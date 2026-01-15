R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a c o n f e r e n z a s t a m p a p r o m o s s a o g g i d a F o r z a I t a l i a r i c h i e d e u n a a p p r o f o n d i t a a n a l i s i . N o n b a s t a s a n c i r e l ' a b o l i z i o n e d e l l e i n c o m p a t i b i l i t à d e l r a p p o r t o d i l a v o r o d e i m e d i c i e d i r i g e n t i s a n i t a r i , m a o c c o r r e r i d i s e g n a r e e r i s c r i v e r e l e r e g o l e , v a l u t a n d o p r o e c o n t r o e o c c o r r o n o g a r a n z i e d i s a l v a g u a r d i a d e l p r o f e s s i o n i s t a . A l t r i m e n t i s i r i s c h i a u n a d e r e g u l a t i o n " . C o s ì P i e r i n o D i S i l v e r i o , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d e l s i n d a c a t o d e l l a d i r i g e n z a m e d i c a A n a a o - A s s o m e d . " P e r i m e d i c i o s p e d a l i e r i e d i r i g e n t i s a n i t a r i - s p i e g a - a p r o p o s i t o d i i n c o m p a t i b i l i t à è p r i o r i t a r i o a f f r o n t a r e i l t e m a d e l l a f l e s s i b i l i t à d e l l ' i n t r a m o e n i a , d e l l e c a r r i e r e e d e l l a f l e s s i b i l i t à d e l l ' o r a r i o d i l a v o r o , o g g i i n e s i s t e n t e . C o s ì c o m e è p r i o r i t a r i o d e f i n i r e i l r u o l o d i d i r i g e n z a s p e c i a l e . S e q u e s t i p u n t i s a r a n n o c o n t e n u t i n e l D d l d e l e g a , a l l o r a s o s t e r r e m o c o n f o r z a i l p r o g e t t o d i l e g g e . M a v o g l i a m o u n c o n f r o n t o c o n l e p a r t i i n t e r e s s a t e , i n p r i m i s i s i n d a c a t i . S u q u e s t a s t r a d a l ' A n a a o - A s s o m e d s a r à d i s p o n i b i l e a l c o n f r o n t o c o m e s e m p r e n e l l a s a l v a g u a r d i a d e l l a p r o f e s s i o n e e d e l p r o f e s s i o n i s t a " . " L ' i d e a d i r i f o r m a r e i n t e r m i n i d i f l e s s i b i l i t à i l n o s t r o l a v o r o c i c o n v i n c e . N e l l o s p e c i f i c o , p e r ò - o s s e r v a D i S i l v e r i o - n o n a b b i a m o s e n t i t o p a r l a r e d i r i f o r m a d e l l ' a t t i v i t à i n t r a m u r a r i a , i l c h e p e r n o i è d i f o n d a m e n t a l e i m p o r t a n z a . A t t e n d i a m o l e a u d i z i o n i e g l i i n c o n t r i s e g u e n t i p e r c a p i r e r e a l m e n t e i n c o s a c o n s i s t e q u e s t a p r o p o s t a d i l e g g e d e l e g a . C o m e o g n i l e g g e d e l e g a v a r i e m p i t a d i c o n t e n u t i . N o i s i a m o q u i p e r f a r e l a n o s t r a p a r t e " , c o n c l u d e .