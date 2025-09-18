R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A m a z o n h a a n n u n c i a t o g l i u l t i m i d a t i d e l r e p o r t s u l l ’ i m p a t t o d e l l e o l t r e 2 0 . 0 0 0 p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e ( p m i ) i t a l i a n e c h e v e n d o n o s u l s u o n e g o z i o o n l i n e . D i q u e s t e , o l t r e i l 6 5 % h a v e n d u t o a n c h e a l d i f u o r i d e i c o n f i n i n a z i o n a l i , r e g i s t r a n d o p i ù d i 1 . 2 m i l i a r d i d i e u r o d i v e n d i t e a l l ’ e s t e r o . S u l t o t a l e d e l l e p m i p r e s e n t i s u A m a z o n , s o n o o l t r e 9 . 0 0 0 ( p i ù d e l 4 5 % ) q u e l l e c h e p r o v e n g o n o d a a r e e r u r a l i o a b a s s a d e n s i t à d i p o p o l a z i o n e . N e l s o l o 2 0 2 4 , 6 . 0 0 0 d i q u e s t e h a n n o r e g i s t r a t o 5 0 0 m i l i o n i d i e u r o d i v e n d i t e a l l ’ e s t e r o . L o m b a r d i a , C a m p a n i a , L a z i o , T o s c a n a e d E m i l i a - R o m a g n a s o n o l e p r i m e c i n q u e r e g i o n i p i ù v i r t u o s e p e r v a l o r e d i v e n d i t e a l l ’ e s t e r o e c o n i l p i ù a l t o n u m e r o d i p m i l o c a l i p r e s e n t i s u l n e g o z i o o n l i n e ; G e r m a n i a , F r a n c i a , S t a t i U n i t i , R e g n o U n i t o e S p a g n a s o n o i P a e s i i n c u i l e p m i i t a l i a n e h a n n o v e n d u t o c o n m a g g i o r e s u c c e s s o . Q u e s t i i r i s u l t a t i p r e s e n t a t i o g g i i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o ' I l g i r o d e l m o n d o i n 1 0 a n n i d i v e t r i n a m a d e i n I t a l y d i A m a z o n ' t e n u t o s i a M i l a n o , p r e s s o l a s e d e d e l l ’ a z i e n d a . T r a g l i o s p i t i p r e s e n t i , r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i e 1 0 p m i p a r t n e r d i v e n d i t a d i A m a z o n p r o v e n i e n t i d a 1 0 d i f f e r e n t i r e g i o n i i t a l i a n e , t r a l e p r i m e a d a v e r c r e d u t o e a d e r i t o a l p r o g e t t o , i n t e g r a n d o l a v e t r i n a m a d e i n I t a l y t r a i p r o p r i c a n a l i d i v e n d i t a . N a t a n e l 2 0 1 5 d a l l a v o l o n t à d i p r o m u o v e r e l ’ e c c e l l e n z a d e l l a c r e a t i v i t à e d e l s a p e r f a r e i t a l i a n o , l a v e t r i n a m a d e i n I t a l y d i A m a z o n o g g i s u p p o r t a o l t r e 5 . 5 0 0 a z i e n d e d e l M a d e i n I t a l y a v e n d e r e i p r o p r i a r t i c o l i i n u n d i c i P a e s i d e l m o n d o . S o n o p i ù d i 3 m i l i o n i i p r o d o t t i d e l l a v e t r i n a m e s s i a d i s p o s i z i o n e d e i c l i e n t i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e e 1 8 i p e r c o r s i r e g i o n a l i p r e s e n t i a l l ’ i n t e r n o d e l l a v e t r i n a c h e o s p i t a n o l e t i p i c i t à l o c a l i . D a l 2 0 1 9 , l a v e t r i n a g o d e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e d i A g e n z i a I c e , c h e p r o m u o v e e s u p p o r t a l e a z i e n d e c h e a d e r i s c o n o a l b a n d o a v e n d e r e s u A m a z o n e s u l l a v e t r i n a m a d e i n I t a l y a t t r a v e r s o s p e c i f i c h e a t t i v i t à d i m a r k e t i n g p e r l ’ e - c o m m e r c e . T r a q u e s t e , u n p i a n o d i f o r m a z i o n e p e r l a v e n d i t a o n l i n e e d i p r o m o z i o n e d e i l o r o p r o d o t t i , i n I t a l i a e a l l ’ e s t e r o . L ’ a c c o r d o t r a A g e n z i a I c e e A m a z o n h a c o i n v o l t o f i n o r a o l t r e 2 . 