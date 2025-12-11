R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - O p e r e d i b o n i f i c a e r i m b o s c h i m e n t o , c a s e t t e - n i d o p e r g l i u c c e l l i , u n c a t a s t o d e i g h i a c c i a i A l p i n i . I l G r u p p o S a n p e l l e g r i n o r i n n o v a i l p r o p r i o i m p e g n o p e r l a t u t e l a d e l l ’ a c q u a , d e g l i h a b i t a t m o n t a n i e d e l l a b i o d i v e r s i t à i n A l t a V a l t e l l i n a i l l u s t r a n d o i p r i m i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o d e i s e r v i z i e c o s i s t e m i c i e g l i i n t e r v e n t i i m p l e m e n t a t i n e g l i u l t i m i a n n i i n q u e s t e a r e e c o l p i t e d a l l a t e m p e s t a V a i a n e l 2 0 1 8 . L ’ e c c e z i o n a l e e v e n t o a t m o s f e r i c o a v e v a i n f a t t i a b b a t t u t o c i r c a 1 1 5 e t t a r i d i f o r e s t a s o l o n e l C o m u n e d i V a l d i s o t t o e , p e r l a m a g g i o r p a r t e , n e l l a z o n a d i C e p i n a d o v e d i t r o v a l o s t a b i l i m e n t o d i L e v i s s i m a . I p r o g e t t i d i r i f o r e s t a z i o n e s v i l u p p a t i d a S a n p e l l e g r i n o i n s i e m e a l C o m u n e d i V a l d i s o t t o , a l C o n s o r z i o F o r e s t a l e A l t a V a l t e l l i n a e a l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o , a v v i a t i n e l 2 0 2 3 , s e g n a n o u n i m p o r t a n t e r i s u l t a t o , n e l s o l c o d i u n i n t e r v e n t o p i ù a m p i o c h e p r o s e g u i r à f i n o a l 2 0 2 7 c o n u l t e r i o r i o p e r e d i b o n i f i c a , r i m b o s c h i m e n t o e b i o i n g e g n e r i a d e l s u o l o p e r r i d u r r e l a c a d u t a d i m a s s i e f r a n e e l i m i t a r e l ’ e r o s i o n e . D a l 2 0 2 8 a l 2 0 3 3 è i n o l t r e p r e v i s t a u n a t e r z a f a s e d e d i c a t a a l l a m a n u t e n z i o n e d e l b o s c o r i g e n e r a t o d o p o q u e s t i i n t e r v e n t i . P a r a l l e l a m e n t e , i l G r u p p o S a n p e l l e g r i n o , c o n i l s u p p o r t o d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o e d e l C o n s o r z i o F o r e s t a l e d e l l ’ A l t a V a l t e l l i n a , h a a n a l i z z a t o l e o p e r e e f f e t t u a t e n e l b i e n n i o 2 0 2 4 - 2 0 2 5 - e d e s e g u i t o u n a v a l u t a z i o n e d e i s e r v i z i e c o s i s t e m i c i - o v v e r o i b e n e f i c i c h e l a n a t u r a f o r n i s c e e c h e c o n t r i b u i s c o n o a l l a s t a b i l i t à a m b i e n t a l e e d a l b e n e s s e r e d e l l ’ u o m o . I p r i m i r i s u l t a t i , p r e s e n t a t i o g g i , h a n n o e v i d e n z i a t o , a t t r a v e r s o i n d i c a t o r i a m b i e n t a l i e d e c o n o m i c i , i d a n n i p r o v o c a t i d a V a i a e i b e n e f i c i r i p r i s t i n a t i g r a z i e a g l i i n t e r v e n t i d i r i q u a l i f i c a z i o n e . I n p a r t i c o l a r e , i 1 1 5 e t t a r i d i f o r e s t a d a n n e g g i a t a n e l C o m u n e d i V a l d i s o t t o h a n n o p o r t a t o a u n a p e r d i