R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ’ I t a l i a p r e s e n t a u n s i g n i f i c a t i v o d i v a r i o d i c o p e r t u r a d e i r i s c h i . E s u i n u o v i r i s c h i s o c i a l i e c a t a s t r o f a l i , l e g a t i a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o , h a l i v e l l i d i p r o t e z i o n e n e t t a m e n t e i n f e r i o r i a l l a m e d i a e u r o p e a e O c s e . È q u e s t o i l q u a d r o c h e e m e r g e d a l w o r k s h o p ' I n s u r a n c e , C l i m a t e , H e a l t h , F i n a n c i a l S t a b i l i t y ' , d o v e l a F o n d a z i o n e G r i n s - G r o w i n g R e s i l i e n t , I N c l u s i v e a n d S u s t a i n a b l e , c o n l e U n i v e r s i t à d i N a p o l i F e d e r i c o I I e U n i v e r s i t à C a ’ F o s c a r i V e n e z i a , A n i a e E i e f , h a p r e s e n t a t o s t u d i e a p p r o f o n d i m e n t i s u l t e m a . S u l f r o n t e d e i r i s c h i s o c i a l i d i l u n g o p e r i o d o , c o m e l a n o n a u t o s u f f i c i e n z a , l a c o p e r t u r a a s s i c u r a t i v a p r i v a t a è m a r g i n a l e m a s o p r a t t u t t o e m e r g e c h e m e n o d i 4 i t a l i a n i s u 1 0 c o n o s c o n o s t r u m e n t i a s s i c u r a t i v i d e d i c a t i e l a p r o t e z i o n e r e s t a a f f i d a t a q u a s i i n t e r a m e n t e a l l a f a m i g l i a e a l l a s p e s a p u b b l i c a , c h e c o p r e s o l o u n a p a r t e d e i c o s t i e f f e t t i v i . P e r i r i s c h i c l i m a t i c i e n a t u r a l i , i l q u a d r o è a n c o r a p i ù c r i t i c o , s o l o u n a q u o t a m i n i m a d e l l e f a m i g l i e è a s s i c u r a t a c o n t r o a l l u v i o n i , t e r r e m o t i e f r a n e e t r a l e i m p r e s e , s o l o i l 7 % r i s u l t a c o p e r t o c o n t r o l e c a l a m i t à n a t u r a l i , m a q u e l l o c h e p i ù c o l p i s c e è c h e o l t r e l ’ 8 0 % d e l l e m i c r o i m p r e s e n o n d i s p o n e d i a l c u n a p r o t e z i o n e . E l e m i c r o i m p r e s e s o n o o l t r e i l 9 9 % d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e . L ’ I t a l i a è u n o t r a i P a e s i p i ù e s p o s t i d ’ E u r o p a a e v e n t i e s t r e m i e c o n u n a p o p o l a z i o n e i n r a p i d o i n v e c c h i a m e n t o , l a s o t t o a s s i c u r a z i o n e è e v i d e n t e , c o n c o n s e g u e n t e a u m e n t o d i c o s t i e c o n o m i c i e s o c i a l i e d e l l a d i p e n d e n z a d a i n t e r v e n t i p u b b l i c i e m e r g e n z i a l i . N e l w o r k s h o p ' I n s u r a n c e , C l i m a t e , H e a l t h , F i n a n c i a l S t a b i l i t y ' , c h e h a r i u n i t o e c o n o m i s t i , s t u d i o s i e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , G r i n s h a p r e s e n t a t o n u o v e e v i d e n z e e m p i r i c h e p e r c o m p r e n d e r e p e r c h é l a c o p e r t u r a r e s t i c o s ì b a s s a e i n d i v i d u a r e p o s s i b i l i i n d i c a z i o n i d i p o l i c y p e r r a f f o r z a r e l a r e s i l i e n z a d e l P a e s e . A l c e n t r o d e i l a v o r i , t r e s t u d i . I l p u n t o d i p a r t e n z a p o g g i a s u l m o d e l l o s t o r i c a m e n t e c e n t r a t o s u i r i s c h i ' t r a d i z i o n a l i ' c h e d e v e e s s e r e i n n o v a t o i n q u a n t o s e m p r e m e n o a d e g u a t o a u n a s o c i e t à c a r a t t e r i z z a t a d a i n v e c c h i a m e n t o d e m o g r a f i c o , c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o e m a g g i o r e e s p o s i z i o n e a s h o c k s i s t e m i c i . I l p r i m o s t u d i o G r i n s a n a l i z z a l a d i s p o n i b i l i t à d e g l i i n d i v i d u i a p a g a r e p e r l ’ a s s i c u r