8 0 0 p m i i t a l i a n e e m e s s o a d i s p o s i z i o n e d e i c l i e n t i A m a z o n a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e p i ù d i 7 0 0 . 0 0 0 n u o v i p r o d o t t i m a d e i n I t a l y . “ I l v a l o r e d e l M a d e i n I t a l y e d e l l ' i m p r e n d i t o r i a i t a l i a n a è r i c o n o s c i u t o i n t u t t o i l m o n d o e g l i s t r u m e n t i c h e i l d i g i t a l e o f f r e a l l e a z i e n d e d e l n o s t r o P a e s e s o n o u n a l e v a c o n c r e t a d i s v i l u p p o d e l b u s i n e s s a l d i f u o r i d e i c o n f i n i n a z i o n a l i . O g g i l a v e t r i n a m a d e i n I t a l y d i A m a z o n f e s t e g g i a i p r i m i 1 0 a n n i d a l s u o l a n c i o e , c o m e A g e n z i a I c e , p l a u d i a m o a l l a v o r o s v o l t o i n s i e m e s i n d a l l ' i n i z i o d e l l a n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e , a v v i a t a n e l 2 0 1 9 , c h e h a p o r t a t o b e n e f i c i c o n c r e t i a l l e o l t r e 2 . 8 0 0 a z i e n d e c o i n v o l t e . U n o s t r u m e n t o a c c e s s i b i l e e c o n c r e t o . P e r q u e s t o s t i a m o m e t t e n d o l e b a s i , n e l l ’ i p o t e s i i n f a s e d i v a l u t a z i o n e , d i p r o s e g u i r e e r a f f o r z a r e l a n o s t r a s i n e r g i a . C e r t i c h e s i a u n c a n a l e e f f i c a c e p e r l a p r o m o z i o n e a l l ' e s t e r o d e l l e n o s t r e e c c e l l e n z e . I n l i n e a c o n l ’ i m p o s t a z i o n e d e l l a d i p l o m a z i a d e l l a c r e s c i t a ” , h a d i c h i a r a t o M a t t e o Z o p p a s , p r e s i d e n t e d i A g e n z i a I c e . “ L a V e t r i n a M a d e i n I t a l y è u n a s t o r i a d i s u c c e s s o d e l l a s t r a t e g i a d i s o s t e g n o a l l ’ e x p o r t i t a l i a n o n e l m o n d o : c o n u n i n v e s t i m e n t o p u b b l i c o d i 1 1 , 5 m i l i o n i d i E u r o è s t a t o g e n e r a t o u n f a t t u r a t o s u p e r i o r e a 6 5 0 m i l i o n i d i E u r o i n 1 0 a n n i . R i s u l t a t i c h e c o n f e r m a n o q u a n t o s i a s t r a t e g i c o , p e r u n t e s s u t o i m p r e n d i t o r i a l e c o m e q u e l l o i t a l i a n o , f a v o r i r e l ’ a c c e s s o a s t r u m e n t i d i g i t a l i a v a n z a t i , c a p a c i d i a m p l i f i c a r e l a v i s i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e e r i d u r r e l e b a r r i e r e a l l ’ i n g r e s s o s u i m e r c a t i . T r a n s i z i o n i d i g i t a l i e v e r d i s o n o u n a g a r a n z i a d i c r e s c i t a e s p o n e n z i a l e d e l l ’ e x p o r t e d e l l a p r o i e z i o n e d e l l e a z i e n d e n e l m o n d o ” , h a c o m m e n t a t o F a b r i z i o L o b a s s o , v i c e d i r e t t o r e g e n e