t a d e l l o s t o c k d i l e g n a m e s u p e r i o r e a 2 8 m i l a m e t r i c u b i . G r a z i e a l l e p r i m e t r a n c h e d i l a v o r i , a d o g g i , s o n o s t a t i f a t t i i n t e r v e n t i s u 5 1 e t t a r i d i b o s c o d i c u i : 1 8 e t t a r i d i r e c u p e r o d i p i a n t e s c h i a n t a t e o c o l p i t e d a l b o s t r i c o ( u n c o l e o t t e r o l a c u i p r o l i f e r a z i o n e è s t a t a f a v o r i t a d a l l a m a r c e s c e n z a d e g l i a l b e r i c a d u t i ) , 9 e t t a r i d i r i m b o s c h i m e n t i e 2 4 e t t a r i d i i n t e r v e n t i p r e v e n t i v i . S o n o s t a t i r i m o s s i 4 . 5 0 0 m e t r i c u b i d i l e g n o c o m p r o m e s s o e p i a n t a t i 1 5 m i l a a l b e r i a p p a r t e n e n t i a o t t o s p e c i e d i f f e r e n t i . S e c o n d o l o s t u d i o s u i s e r v i z i e c o s i s t e m i c i r e a l i z z a t o d a l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o , l e o p e r e d i r i f o r e s t a z i o n e c o n d o t t e n e l l e a r e e p i ù c o l p i t e d e l l a z o n a d i C e p i n a ( C o m u n e V a l d i s o t t o ) c o n s e n t i r a n n o u n a u m e n t o d e l v a l o r e d e l l a p r o v v i g i o n e p a r i a 2 6 0 m i l a e u r o : n e l l o s p e c i f i c o p a s s e r à d a 1 . 1 4 0 . 0 0 0 e u r o a 1 . 4 0 0 . 0 0 0 e u r o ( c a l c o l a t o s u l l ’ u l t i m o d a t o d i s p o n i b i l e d e l p r e z z o d e l l e g n a m e ) . T u t t i q u e s t i i n t e r v e n t i , v a l u t a t i s e c o n d o i n d i c a t o r i s c i e n t i f i c i , p o r t e r a n n o b e n e f i c i q u a n t i f i c a b i l i n e l t e m p o , t r a i q u a l i a n c h e u n i n c r e m e n t o d e l v o l u m e d i a c q u a r i g e n e r a t a s t i m a t o i n c i r c a 1 , 4 m i l i o n i d i m e t r i c u b i ( 2 0 2 3 - 2 0 3 5 ) . È i n c o r s o , i n o l t r e , u n ’ i n d a g i n e s u i s e r v i z i t u r i s t i c i d e l l ’ a r e a d i B o r m i o , b a s a t a s u o l t r e 3 0 0 q u e s t i o n a r i , c h e c o n s e n t i r a n n o d i v a l u t a r e l a p e r c e z i o n e d e l t e r r i t o r i o d a p a r t e d i r e s i d e n t i e v i s i t a t o r i , i l v a l o r e d e i s e r v i z i s o c i o e c o n o m i c i , p r i n c i p a l m e n t e l e g a t i a l t u r i s m o e l a d i s p o n i b i l i t à a c o n t r i b u i r e e c o n o m i c a m e n t e a l l a p r e s e r v a z i o n e d i q u e s t o h a b i t a t . U n a l t r o p r o g e t t o , m e s s o i n c a m p o d a S a n p e l l e g r i n o , è q u e l l o d e l l e ' C a s e t t e n i d o ' , r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i M i l a n o , i l C o n s o r z i o F o r e s t a l e A l t a V a l t e l l i n a e i l P a r c o N a z i o n a l e d e l l o S t e l v i o , p e r c o n t r i b u i r e a l l a t u t e l a d e l l a b i o d i v e r s i t à o r n i t o l o g i c a n e l l e a r e e c o l p i t e d a V a i a . L a t e m p e s t a a v e v a c o m p r o m e s s o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a n c h e l a p r e s e n z a d i s p e c i e i n s e t t i v o r e c o m e l a c i n c i a n e r a , c h e n i d i f i c a e s c l u s i v a m