l d o p o g u e r r a . S o t t o l a s u a g u i d a A p i h a a t t r a v e r s a t o c o n s u c c e s s o t u t t e l e f a s i c h i a v e d e l l a s e c o n d a m e t à d e l N o v e c e n t o , s v i l u p p a n d o l a r a f f i n a z i o n e , l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a e l e t t r i c a e a c q u i s e n d o d a E n i i l m a r c h i o I P . N a t o n e l 1 9 3 2 , A l d o M a r i a B r a c h e t t i h a c o n s e g u i t o l a L a u r e a i n E c o n o m i a e C o m m e r c i o e d h a i n i z i a t o a l a v o r a r e n e l 1 9 5 7 i n A p i , o l t r e a d i n s e g n a r e a l l ' U n i v e r s i t à d i R o m a e d i P a r m a , n e l l e F a c o l t à d i E c o n o m i a e C o m m e r c i o , S c i e n z e d e l l e F i n a n z e , S t o r i a E c o n o m i c a , e T e c n i c a B a n c a r i a . A g g i u n s e i l c o g n o m e P e r e t t i i n s e g u i t o a l m a t r i m o n i o c o n M i l a , f i g l i a p r i m o g e n i t a d i F e r d i n a n d o P e r e t t i . N e l 1 9 6 5 è e n t r a t o a f a r p a r t e d e l c o n s i g l i o d ' a m m i n i s t r a z i o n e d e l G r u p p o e , p e r l e s u e c a p a c i t à , h a a s s u n t o l a p r e s i d e n z a d e l l e c o n s o c i a t e A p i r i c e r c h e e A p i g a s , o p e r a n t i r i s p e t t i v a m e n t e n e l s e t t o r e d e l l a r i c e r c a d i i d r o c a r b u r i e d e l l a d i s t r i b u z i o n e d i g a s d i p e t r o l i o l i q u e f a t t i . N e l 1 9 7 4 d i v e n n e v i c e p r e s i d e n t e e s e c u t i v o e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A p i a p r e n d o u n a f a s e d i r e a l i z z a z i o n e d i i m p o r t a n t i o p e r e i n f r a s t r u t t u r a l i , c h e h a n n o c o n s e n t i t o a l l a s o c i e t à d i i n c r e m e n t a r e i l p r o p r i o l i v e l l o p r o d u t t i v o e c o m m e r c i a l e , e s t e n d e n d o l e a t t i v i t à a n c h e i n t u t t i g l i a l t r i s e t t o r i c o m m e r c i a l i d e l p e t r o l i o . N e l 1 9 7 7 p r e s e l e r e d i n i d e l G r u p p o , a l l a m o r t e d e l f o n d a t o r e F e r d i n a n d o P e r e t t i e d a s s u n s e l a c a r i c a d i p r e s i d e n t e e d a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l l a A n o n i m a P e t r o l i I t a l i a n a . N e l 1 9 7 8 l a n o m i n a a C a v a l i e r e d e l L a v o r o . N e g l i u l t i m i a n n i A l d o B r a c h e t t i P e r e t t i a v e v a p a s s a t o a l l a g e n e r a z i o n e s u c c e s s i v a d e l l a f a m i g l i a l a g u i d a o p e r a t i v a d e l G r u p p o , c h e o g g i r a p p r e s e n t a l a p i ù g r a n d e a z i e n d a p r i v a t a i t a l i a n a d e l s e t t o r e d e i c a r b u r a n t i , c o n c i r c a 4 6 0 0 d i s t r i b u t o r i a m a r c h i o I P . L a s u a p a s s i o n e p e r l ’ i m p r e s a n o n s i è f e r m a t a , m a s i è s p o s t a t a d a l p e t r o l i o a l v i n o : n e l l e s u e M a r c h e , i n f a t t i , h a f o n d a t o l a p r e s t i g i o s a c a n t i n a I l P o l l e n z a .