r a l e p e r l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e e c o n o m i c a a l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e . “ L e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e s o n o l a s p i n a d o r s a l e d e l l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a . C o m e l o r o a l l e a t i , s i a m o f e l i c i d i o f f r i r e n u o v i s t r u m e n t i , o c c a s i o n i d i f o r m a z i o n e e v i s i b i l i t à , i n I t a l i a e a l l ’ e s t e r o ” , a f f e r m a G i o r g i o B u s n e l l i , v p e c o u n t r y m a n a g e r d i A m a z o n I t a l i a . “ D i e c i a n n i f a l a v e t r i n a m a d e i n I t a l y d i A m a z o n n a s c e v a c o m e u n e s p e r i m e n t o . O g g i è u n o s t o r e i n t e r n a z i o n a l e c o n s o l i d a t o , c h e p o r t a l ’ e c c e l l e n z a d e l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e i t a l i a n e n e l m o n d o . U n t r a g u a r d o p o s s i b i l e g r a z i e a l l a f i d u c i a d e l l e a z i e n d e c h e h a n n o a c c e t t a t o l a s f i d a e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n p a r t n e r i s t i t u z i o n a l i c o m e A g e n z i a I c e , i l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e e i l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l m a d e i n I t a l y . L a n o s t r a f o r z a è c r e s c e r e i n s i e m e : i n n o v i a m o a l f i a n c o d i c h i c r e d e c h e l a c o l l a b o r a z i o n e s i a l a c h i a v e p e r t r a s f o r m a r e l e i d e e i n o p p o r t u n i t à e g e n e r a r e u n i m p a t t o p o s i t i v o p e r i l P a e s e ” , c o n t i n u a . O g g i A m a z o n h a i n o l t r e a n n u n c i a t o c h e d a l 5 a l 1 2 o t t o b r e s a r à d i s p o n i b i l e p e r i c l i e n t i g i a p p o n e s i e d e u r o p e i u n a s p e c i a l e f i n e s t r a d a l n o m e ' H a p p y 1 0 t h a n n i v e r s a r y m a d e i n I t a l y ! ' , c h e c o n s e n t i r à l o r o d i c o n o s c e r e e a c q u i s t a r e u n a c u r a t a s e l e z i o n e d i p r o d o t t i d e l l ’ e c c e l l e n z a d e l B e l P a e s e a l l ’ i n t e r n o d e l l a v e t r i n a m a d e i n I t a l y . T r a l e a z i e n d e p r e s e n t i s u l l a v e t r i n a g i a p p o n e s e , a n c h e E m i l i a F o o d L o v e , p m i d e l l a p r o v i n c i a d i R e g g i o E m i l i a c h e d a l 2 0 1 7 v e n d e p r o d o t t i d e l l a t r a d i z i o n e g a s t r o n o m i c a e m i l i a n a a i c l i e n t i A m a z o n i n I t a l i a e n e l m o n d o . D a q u a n d o è p r e s e n t e s u l n e g o z i o o n l i n e h a e s t e s o i l s u o m e r c a t o d a l l ’ E u r o p a ( d o v e v e n d e p r i n c i p a l m e n t e i n G e r m a n i a , P a e s i S c a n d i n a v i e R e g n o U n i t o ) a g l i S t a t i U n i t i e , a p p u n t o , a l G i a p p o n e . “ D e l i n e a r e l ’ i d e n t i k i t d e l n o s t r o c l i e n t e t i p o a l l ’ e s t e r o n o n è c o m p l e s s o ” , r a c c o n t a A n d r e a M a g n o n e , c o - t i t o l a r e d i E m i l i a F o o d L o v e “ s o n o c o n s u m a t o r i a p p a s s i o n a t i d e l l ’ a u t e n t i c o c i b o i t a l i a n o , c h e s p e s s o f