e n t e i n c a v i t à p r e s e n t i i n a l b e r i m a t u r i . P e r f a v o r i r e l a r i c o l o n i z z a z i o n e n a t u r a l e , s o n o s t a t e i n s t a l l a t e 4 0 c a s e t t e - n i d o a t t u a l m e n t e m o n i t o r a t e d a i r i c e r c a t o r i a t t r a v e r s o 5 0 p u n t i d i a s c o l t o , c h e h a n n o p e r m e s s o d i o s s e r v a r e g i à l e p r i m e c o v a t e . I n a g g i u n t a , s o n o s t a t e p o s i z i o n a t e 1 0 c a s e t t e - n i d o d e d i c a t e a l l a c i v e t t a n a n a , u n r a p a c e s i m b o l o d e l l e a l t e q u o t e e s p e c i e a r i s c h i o . D a o l t r e 1 7 a n n i S a n p e l l e g r i n o , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o e l e i s t i t u z i o n i l o c a l i d e l l a V a l t e l l i n a , s o s t i e n e l a t u t e l a d e g l i a m b i e n t i m o n t a n i l o c a l i . Q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e h a p o r t a t o , n e g l i a n n i , a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l p r i m o c a t a s t o d i t u t t i i g h i a c c i a i A l p i n i - c o n d a t i e i n f o r m a z i o n i s u i 9 0 3 g h i a c c i a i p r e s e n t i s u l l e n o s t r e m o n t a g n e - e a l l a r e a l i z z a z i o n e d i u n p r o g r a m m a d i s t u d i o d e l l a c r i o s f e r a . L e r i c e r c h e s o n o p a r t i t e d a l b a c i n o g l a c i a l e D o s d è - P i a z z i , d a c u i s g o r g a l ’ a c q u a L e v i s s i m a , e d a l 2 0 1 4 l e a t t i v i t à d i c a m p o i n c l u d o n o a n c h e i l G h i a c c i a i o d e i F o r n i , n e l P a r c o d e l l o S t e l v i o . “ P r o t e g g e r e i t e r r i t o r i i n c u i s g o r g a n o l e n o s t r e a c q u e m i n e r a l i è d a s e m p r e p a r t e i n t e g r a n t e d e l n o s t r o i m p e g n o , m a o g g i t u t e l a r e l a b i o d i v e r s i t à , m i n a c c i a t a d a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , c o m e l ' e v e n t o a t m o s f e r i c o e s t r e m o d i V a i a , r i c h i e d e u n o s f o r z o a n c o r a p i ù g r a n d e . C o n t i n u i a m o q u i n d i a d a d o t t a r e u n a p p r o c c i o s c i e n t i f i c o , l a v o r a n d o i n s i e m e a i n o s t r i p a r t n e r p e r r i g e n e r a r e i c i c l i i d r o l o g i c i e g l i e c o s i s t e m i l o c a l i . C i i m p e g n i a m o , i n o l t r e , a m e t t e r e a s i s t e m a , c o n l e i s t i t u z i o n i e l e r e a l t à d e i t e r r i t o r i i n c u i s i a m o p r e s e n t i , l e e s p e r i e n z e g i à a v v i a t e , c o m e i l p r o g e t t o p e r i g h i a c c i a i - c h e p o r t i a m o a v a n t i d a p i ù d i 1 7 a n n i - i l p r o g e t t o V a i a , e a c o s t r u i r e i n s i e m e n u o v e p a r t n e r s h i p v o l t e a s v i l u p p a r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e f u t u r e , h a d i c h i a r a t o I l e n i a R u g g e r i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l G r u p p o S a n p e l l e g r i n o . “ L ’ o b i e t t i v o d e l P a r c o n a z i o n a l e d e l l o S t e l v i o è q u e l l o d i r e n d e r e g l i e c o s i s t e m i p i ù r e s i l i e