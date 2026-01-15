M i l a n o , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A m a z o n a n n u n c i a d i a v e r c o n s e g u i t o i l r i c o n o s c i m e n t o T o p E m p l o y e r 2 0 2 6 i n I t a l i a p e r i l s e s t o a n n o c o n s e c u t i v o . L a c e r t i f i c a z i o n e , a s s e g n a t a d a l l ’ I s t i t u t o T o p E m p l o y e r s , p r e m i a l ’ i m p e g n o d e l l ’ a z i e n d a n e l l ’ o f f r i r e b e n e s s e r e e d e f f i c i e n z a s u l p o s t o d i l a v o r o g r a z i e a l l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d i p r a t i c h e H R v o l t e a r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d e i d i p e n d e n t i , c o i n v o l g e n d o l i i l p i ù p o s s i b i l e e c r e a n d o o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e . A t t i v o i n 1 3 1 P a e s i , l ’ I s t i t u t o T o p E m p l o y e r s r a p p r e s e n t a u n ’ e c c e l l e n z a n e l l ’ a m b i t o d e g l i e n t i c e r t i f i c a t o r i p e r p r a t i c h e h r . I l s u o P r o g r a m m a c e r t i f i c a l e a z i e n d e s u l l a b a s e d e i r i s u l t a t i e m e r s i d a l l a s u a i n d a g i n e s u l l e m i g l i o r i p r a t i c h e h r c h e c o p r e s e i a r e e t e m a t i c h e : p e o p l e s t r a t e g y , w o r k e n v i r o n m e n t , t a l e n t a c q u i s i t i o n , l e a r n i n g , d i v e r s i t y & i n c l u s i o n , w e l l b e i n g . A d r i a n S e l i g m a n , c e o d i T o p E m p l o y e r s I n s t i t u t e , c o m m e n t a : “ I l c o n s e g u i m e n t o d e l l a c e r t i f i c a z i o n e T o p E m p l o y e r 2 0 2 6 I t a l i a c o n f e r m a l ’ i m p e g n o c o s t a n t e d i A m a z o n n e l c r e a r e u n a m b i e n t e d i l a v o r o d i q u a l i t à , c a p a c e d i s u p p o r t a r e u n a c r e s c i t a s o l i d a e d u r a t u r a . L ’ a l l i n e a m e n t o t r a l a s t r a t e g i a d e d i c a t a a l l e p e r s o n e e g l i o b i e t t i v i d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e , i n s i e m e a u n a p p r o c c i o o r i e n t a t o a l m i g l i o r a m e n t o c o n t i n u o , e v i d e n z i a i l v a l o r e d e l l e p r a t i c h e i n n o v a t i v e a d o t t a t e d a l l ’ a z i e n d a . U n r i c o n o s c i m e n t o c h e p r e m i a i l c o n t r i b u t o d i A m a z o n a l l a c o s t r u z i o n e d i u n m o n d o d e l l a v o r o s e m p r e p i ù a t t e n t o a l l e p e r s o n e i n I t a l i a ” . A t t u a l m e n t e A m a z o n i n I t a l i a c o n t a 1 9 . 0 0 0 d i p e n d e n t i a s s u n t i c o n c o n t r a t t i a t e m p o i n d e t e r m i n a t o e l a c e r t i f i c a z i o n e r i g u a r d a t u t t e l e a t t i v i t à d e l l ’ a z i e n d a n e l P a e s e , c o m p r e s a l a r e t e l o g i s t i c a , g l i u f f i c i a z i e n d a l i , i l c e n t r o d i a s s i s t e n z a c l i e n t i e i c e n t r i d i r i c e r c a e s v i l u p p o . “ E s s e r e r i c o n o s c i u t i c o m e T o p E m p l o y e r i n I t a l i a p e r i l s e s t o a n n o c o n s e c u t i v o è u n r i s u l t a t o d i c u i s i a m o m o l t o o r g o g l i o s i , p e r c h é r i f l e t t e i l n o s t r o i m p e g n o c o s t a n t e n e l m e t t e r e l e p e r s o n e a l c e n t r o . I n A m a z o n c o n t i n u i a m o a i n v e s t i r e i n r e t r i b u z i o n i c o m p e t i t i v e , s i c u r e z z a , f o r m a z i o n e e o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e , c r e a n d o a m b i e n t i d i l a v o r o i n c l u s i v i i n c u i c i a s c u n o p o s s a s v i l u p p a r e i l p r o p r i o p o t e n z i a l e . Q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o c o n f e r m a c h e i l p e r c o r s o c h e s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i v a n e l l a d i r e z i o n e g i u s t a e c i m o t i v a a c o n t i n u a r e a m i g l i o r a r e o g n i g i o r n o l ’ e s p e r i e n z a d e i n o s t r i d i p e n d e n t i i n t u t t o i l P a e s e ” , s o t t o l i n e a G i o r g i o B u s n e l l i , c o u n t r y m a n a g e r d i A m a z o n i n I t a l i a L a c e r t i f i c a z i o n e T o p E m p l o y e r o f f r e a l l e a z i e n d e l ’ a c c e s s o a b e n c h m a r k g l o b a l i , r a c c o m a n d a z i o n i b a s a t e s u i d a t i , v a l i d a z i o n i d a p a r t e d i e s p e r t i e b e s t p r a c t i c e c o n s o l i d a t e p e r r a f f o r z a r e l a p r o p r i a s t r a t e g i a i n a m b i t o r i s o r s e u m a n e . N e l 2 0 2 5 , i l P r o g r a m m a h a c e r t i f i c a t o e r i c o n o s c i u t o o l t r e 2 . 