a z i o n e c o n t r o l a n o n a u t o s u f f i c i e n z a ( L o n g - T e r m C a r e ) , u t i l i z z a n d o u n e s p e r i m e n t o s u u n c a m p i o n e r a p p r e s e n t a t i v o d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a . I r i s u l t a t i h a n n o s c a t t a t o l a s e g u e n t e f o t o g r a f i a : l a c o n s a p e v o l e z z a d e i c o s t i e d e i r i s c h i d e l l a n o n a u t o s u f f i c i e n z a è m o l t o l i m i t a t a ; f o r n i r e i n f o r m a z i o n i c o r r e t t e s u p r o b a b i l i t à e c o s t i a u m e n t a l a d i s p o n i b i l i t à a c o n t r i b u i r e d i c i r c a i l 1 5 % , p a r i a c i r c a 3 e u r o m e n s i l i i n p i ù ; l ’ e f f e t t o è p a r t i c o l a r m e n t e f o r t e t r a i s o g g e t t i i n i z i a l m e n t e m e n o i n f o r m a t i , c o m e d o n n e e i n d i v i d u i s e n z a c o p e r t u r e a s s i c u r a t i v e ; s u s c a l a n a z i o n a l e , n e e m e r g e u n p o t e n z i a l e d i r a c c o l t a p a r i a c i r c a u n t e r z o d e l l a s p e s a p u b b l i c a a t t u a l e p e r l a l o n g - t e r m c a r e , s e g n a l a n d o a m p i m a r g i n i p e r u n r u o l o c o m p l e m e n t a r e d e l l ’ a s s i c u r a z i o n e p r i v a t a . I l s e c o n d o l a v o r o G r i n s e s a m i n a l a p r o p e n s i o n e d e i c i t t a d i n i a s o s t e n e r e f i n a n z i a r i a m e n t e p o l i t i c h e d i p r e v e n z i o n e c o n t r o i r i s c h i i d r o g e o l o g i c i , s e m p r e p i ù f r e q u e n t i . L ’ a n a l i s i e v i d e n z i a c h e o l t r e m e t à d e g l i i n d i v i d u i è f a v o r e v o l e , i n l i n e a d i p r i n c i p i o , a c o n t r i b u i r e a u n f o n d o p u b b l i c o p e r l a p r e v e n z i o n e . L a d i f f u s i o n e d i i n f o r m a z i o n i s u g l i i m p a t t i u m a n i e d e c o n o m i c i d e l l e c a t a s t r o f i n a t u r a l i a u m e n t a d i c i r c a 9 p u n t i p e r c e n t u a l i l a p r o b a b i l i t à d i a d e s i o n e . L a d i s p o n i b i l i t à a p a g a r e c r e s c e i n m e d i a d i c i r c a 2 5 - 3 0 e u r o a l l ’ a n n o p e r i n d i v i d u o . T u t t a v i a , l a p e r c e z i o n e d e l r i s c h i o d i ' f r e e r i d i n g ' e d e l l a m a n c a t a p a r t e c i p a z i o n e a l t r u i p u ò r i d u r r e i l s o s t e g n o . N e l c o m p l e s s o , u n a c a m p a g n a i n f o r m a t i v a s t r u t t u r a t a p o t r e b b e g e n e r a r e f i n o a 2 5 0 - 2 7 0 m i l i o n i d i e u r o a g g i u n t i v i l ’ a n n o p e r l a p r e v e n z i o n e , m o s t r a n d o c o m e i n f o r m a z i o n e e f i d u c i a c o l l e t t i v a s i a n o d e t e r m i n a n t i c r u c i a l i . I l t e r z o c o n t r i b u t o G r i n s a n a l i z z a l a c o p e r t u r a a s s i c u r a t i v a d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e c o n t r o i r i s c h i c a t a s t r o f a l i n a t u r a l i , c o m b i n a n d o d a t i A n i a , i n f o r m a z i o n i g e o g r a f i c h e s u i r i s c h i f i s i c i e d a t i d i b i l a n c i o . I r i s u l t a t i i n d i c a n o u n a c o p e r t u r a p a r t i c o l a r m e n t e b a s s a t r a m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e , c h e s o n o a n c h e l e p i ù v u l n e r a b i l i ; e s i s t e u n f o r t e d i s a l l i n e a m e n t o t r a r i s c h i o f i s i c o e f f e t t i v o e d e c i s i o n e d i a s s i c u r a r s i i n q u a n t o l ’ e s p o s i z i o n e a r i s c h i s i s m i c i o i d r a u l i c i a u m e n t a l a p r o b a b i l i t à d i c o p e r t u r a , m a i n m i s u r a m o l t o l i m i t a t a . F a t t o r i d i m e n s i o n a l i , s e t t o r i a l i e t e r r i t o r i a