a t i c a n o a r e p e r i r e l o c a l m e n t e , m o t i v o p e r c u i s i a f f i d a n o c o n p i a c e r e a l l a n o s t r a s e l e z i o n e d i q u a l i t à ” . A g g i u n g e R o s s e l l a P e r r i , c o - f o u n d e r i n s i e m e a M a g n o n e d e l p r o g e t t o : “ C i s i a m o d a t i l ’ o b i e t t i v o d i p o r t a r e n e l m o n d o i l v e r o g u s t o I t a l i a n o , p o n e n d o c i d a i n t e r m e d i a r i t r a p r o d u t t o r i l o c a l i e c l i e n t i i n t e r n a z i o n a l i : g r a z i e a l d i g i t a l e i n f a t t i o f f r i a m o a i p i c c o l i a r t i g i a n i l o c a l i l ’ a c c e s s o a m e r c a t i e c l i e n t i c h e d a s o l i n o n r i u s c i r e b b e r o a r a g g i u n g e r e . I n q u e s t ’ o t t i c a l a v e t r i n a M a d e i n I t a l y d i A m a z o n s i è r i v e l a t a u n p a r t n e r s t r a t e g i c o ” . “ G i a p p o n e e I t a l i a c o n d i v i d o n o m o l t e s f i d e c o m u n i . T r a q u e s t e , l a n e c e s s i t à d i s o s t e n e r e l e r e a l t à d i p i c c o l e e m e d i e d i m e n s i o n i i n u n c o n t e s t o g l o b a l e s e m p r e p i ù c o m p e t i t i v o . L a v e t r i n a ‘ M a d e i n I t a l y ’ , l a n c i a t a d a A m a z o n I t a l i a n e l 2 0 1 5 , r a p p r e s e n t a u n ’ i n i z i a t i v a a l l ’ a v a n g u a r d i a c h e v a l o r i z z a l e i m p r e s e d i p i c c o l e e m e d i e d i m e n s i o n i , c u o r e p u l s a n t e d e l m a d e i n I t a l y , o f f r e n d o l o r o u n a p i a t t a f o r m a c o n c r e t a p e r c r e s c e r e s u i m e r c a t i e s t e r i . L o s t e s s o a c c a d e i n G i a p p o n e c o n i l ‘ J a p a n S t o r e ’ d i A m a z o n . C o n f i d o c h e i n i z i a t i v e c o m e q u e s t e c o n t i n u i n o a c o n t r i b u i r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a l l a c r e s c i t a c o m m e r c i a l e d e l l e p i c c o l e e m e d i e a t t i v i t à i n G i a p p o n e , i n I t a l i a e i n t u t t o i l m o n d o ” , c o m m e n t a N a b e s h i m a T o k u k o , c o n s o l e g e n e r a l e a g g i u n t a d e l G i a p p o n e a M i l a n o . “ Q u e s t o t r a g u a r d o r a p p r e s e n t a u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à p e r r i f l e t t e r e s u l l a s o l i d a p a r t n e r s h i p t r a I t a l i a e S t a t i U n i t i . I n o s t r i d u e P a e s i c o n d i v i d o n o u n a l u n g a s t o r i a d i c o l l a b o r a z i o n e , e e v e n t i c o m e q u e s t o c i r i c o r d a n o q u a n t o p o s s i a m o r e a l i z z a r e q u a n d o l a v o r i a m o i n s i e m e . C h e s i t r a t t i d i c o m m e r c i o , s c a m b i c u l t u r a l i o i n n o v a z i o n e , i l e g a m i t r a l e n o s t r e n a z i o n i c o n t i n u a n o a r a f f o r z a r s i ” , d i c h i a r a D a n i e l C e d e r b e r g , c o n s o l e d e g l i S t a t i U n i t i p e r g l i a f f a r i p o l i t i c i e d e c o n o m i c i a M i l a n o . L e o l t r e 2 0 . 