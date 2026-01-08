R o m a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i n c a r d i n a m e n t o i n C o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i d e l S e n a t o d e l d i s e g n o d i l e g g e p e r l a p r e v e n z i o n e e i l c o n t r a s t o d e l l ’ a n t i s e m i t i s m o , a p r i m a f i r m a d e l s e n a t o r e D e l r i o e s o t t o s c r i t t o a n c h e d a i s e n a t o r i d i A z i o n e , e l ’ i n d i v i d u a z i o n e d i u n a d a t a p e r c o m p l e t a r e i l c i c l o d i a u d i z i o n i d i e s p e r t i r e n d e o r a p o s s i b i l e a c c e l e r a r e l ’ i t e r l e g i s l a t i v o p e r l a d i s c u s s i o n e e l ’ a p p r o v a z i o n e d e l p r o v v e d i m e n t o i n v i s t a d e l l a G i o r n a t a d e l l a M e m o r i a ” . L o s c r i v e i n u n a n o t a i l s e n a t o r e d i A z i o n e , M a r c o L o m b a r d o . “ P e r p a r t e n o s t r a – o s s e r v a L o m b a r d o – a u s p i c h i a m o c h e i l S e n a t o p o s s a d i s c u t e r e e a p p r o v a r e i l d i s e g n o d i l e g g e e n t r o i l 2 7 g e n n a i o , ' G i o r n o d e l l a M e m o r i a p e r l e v i t t i m e d e l l ’ O l o c a u s t o ' e r i t e n i a m o c h e i l v i a l i b e r a d i a l m e n o u n a c a m e r a e n t r o q u e l l a d a t a r a p p r e s e n t e r e b b e u n s e g n o d i r e s p o n s a b i l i t à d a p a r t e d e l l ’ i n t e r o P a r l a m e n t o i t a l i a n o , a n c h e t e n e n d o c o n t o d e l l a r e c r u d e s c e n z a d i e p i s o d i d i v i o l e n z a n e i c o n f r o n t i d e l l e c o m u n i t à e b r a i c h e i n p r o s s i m i t à d i u n a d a t a c o s ì s i g n i f i c a t i v a ” .