R o m a , 2 2 g e n ( A d n k r o n o s ) - " P r e v e n i r e e c o n t r a s t a r e g l i a t t i e l e e s p r e s s i o n i d i a n t i s e m i t i s m o e g l i a l t r i a t t i e d e s p r e s s i o n i d ’ o d i o e d i d i s c r i m i n a z i o n e r a z z i a l e , e t n i c a , n a z i o n a l e o r e l i g i o s a " . S o n o l e f i n a l i t à , i l l u s t r a r e n e l p r i m o a r t i c o l o , d e l D d l ' p e r l a p r e v e n z i o n e e i l c o n t r a s t o d e l l ’ a n t i s e m i t i s m o e d e g l i a l t r i a t t i e d e s p r e s s i o n i d i o d i o e d i d i s c r i m i n a z i o n e r a z z i a l e , e t n i c a , n a z i o n a l e o r e l i g i o s a ' a p r i m a f i r m a d e l s e n a t o r e d e l P d A n d r e a G i o r g i s d e p o s i t a t o o g g i a l S e n a t o p e r i l g r u p p o d e m . I l p r o v v e d i m e n t o , c h e f a r i f e r i m e n t o a d a l c u n e r a c c o m a n d a z i o n i d e l C o m i t a t o d e i m i n i s t r i d e l C o n s i g l i o d ’ E u r o p a , d e f i n i s c e a l s e c o n d o a r t i c o l o c o m e " a t t i e d e s p r e s s i o n i d ’ o d i o e d i d i s c r i m i n a z i o n e " l e " e s p r e s s i o n i d i p r e g i u d i z i o , o s t i l i t à o v i o l e n z a c o n t r o l e p e r s o n e i n q u a n t o a p p a r t e n e n t i a u n a d e t e r m i n a t a c o n f e s s i o n e r e l i g i o s a , e t n i a , n a z i o n a l i t à o a u n d e t e r m i n a t o p o p o l o , n o n c h é g l i a t t i e l e e s p r e s s i o n i d ’ o d i o e d i d i s c r i m i n a z i o n e f o n d a t i s u l l ’ a t t r i b u z i o n e d i c a r a t t e r i s t i c h e r i f e r i t e a l l a c o s t r u z i o n e s o c i a l e , c u l t u r a l e e p o l i t i c a d e s i g n a t a d a l t e r m i n e r a z z a " . A q u e s t i s i a g g i u n g o n o , c o m e s p e c i f i c a i l s e c o n d o c o m m a s e m p r e d e l l ' a r t i c o l o 2 , " g l i a t t i e l e e s p r e s s i o n i d i p r e g i u d i z i o , o s t i l i t à o v i o l e n z a c o n t r o u n a d e t e r m i n a t a r e l i g i o n e , e t n i a , n a z i o n a l i t à o u n d e t e r m i n a t o p o p o l o i n r a g i o n e d e l l e l o r o c a r a t t e r i s t i c h e i d e n t i t a r i e , n o n c h é g l i a t t i e l e e s p r e s s i o n i d ’ o d i o e d i d i s c r i m i n a z i o n e f o n d a t i s u s t e r e o t i p i o p r e g i u d i z i r e l a t i v i a u n a d e t e r m i n a t a r e l i g i o n e , e t n i a , n a z i o n a l i t à o a u n d e t e r m i n a t o p o p o l o " . ( A d n k r o n o s ) - C o m e s p i e g a l o s t e s s o G i o r g i s n e l l a r e l a z i o n e s u l l a l e g g e , " l a s c e l t a d i n o n r i c h i a m a r e e s p r e s s a m e n t e , n e l l e d e f i n i z i o n i n o r m a t i v e , s i n g o l e c a t e g o r i e d i o d i o — e , i n p a r t i c o l a r e , d i n o n i n t r o d u r r e u n a d e f i n i z i o n e a u t o n o m a d i a n t i s e m i t i s m o — n o n d i s c e n d e d a u n a s o t t o v a l u t a z i o n e d e l l a s p e c i f i c i t à d e i s i n g o l i f e n o m e n i e i n p a r t i c o l a r e d e l l ’ a n t i s e m i t i s m o , c h e p e r a l t r o è e s p l i c i t a m e n t e r i v e n d i c a t a a p a r t i r e d a l l ’ a r t i c o l o 1 d e l d i s e g n o d i l e g g e " . P i u t t o s t o , p r o s e g u e i l p r i m o f i r m a t a r i o d e l l a l e g g e , l a s c e l t a n a s c e " d a u n a v a l u t a z i o n e d i o p p o r t u n i t à p o l i t i c a e g i u r i d i c o / s i s t e m a t i c a " , p e r c h é l ’ a n t i s e m i t i s m o " r i s u l t a p i e n a m e n t e r i c o n o s c i b i l e e g i u r i d i c a m e n t e r i l e v a n t e a l l ’ i n t e r n o d i u n a d e f i n i z i o n e g e n e r a l e d e g l i a t t i e d e l l e e s p r e s s i o n i d i o d i o e d i d i s c r i m i n a z i o n e " . I n o l t r e , i l D d l " v a l o r i z z a l e d e f i n i z i o n i d i a n t i s e m i t i s m o e l a b o r a t e i n a m b i t o i n t e r n a z i o n a l e , a s s u m e n d o l e c o m e b a s e c o n c e t t u a l e s e n z a c r i s t a l l i z z a r n e u n a i n f o r m a e s c l u s i v a s u l p i a n o n o r m a t i v o e c e r c a n d o , a l t e m p o s t e s s o , d i s c o n g i u r a r e i l r i s c h i o d i i n t r o d u r r e i r r a g i o n e v o l i l i m i t a z i o n i a l l a l i b e r t à d i c r i t i c a n e i c o n f r o n t i d e l l e p o l i t i c h e e d e l l e a z i o n i d e l l o S t a t o d i I s r a e l e c h e p e r a l t r o – c o m e è s t a t o o s s e r v a t o d a d i v e r s i a u t o r e v o l i i n t e l l e t t u a l i e d e s p o n e n t i d e l l ’ e b r a i s m o i t a l i a n o - p o t r e b b e r o f i n i r e c o n i l f o m e n t a r e i p r e g i u d i z i a n t i s e m i t i , a n z i c h é c o n t r a s t a r l i " .