l i c o n t a n o p i ù d e l r i s c h i o o g g e t t i v o . L ’ a n a l i s i c o n f e r m a l ’ e s i s t e n z a d i u n p e r s i s t e n t e ' p r o t e c t i o n g a p ' , c h e r e n d e l e i m p r e s e i t a l i a n e e s p o s t e a s h o c k p o t e n z i a l m e n t e s i s t e m i c i . L a l e g g e a p p e n a e n t r a t a i n v i g o r e d i o b b l i g o c a t a s t r o f a l e p e r l e a z i e n d e i t a l i a n e i n t r o d o t t a n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o 2 0 2 4 d o v r e b b e a i u t a r e a r i d u r r e i l g a p . D a l l o s t u d i o e m e r g e p r e p o t e n t e m e n t e l ’ e s p o s i z i o n e d e l l e p i c c o l e i m p r e s e s u c u i v a p o s t o u n o m b r e l l o p r o t e t t i v o , p e r c h é c o s t i t u i s c o n o l a c o m p o n e n t e l a r g a m e n t e p r e v a l e n t e d e l t e s s u t o i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n o e r a p p r e s e n t a n o l ’ o s s a t u r a p o r t a n t e d i m o l t e r e a l t à p i ù g r a n d i . N e l l o r o i n s i e m e , i l a v o r i p r e s e n t a t i m o s t r a n o c h e l a s o t t o a s s i c u r a z i o n e i n I t a l i a n o n d i p e n d e s o l o d a v i n c o l i d i r e d d i t o o d i o f f e r t a , m a a n c h e d a s c a r s a c o n s a p e v o l e z z a d e i r i s c h i ; a s p e t t a t i v e d i i n t e r v e n t o p u b b l i c o e x p o s t , n o n c o n s i d e r a n d o l a p o t e n z i a l e c r e s c i t a d e l d e b i t o p u b b l i c o o l ’ e v e n t u a l e r i c h i e s t a s o t t o f o r m a d i a c c i s e o e v e n t u a l i p r e l i e v i p e r i c a s i p i ù e s t r e m i ; p r o b l e m i d i c o o r d i n a m e n t o e f i d u c i a ; l i m i t a t a c u l t u r a a s s i c u r a t i v a i n t u t t a l a s u a i n t e r e z z a . L e e v i d e n z e G r i n s s u g g e r i s c o n o l a n e c e s s i t à d i r a f f o r z a r e p o l i t i c h e d i i n f o r m a z i o n e e p r e v e n z i o n e ; s v i l u p p a r e s c h e m i a s s i c u r a t i v i p u b b l i c o - p r i v a t i m a s o p r a t t u t t o o f f r o n o s p u n t i p e r n u o v e a z i o n i . “ I l w o r k s h o p c o n f e r m a i l v a l o r e d e l l a r i c e r c a e c o n o m i c a a p p l i c a t a n e l s u p p o r t a r e s c e l t e d i p o l i c y b a s a t e s u e v i d e n z e . I l p r o g e t t o P n r r G r i n s h a c o n t r i b u i t o a l d i b a t t i t o s u c o m e r a f f o r z a r e l a r e s i l i e n z a e c o n o m i c a , s o c i a l e e f i n a n z i a r i a d e l l ’ I t a l i a d i f r o n t e a i n u o v i r i s c h i o f f r e n d o e v i d e n z e e s p u n t i d i r i f l e s s i o n e p e r n u o v e p o l i c y ” , a f f e r m a T u l l i o J a p p e l l i , U n i v e r s i t à d i N a p o l i F e d e r i c o I I e c o o r d i n a t o r e d e l g r u p p o d i r i c e r c a G r i n s d e d i c a t o a l l a r e s i l i e n z a d e l l e f a m i g l i e . P e r M o n i c a B i l l i o , U n i v e r s i t à C a ’ F o s c a r i V e n e z i a e c o o r d i n a t r i c e d e l g r u p p o d i r i c e r c a G r i n s s u i t e m i d i f i n a n z a s o s t e n i b i l e , " i l c o n t r i b u t o i n f o r m a t i v o e d i a n a l i s i d e l p r o g e t t o G r i n s f a v o r i s c e l a r i f l e s s i o n e s u c o m e p r o m u o v e r e m e c c a n i s m i i n n o v a t i v i d i g e s t i o n e d e i n u o v i r i s c h i , v a l u t a n d o n o n s o l o i n c e n t i v i m i r a t i m a s t r u m e n t i m u t u a l i s t i c i e s o p r a t t u t t o s o t t o l i n e a n d o l a n e c e s s i t à d i i n t e g r a r e a s s i c u r a z i o n e , p r e v e n z i o n e e a d a t t a m e n t o c l i m a t i c o i n u n a s t r a t e g i a c o e r e n t e e c o m u n e ” .