n t i , a f f i n c h é s i a n o i n g r a d o d i a s s o r b i r e g l i i m p a t t i - a m b i e n t a l i , s o c i a l i o e c o n o m i c i , c h e i n e v i t a b i l m e n t e a t t r a v e r s a n o u n t e r r i t o r i o v i v o . L a r i c e r c a e l e i n i z i a t i v e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e , s u p p o r t a t e a n c h e d a L e v i s s i m a , n e l l a n o s t r a l u n g a c o l l a b o r a z i o n e , c i c o n s e n t o n o o g g i d i i n t e r v e n i r e c o n m i s u r e c a l i b r a t e s u i l u o g h i e s u i l o r o l i m i t i e c o l o g i c i e d i t r o v a r e i n f i n e u n e q u i l i b r i o t r a t u t e l a , f r u i z i o n e e s v i l u p p o e c o n o m i c o e l o c a l e ” , h a a f f e r m a t o F r a n c o C l a r e t t i , d i r e t t o r e P a r c o N a z i o n a l e d e l l o S t e l v i o . “ L a T e m p e s t a V a i a h a m e s s o i n e v i d e n z a l a v u l n e r a b i l i t à d e g l i e c o s i s t e m i f o r e s t a l i n e i c o n f r o n t i d e i s e m p r e p i ù f r e q u e n t i e v e n t i m e t e o r o l o g i c i e s t r e m i , r e n d e n d o c i p i ù c o n s a p e v o l i d e l l e s f i d e f u t u r e c h e i g e s t o r i f o r e s t a l i d o v r a n n o a f f r o n t a r e e i n d u c e n d o c i a r i p e n s a r e l e s t r a t e g i e d i i n t e r v e n t o t r a d i z i o n a l i - h a a g g i u n t o M i c h e l e F r a n z i n i , d o t t o r e F o r e s t a l e d e l C o n s o r z i o F o r e s t a l e A l t a V a l t e l l i n a - I l s o s t e g n o d e l G r u p p o S a n p e l l e g r i n o c i s t a p e r m e t t e n d o d i a f f r o n t a r e c o n c o n t i n u i t à q u e s t o p e r c o r s o c o s ì i m p o r t a n t e , m e n t r e l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o s t a o r i e n t a n d o l e n o s t r e s c e l t e , a i u t a n d o c i a d e f i n i r e c o n r i g o r e s c i e n t i f i c o d e l l e a z i o n i m i r a t e p e r a f f r o n t a r e d e i f e n o m e n i c o s ì c o m p l e s s i ” . “ C o n L e v i s s i m a p r o s e g u i a m o u n a c o l l a b o r a z i o n e s u i g h i a c c i a i d e l l a L o m b a r d i a , e n o n s o l o , a t t i v a d a 1 7 a n n i , p e r m i s u r a r e g l i e f f e t t i d e l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o s u l l a l o r o r i d u z i o n e e c o n d i z i o n i s u p e r f i c i a l i , g r a z i e a s t a z i o n i m e t e o a u t o m a t i c h e , d r o n i e s a t e l l i t i , u t i l i a n c h e p e r r i c o s t r u z i o n i 3 D e m a p p a t u r a d e i r i s c h i a m b i e n t a l i . O g g i q u e s t a e s p e r i e n z a s o s t i e n e u n a n u o v a s f i d a : s t i m a r e i l v a l o r e e c o n o m i c o d e i s e r v i z i e c o s i s t e m i c i d e l l ’ A l t a V a l t e l l i n a , d a l l e f o r e s t e a l l a c r i o s f e r a . U n l a v o r o i n n o v a t i v o c h e c o l m a u n v u o t o s c i e n t i f i c o e o f f r e d a t i c o n c r e t i p e r d e c i s i o n i t e r r i t o r i a l i p i ù c o n s a p e v o l i " , h a d i c h i a r a t o A n t o n e l l a S e n e s e , U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i M i l a n o .