0 0 0 p m i i t a l i a n e c h e v e n d o n o a t t r a v e r s o A m a z o n s o n o d i s t r i b u i t e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , c o n t r i b u e n d o a g e n e r a r e v a l o r e a l l ’ i n t e r n o d e l l e s i n g o l e e c o n o m i e l o c a l i i n m o d o o m o g e n e o . A n a l i z z a n d o i n p a r t i c o l a r e l e v e n d i t e a l l ’ e s t e r o d a l l e p m i n e l l e s i n g o l e r e g i o n i , l a L o m b a r d i a s i c o n f e r m a l a p r i m a i n c l a s s i f i c a p e r v a l o r e d e l l ’ e x p o r t , c o n o l t r e 3 4 5 m i l i o n i d i e u r o d i v e n d i t e r e g i s t r a t e a l l ’ e s t e r o n e l 2 0 2 4 e p i ù d i 3 . 4 0 0 p m i d e l l a r e g i o n e p r e s e n t i s u A m a z o n , d i c u i o l t r e i l 6 5 % e s p o r t a . S e g u o n o l a C a m p a n i a , c o n u n e x p o r t d i o l t r e 1 7 0 m i l i o n i d i e u r o e p i ù d i 3 . 1 0 0 p m i , d i c u i o l t r e i l 6 0 % e s p o r t a ; L a z i o c o n p i ù d i 1 1 5 m i l i o n i d i e u r o r e g i s t r a t i a l l ’ e s t e r o e p i ù d i 1 . 8 0 0 p m i , d i c u i o l t r e i l 6 5 % e s p o r t a ; T o s c a n a , c o n p i ù d i 1 0 0 m i l i o n i d i e u r o r e g i s t r a t i a l l ’ e s t e r o e o l t r e 1 . 1 0 0 p m i , d i c u i p i ù d e l 6 5 % e s p o r t a . A c h i u d e r e l a t o p 5 i n f i n e l ’ E m i l i a - R o m a g n a , c o n o l t r e 1 . 4 0 0 p m i , d i c u i p i ù d e l 6 5 % e s p o r t a . Q u e s t e u l t i m e n e l 2 0 2 4 h a n n o r e g i s t r a t o p i ù d i 9 5 m i l i o n i d i e u r o d i v e n d i t e a l l ’ e s t e r o . T r a l e a l t r e r e g i o n i c o n u n e l e v a t o l i v e l l o d i e x p o r t f i g u r a n o a n c h e P i e m o n t e ( p i ù d i 8 5 m i l i o n i d i e u r o e o l t r e 1 . 1 0 0 p m i ) ; V e n e t o ( p i ù d i 8 0 m i l i o n i e o l t r e 1 . 4 0 0 p m i ) ; P u g l i a ( p i ù d i 4 5 m i l i o n i e o l t r e 1 . 6 0 0 p m i ) ; S i c i l i a ( p i ù d i 4 5 m i l i o n i e o l t r e 1 . 3 0 0 p m i ) e M a r c h e ( p i ù d i 4 0 m i l i o n i e o l t r e 5 5 0 p m i ) . D a q u a n d o A m a z o n è a r r i v a t a i n I t a l i a , n e l 2 0 1 0 , h a i n v e s t i t o o l t r e 2 5 m i l i a r d i d i e u r o p e r c o s t r u i r e i n f r a s t r u t t u r e , c r e a r e p o s t i d i l a v o r o e s u p p o r t a r e m i g l i a i a d i i m p r e s e l o c a l i . S o l o n e l 2 0 2 4 , g l i i n v e s t i m e n t i h a n n o s u p e r a t o i 4 m i l i a r d i d i e u r o . A t t u a l m e n t e l ’ a z i e n d a i m p i e g a n e l n o s t r o P a e s e o l t r e 1 9 . 0 0 0 p e r s o n e c o n c o n t r a t t o a t e m p o i n d e t e r m i n a t o , a t t i v e i n o l t r e 6 0 s t r u t t u r e d i s t r i b u i t e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e – t r a c u i s e d i l o g i s t i c h e , u f f i c i c o r p o r a t e , d a t a c e n t e r e i l s e r v i z i o c l i e n t i . A q u e s t i s i a g g i u n g o n o i p o s t i d i l a v o r o i n d i r e t t i : s e c o n d o l e s t i m e d i K e y s t o n e , n e l 2 0 2 4 , s i s t i m a c h e g l i i n v e s t i m e n t i d i A m a z o n i n I t a l i a a b b i a n o s o s t e n u t o o l t r e 4 0 m i l a p o s t i d i l a v o r o i n d i r e t t i e p i ù d i 1 0 m i l a p o s t i d i l a v o r o i n d o t t i i n s e t t o r i c o m e c o s t r u z i o n i , l o g i s t i c a e a l t r i s e r v i z i p r o f e s s i o n a l i .