5 0 0 T o p E m p l o y e r s i n 1 3 1 P a e s i , c o n u n i m p a t t o p o s i t i v o s u o l t r e 1 4 m i l i o n i d i d i p e n d e n t i a l i v e l l o g l o b a l e . D a o l t r e 1 5 a n n i i n I t a l i a e c o n o l t r e 2 5 m i l i a r d i d i e u r o a b e n e f i c i o d e l P a e s e , A m a z o n p r o m u o v e l a s u a v i s i o n e a z i e n d a l e i n c u i l e p e r s o n e s o n o m o t o r e c e n t r a l e d i i n n o v a z i o n e . P e r q u e s t o c o n t i n u a a d i m p e g n a r s i p e r g a r a n t i r e a m b i e n t i d i l a v o r o s e m p r e p i ù a v a n z a t i , c o m b i n a n d o i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , r e t r i b u z i o n i c o m p e t i t i v e , u n s i s t e m a d i b e n e f i t c o m p l e t o e u n ’ a t t e n z i o n e c o s t a n t e a l l a s i c u r e z z a e a l l a s o s t e n i b i l i t à . U n o d e i p r o g r a m m i c h e m e g l i o t e s t i m o n i a t a l e i m p e g n o è C a r e e r C h o i c e , l ’ i n i z i a t i v a c h e s o s t i e n e l a f o r m a z i o n e e l ’ i s t r u z i o n e d e i d i p e n d e n t i i d o n e i n e l p e r c o r s o p r o f e s s i o n a l e c h e s c e l g o n o d i i n t r a p r e n d e r e . I n E u r o p a , C a r e e r C h o i c e c o p r e i n a n t i c i p o i l 1 0 0 % d e i c o s t i d i i s c r i z i o n e e o f f r e o p p o r t u n i t à f o r m a t i v e i n a m b i t i c h e v a n n o d a l l ’ I T a i t r a s p o r t i , f i n o a l l e p r o f e s s i o n i t e c n i c h e s p e c i a l i z z a t e . L a t e c n o l o g i a g i o c a u n r u o l o s e m p r e p i ù c e n t r a l e a n c h e n e l l a c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e . C o n l ’ i n t r o d u z i o n e d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e a u t o m a z i o n e , i r u o l i a l l ’ i n t e r n o d e i c e n t r i l o g i s t i c i A m a z o n s t a n n o e v o l v e n d o : s i r a f f o r z e r a n n o a l c u n e f i g u r e t e c n i c h e , m e n t r e a l t r e c a m b i e r a n n o e n u o v e p r o f e s s i o n a l i t à e m e r g e r a n n o . P e r a c c o m p a g n a r e q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e , l ’ a z i e n d a s u p p o r t a p r o g r a m m i d i u p s k i l l i n g e r e s k i l l i n g c h e a i u t a n o i d i p e n d e n t i a d a c q u i s i r e l e c o m p e t e n z e n e c e s s a r i e p e r i l l a v o r o d i o g g i e d i d o m a n i . L ’ a t t e n z i o n e d i A m a z o n i n m a t e r i a d i s i c u r e z z a r a p p r e s e n t a u n a c o s t a n t e . I n I t a l i a n e l s o l o 2 0 2 4 l ’ a z i e n d a h a i n v e s t i t o 1 5 m i l i o n i d i e u r o i n p r o g e t t i s p e c i f i c i l e g a t i a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a s i c u r e z z a , a l l ’ a c q u i s t o d i n u o v e d o t a z i o n i e a l p r e s i d i o s a n i t a r i o 2 4 / 7 n e i s i t i l o g i s t i c i i t a l i a n i . L a c o n s a p e v o l e z z a s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l l a s i c u r e z z a n e g l i a m b i e n t i d i l a v o r o s i a l i m e n t a e s u p p o r t a a n c h e a t t r a v e r s o u n a c o s t a n t e p r o m o z i o n e c u l t u r a l e s u l t e m a , c h e i n A m a z o n s i è c o n c r e t i z z a t a i n o l t r e 2 7 0 m i l a o r e d i f o r m a z i o n e e r o g a t e a i d i p e n d e n t i n e g l i u l t i m i d u e a n n i e c o n l a p r e s e n z a d i o l t r e 3 . 2 0 0 o p e r a t o r i d i p r i m o s o c c o r s o e a d d e t t i a l l ’ a n t i i n c e n d i o .