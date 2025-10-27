R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C o n l ’ a p e r t u r a u f f i c i a l e d e l p r i m o s t a b i l i m e n t o p r o d u t t i v o i n C a n a d a , s i t u a t o a L o n d o n , O n t a r i o , A n d r i a n i , S o c i e t à B e n e f i t , s e g n a u n a t a p p a d e c i s i v a n e l l a p r o p r i a s t o r i a i n d u s t r i a l e e c o n s o l i d a i l s u o p o s i z i o n a m e n t o c o m e g r u p p o m u l t i n a z i o n a l e d e l l ’ i n n o v a z i o n e a l i m e n t a r e . L ’ i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d i 3 4 m i l i o n i d i e u r o r a p p r e s e n t a u n p a s s a g g i o s t r a t e g i c o c h e r a f f o r z a l a p r e s e n z a d i r e t t a d e l g r u p p o n e i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i e a m p l i a l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a d e d i c a t a a i p r o d o t t i g l u t e n - f r e e e p l a n t - b a s e d . A n d r i a n i c h e h a i l s u o h e a d q u a r t e r a G r a v i n a i n P u g l i a , è s p e c i a l i z z a t a d a l 2 0 0 9 n e l l a p r o d u z i o n e d i p a s t a , s i a c o n i l s u o b r a n d F e l i c i a s i a c o n t o t e r z i , p r o d o t t i d a f o r n o e p e t f o o d e d è u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l s e t t o r e d e l l ’ i n n o v a t i o n e d e l l ’ h e a l t h y f o o d . A n d r i a n i i n t r o d u c e n e l m e r c a t o n o r d a m e r i c a n o u n m o d e l l o i n d u s t r i a l e f o n d a t o s u l l a r i c e r c a , s u l l a q u a l i t à e s u l l ’ i n n o v a z i o n e c o n l ’ o b i e t t i v o d i g u i d a r e l a t r a n s i z i o n e a l i m e n t a r e . I l n u o v o i m p i a n t o , d i o l t r e 5 . 7 0 0 m e t r i q u a d r a t i , p r o d u r r à p r o d o t t i d e s t i n a t i a l m e r c a t o c a n a d e s e e s t a t u n i t e n s e , o t t i m i z z a n d o g l i a p p r o v v i g i o n a m e n t i e f a v o r e n d o u n a g e s t i o n e p i ù r e s p o n s a b i l e d e l l e r i s o r s e e d e l l a s u p p l y c h a i n . C o n l a c r e a z i o n e d i u n a p r e s e n z a i n d u s t r i a l e d i r e t t a i n N o r d A m e r i c a , A n d r i a n i r a f f o r z a l a p r o p r i a t r a i e t t o r i a d i c r e s c i t a i n t e r n a z i o n a l e c o n l ’ o b i e t t i v o d i d i v e n t a r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l ’ i n d u s t r i a e i r e t a i l e r n o r d a m e r i c a n i . L o s t a b i l i m e n t o c a n a d e s e p e r m e t t e r à , i n o l t r e , a l G r u p p o d i d i a l o g a r e d i r e t t a m e n t e c o n i c o n s u m a t o r i a t t r a v e r s o l a p r o d u z i o n e i n l o c o d e l l a p a s t a a m a r c h i o F e l i c i a , r e a l i z z a t a c o n m a t e r i e p r i m e n a t u r a l m e n t e p r i v e d i g l u t i n e e i n g r e d i e n t i i n n o v a t i v i d i a l t a q u a l i t à . L a c r e s c i t a i n t e r n a z i o n a l e d i A n d r i a n i è s t a t a s u p p o r t a t a a n c h e d a l l ’ i n g r e s s o d i N u o , l a h o l d i n g d i i n v e s t i m e n t o i t a l i a n a c h e d a l 2 0 2 2 d e t i e n e i l 2 6 % c i r c a d e l G r u p p o , r a f f o r z a n d o n e l a b a s e i n d u s t r i a l e e l a v i s i o n e s t r a t e g i c a e a c c e l e r a n d o n e l o s v i l u p p o .