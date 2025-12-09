R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A n c h e n e l 2 0 2 5 , p e r i l q u a r t o a n n o d i s e g u i t o , l ' A z i e n d a O s p e d a l i e r o U n i v e r s i t a r i a d e l l e M a r c h e c o n f e r m a g l i o t t i m i r i s u l t a t i a l l ' i n t e r n o d e l P i a n o n a z i o n a l e e s i t i ( P n e ) . I l r i c o n o s c i m e n t o è a r r i v a t o o g g i a R o m a d u r a n t e u n e v e n t o o r g a n i z z a t o d a l l ' A g e n z i a n a z i o n a l e s a n i t a r i a , a l l a p r e s e n z a , t r a g l i a l t r i , d e l d i r e t t o r e G e n e r a l e d e l l ' A o u d e l l e M a r c h e , A r m a n d o M a r c o G o z z i n i c h e , a l t e r m i n e d e l l ' e v e n t o o r g a n i z z a t o a n n u a l m e n t e d a A g e n a s - A g e n z i a N a z i o n a l e p e r i s e r v i z i s a n i t a r i R e g i o n a l i , h a r i n g r a z i a t o , p e r i l r i c o n o s c i m e n t o , " t u t t i i c o l l a b o r a t o r i e d i p e n d e n t i " o s s e r v a n d o c h e s i t r a t t a d e l l a " s p i n t a g i u s t a p e r a f f r o n t a r e a l m e g l i o l e s f i d e i m p o r t a n t i c h e c i a s p e t t a n o n e l 2 0 2 6 " . E n t r a n d o n e l d e t t a g l i o d e i r i s u l t a t i - r i p o r t a l ’ e n t e i n u n a n o t a - l a p o s i z i o n e d i a s s o l u t o p r i v i l e g i o c h e l ' A z i e n d a O s p e d a l i e r o U n i v e r s i t a r i a d e l l e M a r c h e ( A o u m ) s i è c o n q u i s t a t a n e l l ' u l t i m o q u a d r i e n n i o è s u p p o r t a t a d a i d a t i . I p r o g r e s s i e v i d e n t i s o n o s t a t i " s u t u t t e l e 8 a r e e c l i n i c h e p r e s e i n c o n s i d e r a z i o n e d a l P r o g r a m m a n a z i o n a l e e s i t i d e l l ' A e g n a s c h e c o l l o c a a n c h e q u e s t ' a n n o l ' A o u m i n t e s t a t r a l e A z i e n d e p u b b l i c h e p e r l a q u a l i t à d e g l i e s i t i d e l l e c u r e " . L a r a p p r e s e n t a z i o n e u t i l i z z a t a p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e i r i s u l t a t i , d e n o m i n a t a T r e e M a p - d e t t a g l i a l a n o t a - d e s c r i v e 3 0 i n d i c a t o r i d i f f e r e n t i , o g n u n o c o n s p e c i f i c i r a n g e ( i n d i c i ) d i q u a l i t à a l l ' i n t e r n o d e l l e 8 a r e e d i r i f e r i m e n t o . P e r c i a s c u n o d e g l i i n d i c a t o r i , l ' A o u m c o n s e g u e r i s u l t a t i a l t a m e n t e p o s i t i v i , c o n f e r m a n d o c o s ì , u n t r e n d i n p r o g r e s s i v o m i g l i o r a m e n t o , f i n o a l l ' a t t u a l e p e r f o r m a n c e o t t e n u t a n e l 2 0 2 5 c h e , d a t i a l l a m a n o , è " l a m i g l i o r e d e g l i u l t i m i 4 a n n i " d i a n a l i s i n a z i o n a l e d a p a r t e d i A g e n a s . I n p a r t i c o l a r e , " i 6 i n d i c a t o r i r e l a t i v i a l l ' a r e a c l i n i c a C a r d i o v a s c o l a r e p r e s e n t a n o u n u l t e r i o r e m i g l i o r a m e n t o r i s p e t t o a g l i a n n i p r e c e d e n t i . L o s t e s s o s i p u ò d i r e p e r g l i i n d i c a t o r i d e l l ' a r e a c l i n i c a N e u r o l o g i c a , p e r q u e l l o d e l l ' a r e a P n e u m o l o g i c a , d e l l a C h i r u r g i a G e n e r a l e e i n f i n e p e r i t r e i n d i c a t o r i d e l l e a r e e c l i n i c h e d i O r t o p e d i a e N e f r o l o g i a . S i m a n t e n g o n o s u e l e v a t i l i v e l l i s t a n d a r d d i r i s u l t a t o - c o n c l u d e l a n o t a - g l i i n d i c a t o r i r e l a t i v i a l l e a r e e c l i n i c h e d e l l a C h i r u r g i a O n c o l o g i c a e d e l l ' O s t e o m u s c o l a r e e q u e l l o d e l l ' a r e a G r a v i d a n z a e p a r t o " .