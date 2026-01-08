R o m a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L e p r o p o s t e d i l e g g e a t t u a l m e n t e a l l ’ e s a m e d e l P a r l a m e n t o s u l l ’ a n t i s e m i t i s m o h a n n o o r i g i n i d i v e r s e e r i s a l g o n o a p e r i o d i d i f f e r e n t i : d a q u e l l a p r e s e n t a t a d a l s e n a t o r e R o m e o n e l g e n n a i o 2 0 2 4 , a q u e l l a d e l s e n a t o r e S c a l f a r o t t o n e l l u g l i o 2 0 2 5 , f i n o a l l a p r o p o s t a d e l s o t t o s c r i t t o d e l l ’ a g o s t o 2 0 2 5 e a q u e l l a p i ù r e c e n t e d e l s e n a t o r e D e l R i o , d e p o s i t a t a i l 2 0 n o v e m b r e . B e n v e n g a n o a l t r e p r o p o s t e e b e n v e n g a u n l a v o r o c h e p o r t i a d e l l e c o n c l u s i o n i p o i c h é l ’ a n t i s e m i t i s m o n o n s c o p p i a o g g i e n o n è u n a q u e s t i o n e r e c e n t e , a n c h e s e s i è a g g r a v a t a r e c e n t e m e n t e " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i , i n t e r v e n e n d o i n C o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i d e l S e n a t o " I l f u l c r o d e l l e p r o p o s t e è i l r i c o n o s c i m e n t o e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a d e f i n i z i o n e d i a n t i s e m i t i s m o d e l l ’ I n t e r n a t i o n a l H o l o c a u s t R e m e m b r a n c e A l l i a n c e ( I H R A ) , g i à e s i s t e n t e d a d e c e n n i e a d o t t a t a a n c h e d a l l ’ I t a l i a c o n i l g o v e r n o C o n t e . C o m e o g n i l e g g e , n o n p u ò g a r a n t i r e l ’ e l i m i n a z i o n e d e l f e n o m e n o , m a r a p p r e s e n t a u n ’ a f f e r m a z i o n e d i p r i n c i p i o c o n u n a f o r t e v a l e n z a m o r a l e e s i m b o l i c a . N e l d i b a t t i t o s o n o e m e r s e d i f f e r e n z e t r a i t e s t i , t a l v o l t a a l i m e n t a t e d a c a m p a g n e d i d i s i n f o r m a z i o n e c h e h a n n o g e n e r a t o v i o l e n z e , m i n a c c e e d e n i g r a z i o n i , n o n s o l o d a p a r t e d i m a n i f e s t a n t i m a a n c h e d a p a r t e d i g i o r n a l i o d o c e n t i . C i ò c h e c o n t a , p e r ò , è l a s o s t a n z a d e l l a n o r m a c h e i l P a r l a m e n t o i n t e n d e a p p r o v a r e . C ’ è p i e n a d i s p o n i b i l i t à a l a v o r a r e s u u n t e s t o b a s e e a f a v o r i r e o g n i c o n v e r g e n z a s u l c o n t e n u t o " . " S u l t e m a d e i t e m p i , r i b a d i s c o l a c o n t r a r i e t à a l e g i f e r a r e s u l l ’ o n d a d e l l e r i c o r r e n z e : l e l e g g i d e v o n o e s s e r e a p p r o f o n d i t e e a p p r o v a t e q u a n d o i l P a r l a m e n t o l o r i t i e n e o p p o r t u n o , n o n p e r r i s p e t t a r e u n a d a t a s i m b o l i c a . N e s s u n a p r e c l u s i o n e , d u n q u e , a c o n c l u d e r e l ’ i t e r e n t r o i l 2 7 g e n n a i o , m a s e n z a f o r z a t u r e . L ’ o b i e t t i v o è c h i a r o : a r r i v a r e a u n a d e c i s i o n e i n t e m p i c e r t i , e v i t a n d o o g n i t e n t a t i v o d i l a t o r i o c h e s a r e b b e i l s e g n a l e d i u n a r e s i s t e n z a a u n a n o r m a t i v a p i ù i n c i s i v a c o n t r o l ’ a n t i s e m i t i s m o ” .